Mascotear 2026: más de 19.000 personas visitaron un festival dedicado a las mascotas en Palermo

Más de 19.200 personas participaron este sábado 24 y domingo 25 de octubre del festival Mascotear, que se festejó en la Floralis Genérica de Buenos Aires. Se realizaron charlas sobre terapias alternativas, clases de yoga con cachorros y jornadas de adopción responsable.

El encuentro, que se celebra cada año e incorpora nuevos elementos, era de entrada libre y gratuita e incluyó actividades sobre salud, alimentación y tenencia responsable de animales de compañía.

Durante las dos jornadas, el predio tuvo una sección “Perro al agua”, equipada con piletas para los animales, zonas de descanso y un área de “Agility” para exhibiciones de destreza. También se desarrollaron concursos de disfraces y desfiles.

El festival promueve la adopción responsable de las mascotas Gentileza

Dentro de la programación tambien incluyeron la actividad “Yoga with Them”, una práctica de yoga junto a cachorros para fomentar la adopción de estos mismos. En tanto, el espacio “Zen Canino Reiki” tuvo una serie de charlas sobre el acompañamiento emocional en perros, la vejez y el duelo tras la pérdida de una mascota.

La aplicación de cannabis medicinal veterinario fue otro de los temas expuestos en el escenario principal, donde el médico veterinario Nicolás Destefano, especialista en comportamiento animal y etología, explicó que la sustancia actúa sobre el sistema endocannabinoide para tratar dolor, afecciones inmunológicas, problemas neurológicos y cuidados paliativos.

Destefano también explicó las dificultades operativas que afronta la actividad por falta de marco legal: “La falta de una regulación nacional específica para el cannabis medicinal en medicina veterinaria dificulta garantizar la calidad y la seguridad de los productos disponibles y puede exponer a las familias a compras poco confiables o a un uso inadecuado”.

El festival se celebra todos los años y va incorporando nuevas secciones en cada edición Mascotear

“Su aplicación requiere evaluar cada caso, definir cómo utilizar el producto y realizar un seguimiento del paciente”, sostuvo, además de aclarar que el cannabis interactúa con otros medicamentos, por lo que desaconsejó su uso sin supervisión de un profesional.

Frente a las fiestas de fin de año, se compartieron pautas de prevención para evitar el estrés por pirotecnia en los animales y se desaconsejó la medicación que no sea indicada por un especialista.

Finalmente, tuvieron también su espacio el programa Animales BA: Perros y Gatos y más de 60 refugios que instalaron puestos de adopción. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) aportó un móvil de vacunación antirrábica gratuita y la firma Vetify brindó chequeos clínicos básicos sin cargo.