Un masivo apagón afecta este lunes por la mañana a gran parte de la ciudad de La Plata y a localidades de los alrededores, entre ellas Tolosa y Gonnet, luego de que se incendiara una estación transformadora de energía, según informaron a LA NACION fuentes de la Municipalidad.

El siniestro se registra en una instalación ubicada en la calle 9 entre 527 y 528, en Tolosa, y comenzó alrededor de las 3 de la madrugada. En el lugar trabajan al menos cuatro dotaciones de bomberos para controlar las llamas. “Las lenguas grandes de fuego se apagaron, pero no está extinto en su totalidad. Hay dos frentes grandes, uno sobre Camino General Belgrano y otro sobre calle 527″, agregaron las fuentes pasadas las 7 de la mañana.

Masivo apagón de luz en La Plata, Tolosa y Gonnet por un incendio en una estación transformadora de energía

Como consecuencia del incendio, amplios sectores de La Plata y localidades cercanas permanecen sin suministro eléctrico durante las primeras horas de la mañana. De acuerdo a los medios locales, también se informó que al menos 10 kilómetros de la Autopista Buenos Aires-La Plata estaban sin luz.

De acuerdo a la página oficial de Edelap, el servicio llega a más de 1 millón de personas, con 400 mil usuarios, en un área de concesión de 5700 kilómetros cuadrados. Para este lunes, la empresa había informado, previo al incendio, que habría cortes programados en la zona de las calles 8 a 11 y de 50 a 53 por tareas de mantenimiento.

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