Mendoza: el Zonda trajo nieve, advertencia naranja, pedidos para abrir pistas de esquí y ruegos a Santa Rosa

MENDOZA.- El viento Zonda trajo mucho polvo y dolores de cabeza, pero también abundante nieve, lo que sorprendió a todos en las zonas cordilleranas. Por eso, tras un invierno con escasas precipitaciones y centros de esquí cerrados, hay quienes cruzan los dedos para que el manto blanco potencie ahora la base y no se derrita rápido, al tiempo que apelan a Santa Rosa para que el tradicional temporal del 30 de agosto alargue la temporada.

Si bien hoy la Dirección de Contingencias Climáticas emitió una advertencia naranja por la situación en las zonas del sur, centro y norte provincial, donde se esperan vientos promedios de 50 km/h con una temperatura máxima de 28 grados, en las últimas horas aparecieron los pedidos oficiales para que el complejo Las Leñas pueda activarse y abrir al menos un par de pistas.

La solicitud fue realizada formalmente a las autoridades del centro invernal por los funcionarios de la comuna de Malargüe, quienes están a la espera de la respuesta del grupo privado. En diálogo con LA NACIÓN, Marcelo Rivarola, director de Turismo de Malargüe, la comuna sureña donde se asienta el mega complejo, a más de 340 kilómetros de la capital provincial, dio precisiones de la solicitud.

“Estamos a la espera de una respuesta formal de Las Leñas. Se hizo un pedido desde Intendencia para que un sector de pistas con mayor nieve acumulada podamos usarla, con medios de elevación”, expresó el funcionario, pero reconoce que no será fácil por la “calidad” de la nieve, ya que vino con lluvias, sumado al gradiente que había previamente en el suelo, lo que hace que prevalezca la “nieve sopa”, poco ideal para practicar el deporte blanco.

Sin embargo, insistirá para lograr una apertura parcial, ya que las precipitaciones generaron hasta 80 centímetros de acumulación. Por ahora, el centro de esquí tiene habilitada la pista base de Eros sólo para realizar “culipatín”, además de servicios gastronómicos y de supermercados, al igual que el estacionamiento gratuito. Desde la Policía departamental han mostrado preocupación por el incremento de turistas que busca dirigirse a la zona, por lo que piden tomar todos los recaudos, entre ellos la portación obligatoria de cadenas en las ruedas de los vehículos.

Por su parte, en Las Leñas evalúan minuto a minuto cómo seguir, aunque habrá que esperar para conocer la resolución. “Sinceramente está siendo una nevada muy sostenida aunque con precipitaciones en el medio que hacen que la calidad de esa nieve no sea la adecuada. Estamos ya pasado mediados de agosto y ese deterioro de la montaña requiere un análisis posterior a la tormenta”, indicaron a LA NACIÓN desde el complejo y agregaron: “No podemos hoy proyectar nada a futuro porque la sensibilidad de la gente está muy presente y no queremos dar falsas expectativas considerando la época del año y un clima posterior que no sabemos si podrá sostener las condiciones por mucho tiempo, siendo casi septiembre. Es momento de esperar a ver como sigue”.

Por eso, todo dependerá de cómo se comporte el clima en los próximos días, atentos también a lo que ocurra a fin de mes y principios de setiembre, con el esperado y tradicional temporal de Santa Rosa, que suele traer un respiro, con “la mejor” nieve.

“Todo es cíclico, pero la tormenta de Santa Rosa nunca falla: es una nieve seca, polvo, no continental, bien del Pacífico, muy fuerte, muy buena, la mejor, que siempre permitía alargar la temporada. Cómo ahora está tan húmedo y hay pronósticos de nevadas, si viene Santa Rosa, ahí cambiaría todo el escenario. Ojalá venga y nos dé ese alivio”, se entusiasman en el sur provincial funcionarios, turistas y vecinos de la comuna.

Nieve en Mendoza Gobierno de Mendoza

