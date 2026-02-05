Hallaron una meduda gigante del tamaño de un micro escolar en el Mar Argentino

Un increíble hallazgo ocurrió durante la última expedición científica liderada por miembros del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y la Universidad de Buenos Aires. Es que los científicos descubrieron una medusa gigante durante su recorrido por el Mar Argentino que dejó a todos boquiabiertos. La medusa, conocida comunmente como medusa fantasma gigante, puede llegar a ser del tamaño de un micro escolar.

La expedición exhaustiva, conocida como “Vida en los extremos”, examinó los ecosistemas de aguas profundas a lo largo de la costa del país en el buque laboratorio “R/V Falkor (too)“. Fue desde el puerto de Buenos Aires hasta Tierra del Fuego entre diciembre del año pasado y enero de 2026. La investigación fue enriquecedora, ya que descubrieron el arrecife de coral de Bathela candida más grande conocido hasta el momento y ambientes de filtraciones frías químicamente ricos.

Pero un momento en particular se llevó las miradas y el interés de los espectadores del famoso streaming. Los científicos notaron que varios peces juveniles, Centrolophus sp., nadaban alrededor de una enorme y luminosa figura rosada.

La Científica Jefa de la Expedición, Dra. María Emilia Bravo, investigadora del IGeBA – CONICET – UBA, dirige una inmersión del ROV SuBastian desde la sala de control de misión a bordo del Buque de Investigación Falkor (too) Schmidt Ocean Institute

Era una Stygiomedusa gigantea, comúnmente conocida como la medusa fantasma gigante, que los pilotos del ROV filmaron a 250 metros de profundidad. Desde el Schmidt Ocean Institute informaron que su campana puede alcanzar un diámetro de hasta un metro y sus cuatro brazos pueden llegar a ser de hasta diez metros de largo. Aunque no tienen tentáculos urticantes, usan sus brazos para atrapar presas, como plancton y peces pequeños.

Desde el equipo afirmaron que es una medusa rara de aguas profundas que “puede crecer tanto como un autobús escolar”. La medusa fue parte de la gran cantidad de avistamientos que enriquecieron la expedición.

“Recopilamos una cantidad sin precedentes de muestras químicas, físicas y biológicas que se utilizarán para comprender las conexiones en nuestras aguas durante años”, afirmó la Dra. Melisa Fernández Severini, del Instituto Argentino de Oceanografía y el Conicet. Y sumó: “Estas muestras representan una oportunidad única para comprender no solo lo extraordinarios que son estos ecosistemas extremos, sino también lo vulnerables que pueden ser”.

El equipo tenía como objetivo localizar filtraciones frías, entornos abisales donde el metano y otras sustancias químicas liberadas del lecho marino sirven como fuente de energía para los microbios, que proporcionan sustento a animales como almejas, mejillones y gusanos tubícolas.

“Con cada expedición a las profundidades marinas, descubrimos que el océano está lleno de vida, tanto como en tierra, y quizás más, ya que contiene el 98% del espacio vital de este planeta”, afirmó la directora ejecutiva del Instituto Oceanográfico Schmidt, la Dra. Jyotika Virmani. “Hemos tenido el privilegio de trabajar con científicos destacados en tres expediciones en aguas argentinas y esperamos ver cómo sus investigaciones continúan avanzando, generando nuevos conocimientos e inspiración”, añadió.