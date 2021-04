Mendoza. Violento asalto al intendente de la capital: le robaron hasta la remera

MENDOZA.- La inseguridad sorprendió al intendente de la capital provincial, Ulpiano Suarez, cuando disfrutaba de una bicicleteada al aire libre, en medio de los cerros mendocinos. Fue víctima de un violento asalto perpetrado por tres delincuentes. El cacique comunal salió ileso, pero le robaron todo: desde el rodado, el celular hasta la remera.

El jefe comunal circulaba en solitario por el circuito del dique Papagayos, en medio de los cerros y senderos que le dan forma al piedemonte mendocino, cuando fue sorprendido por los delincuentes, quienes, con los rostros tapados, lo amenazaron con armas blancas y le sustrajeron todas sus pertenencias. Inmediatamente, luego de que los asaltantes cumplieron su objetivo y desaparecieron entre caminos desconocidos, Suarez logró ser auxiliado por un grupo de personas que circulaba por el lugar, quienes lo acercaron a la comisaría de la zona, donde radicó la denuncia.

El jefe comunal mendocino es un asiduo deportista. Hace habituales recorridas por el centro y el piedemonte, donde ocurrió el violento asalto.

“Estaban con armas blancas, cuchillos. Me hicieron detener la marcha y me pidieron la bicicleta, el celular, el casco, el reloj y la remera. Fue todo muy rápido, en menos de un minuto. Estaban con la cara cubierta con pañuelos o remeras, y se fueron en dirección sur”, contó a LA NACION el intendente, quien de a poco va tomando conciencia de la situación límite que vivió. “Fue un momento muy desagradable; me pongo en el lugar de todos los mendocinos que han sido víctimas de hechos delictivos. Tenemos que seguir trabajando para que esto no vuelva a ocurrir”, comentó el funcionario, poniendo en valor el modelo de “seguridad ciudadana” que se instrumentó en el Parque Deportivo de Montaña, también ubicado en el piedemonte.

“La idea es ir llegando con este plan a los diferentes lugares donde se producen este tipo de hechos”, agregó Suarez, tras asegurar que destinan 12% del presupuesto a combatir el delito, con móviles, preventores, cámaras, tecnología y alarmas comunitarias. “La seguridad tiene que ser un tema de agenda de todos los intendentes, priorizando el cuidado de la salud, de la economía y también la seguridad”, expresó.

El hecho delictivo se produjo en las inmediaciones del piedemonte mendocino. Las autoridades reciben incesantes reclamos de mayor seguridad.

Según el relato del intendente, los delincuentes eran personas de unos 30 años pero que no podría identificar. Asimismo, aseguró que ellos no lo reconocieron mientras cometían el hecho. De hecho, las personas que le brindaron asistencia tampoco se dieron cuenta en un primer momento que se trataba del jefe comunal de la capital mendocina. Es más, recibió un reto por parte de estas personas, ya que consideran que circular por allí es peligroso. Desde hace años, tener mayor seguridad en este sitio es uno de los reclamos de los vecinos que practican deportes, por lo que el intendente solicitará al Ministerio de Seguridad que se ubique un puesto fijo policial. En este sentido, cada semana es común conocer el testimonio de corredores y ciclistas que fueron víctimas de la delincuencia.

“La inseguridad es un fenómeno multicausal. Por eso, tenemos que seguir trabajando para que los chicos estén en las escuelas, estudien, se preparen y tengan oportunidades laborales. Es la forma de abordar como Estado esta problemática. Y tiene que haber respuestas también de la Policía, con prevención, y desde la Justicia, porque no se puede tolerar que la delincuencia haga lo que quiere. No queremos más delincuentes sueltos en la calle”, completó el intendente.