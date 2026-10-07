Mel Robbins, experta en desarrollo personal: “El cambio no ocurre con el tiempo, ocurre con una decisión; estás a una decisión de una vida diferente”

Con el paso de los años, es usual mirar hacia atrás y pensar en las decisiones que se tomaron y en todo aquello que habría sido útil saber antes. Mel Robbins, de 58 años, reconocida autora, conferencista y figura del desarrollo personal, decidió hacer justamente ese ejercicio y compartir qué le hubiera dicho a su versión de 37 años.

Robbins se hizo conocida después de que su charla TED de 2011, How to stop screwing yourself over (“Cómo dejar de sabotearte a ti mismo”), se volviera viral. Desde entonces, desarrolló una carrera vinculada al crecimiento personal mediante libros como The 5-Second Rule y The Let Them Theory, además de su podcast.

El cambio puede comenzar con una decisión

En Facebook, compartió una serie de consejos relacionados con la manera en que entendemos el paso del tiempo y los cambios personales. Para ella, no necesariamente hay que esperar años para modificar una situación que no nos hace sentir bien.

“El cambio no ocurre con el tiempo. El cambio ocurre con una decisión. Estás a una decisión de una vida diferente. Si no te gusta cómo se siente tu vida ahora, cámbiala. No importa tu edad, toma la decisión hoy”, afirmó.

La experta señaló que los grandes cambios pueden comenzar con una sola decisión y que no es necesario esperar para transformar aquello que no funciona

Su segundo consejo tiene que ver con algo que, según reconoció, ella misma hizo durante décadas: impedirse disfrutar de la felicidad. Robbins explicó que estuvo demasiado concentrada en aquello que estaba saliendo mal y que mantenía una actitud muy crítica hacia sí misma.

“Pasé demasiadas décadas de mi vida bloqueando y luchando contra la felicidad. Estaba enfocada en lo que estaba saliendo mal. Era muy crítica conmigo misma. Era muy dura conmigo misma. Constantemente me estaba hundiendo. Por favor, decide permitir que entre la felicidad. Por favor, decide ser más amable contigo mismo”, dijo.

Permitirse ser feliz también es una decisión

El tercer consejo de Robbins apunta directamente al propósito personal. En lugar de buscar necesariamente una misión externa o una meta específica, plantea que trabajar en uno mismo puede ser el punto de partida.

“Si no sabes cuál es tu propósito, si no sabes en qué deberías enfocarte, en términos de cambio. El mejor proyecto del mundo siempre eres tú. Haces que tu vida, haces que el mundo, haces que las relaciones sean mejores al hacer primero que tú te sientas mejor. Y eso comienza con que te trates mejor”, sostuvo.

La experta sostiene que cuando una persona no sabe cuál es su propósito, el mejor proyecto en el que puede concentrarse es ella misma

Así, las tres reflexiones de Robbins para su yo de 37 años giran alrededor de una misma idea: no esperar a que el tiempo produzca por sí solo los cambios que una persona desea.

Tomar decisiones, permitirse experimentar felicidad y comenzar por mejorar la relación con uno mismo son, para la experta, pasos que pueden transformar la manera de vivir.