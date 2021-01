Desde el Ejecutivo provincial buscan convencer a los maestros de la necesidad de iniciar en tiempo y forma las clases, independientemente de la modalidad que se disponga Crédito: Gobierno de Mendoza

Pablo Mannino Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de enero de 2021 • 16:20

MENDOZA.- Oficialmente las clases empiezan el 1° de marzo en esta provincia. Sin embargo, hay un escenario de fondo que comienza a asomar con fuerza: la resistencia gremial al inicio del ciclo lectivo 2021. Ante esta situación, el Gobierno local busca acercarse a los sindicatos con menor representación para presionar al SUTE, la principal asociación que representa al grueso de los docentes.

La semana pasada, tras la última reunión paritaria, el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) deslizó que empezaba a prepararse para el "no inicio de clases" ante la negativa oficial a una superadora oferta salarial. Así, de acuerdo con fuentes del sector, la falta de mejora en la propuesta económica, que de hecho se impondrá por decreto, con una suba del 20% y un bono especial anual, al igual que la ausencia de mejoras laborales demandadas por los maestros, complican el acuerdo para empezar sin sobresaltos el dictado de clases en la fecha prevista.

Asimismo, hay incertidumbre y dudas que aún giran en la comunidad educativa por el impacto que puede tener el avance del coronavirus, que por ahora se encuentra controlado en la provincia, con una tasa de positividad por debajo del 15%. Por su parte, se espera pasado mañana la llegada del ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, para definir cómo sería la vuelta a las escuelas, aunque el gobernador Rodolfo Suárez informó este mediodía que las clases serán presenciales, pero la modalidad la definirá cada establecimiento.

"El Gobierno no trae respuestas de ningún tipo, más allá de lo salarial. Para nosotros es una forma de dilatar el conflicto y una falta de respeto. Entonces, ante este panorama, donde no hay ninguna intención de llegar a ningún acuerdo, ya empezamos a hablar de no comenzar las clases", indicaron a LA NACION desde el SUTE.

"No hay condiciones hoy como para comenzar las clases. De hecho, en breve empezamos una campaña para no iniciar el ciclo lectivo", agregaron.

Sistema bimodal

En tanto desde el Ejecutivo provincial, a través de la Dirección General de Escuelas (DGE), buscan convencer a los maestros de la necesidad de iniciar en tiempo y forma las clases, independientemente de la modalidad que se disponga. Por tal motivo, en medio de la resistencia sindical, las autoridades cuyanas esperarán la visita de Trotta con el objetivo de terminar de delinear el plan de retorno de las clases, que será "bimodal": presencial y virtual. Sin embargo, hay preocupación oficial por la ofensiva que empezó a diagramar el SUTE para no arrancar el 1° de marzo.

Por ahora, el Gobierno ha logrado reunir a los demás sindicatos vinculados al sistema educativo, entre ellos, ATE y Sucend (de los celadores), con quienes llegó a un acuerdo paritario. "Acordamos con 14 gremios. La crisis es tremenda en Mendoza y el mundo. Vamos a dar un aumento por decreto, también a celadores y personal no docente, que quedó fuera de la negociación paritaria: 20% de aumento salarial en tres etapas y 54.000 pesos bono en distintas etapas, en ocho cuotas. Es muy injusto que por dirigentes sindicales queden afuera de este beneficio. Malo o bueno es lo que el Estado puede otorgar", confirmó este mediodía el gobernador.

"Es fundamental que esté la presencialidad, de acuerdo con cada colegio y cada director. Por ejemplo, en un curso de 45 chicos, irá la mitad un día y la mitad otro día. Se irá viendo en cada una de las situaciones, a lo largo y ancho de la provincia", agregó el mandatario, que no solo confirmó que el 1° de marzo arrancan las clases, sino que el 10 de febrero volverán a las aulas los chicos con "trayectoria débiles", que llegan a los 20.000 estudiantes.

Conforme a los criterios de Más información