Medusa fantasma: los secretos del gigante de las profundidades que fue filmado por primera vez

La medusa fantasma o Stygiomedusa gigantea no es una especie desconocida para la ciencia en el mar argentino, pero sí es la primera vez en la historia que se la filma. Para ser precisos, se transmitió en vivo a través de una de las plataformas más virales del mundo. Fue la tecnología digital, sumada a la de un robot submarino que, en su trayecto descendente hacia un destino de más de 3.000 metros de profundidad, se encontró —a unos 300 metros— con este ejemplar. Un privilegio inmenso en el mundo de la ciencia. Porque, además de su forma, a esta especie la bautizaron “fantasma” por la rareza con la que aparece.

El animal se movía lento, con un nado espaciado, y entre sus brazos orales —más parecidos a cintas que a tentáculos tubulares— nadaba un pequeño pez cuyo nombre científico es Centrolophus niger. La medusa es una de las más grandes del mundo: su cuerpo puede alcanzar hasta un metro de diámetro y sus brazos podrían superar los diez metros de largo.

La expedición exhaustiva, conocida como “Vida en los extremos”, examinó los ecosistemas de aguas profundas a lo largo de la costa del país a bordo del buque del Instituto Oceanográfico Schmidt, el Falkor (too). Fue la última expedición liderada por miembros de la UBA y el Conicet del año y recorrió cañones submarinos que se encuentran entre Tierra del Fuego y las islas Malvinas.

El recorrido fue desde el puerto de Buenos Aires hasta Tierra del Fuego, entre diciembre del año pasado y enero de 2026. La investigación resultó altamente enriquecedora: se descubrió el arrecife de coral de Bathelia candida más grande conocido hasta el momento y ambientes de filtraciones frías químicamente ricos.

“Para todos fue sorprendente, estábamos muy intrigados por ver la biología de esta especie. Viéndola, podemos observar su comportamiento. Se sabía que existían, pero verlas es una cuestión de suerte”, describió María Emilia Bravo, bióloga marina de la Universidad de Buenos Aires, quien dirigió la inmersión como parte de una expedición compuesta mayoritariamente por científicos argentinos.

Desde el equipo afirmaron que se trata de una medusa rara de aguas profundas que “puede crecer tanto como un autobús escolar”. El avistamiento fue parte de una gran cantidad de registros que enriquecieron la expedición. Bravo también contó que durante esa inmersión se encontraron con otras especies de medusas. En la transmisión de aquel día hallaron, además, a 1.000 metros de profundidad, arrecifes de coral acompañados de una diversidad de pulpos y rayas. “También encontramos mucha basura. Lo que más se popularizó fue el hallazgo de un VHS: ese casete estaba intacto. Son pruebas de que el plástico no se degrada; estaba en muy buenas condiciones”, agregó la bióloga.

El equipo tenía como objetivo localizar filtraciones frías, entornos abisales donde el metano y otras sustancias químicas liberadas del lecho marino funcionan como fuente de energía para microbios, que a su vez sostienen a animales como almejas, mejillones y gusanos tubícolas. Además, estudiaron la relación entre los distintos sustratos hallados a diversas profundidades y las especies que los habitan.

“Con cada expedición a las profundidades marinas descubrimos que el océano está lleno de vida, tanto como la tierra, y quizás más, ya que contiene el 98% del espacio vital del planeta”, afirmó la directora ejecutiva del Instituto Oceanográfico Schmidt, la Dra. Jyotika Virmani. “Hemos tenido el privilegio de trabajar con científicos destacados en tres expediciones en aguas argentinas y esperamos ver cómo sus investigaciones continúan avanzando, generando nuevos conocimientos e inspiración”, añadió.