Mientras avanza la causa penal: multan por $4,5 millones al vecino denunciado por disparar a carpinchos en Nordelta

Mientras la Justicia bonaerense avanza con una causa por presunto maltrato animal, el caso del vecino de Nordelta filmado mientras disparaba contra carpinchos sumó una nueva consecuencia: una sanción económica interna de $4,5 millones impuesta por el Tribunal de Disciplina del barrio Los Alisos.

La medida alcanza a Sebastián Favre, el residente identificado por vecinos y por la investigación judicial como el hombre que aparece en los videos registrados el 17 de septiembre mientras efectúa disparos en dirección a un grupo de carpinchos que se encontraba dentro de su propiedad.

Conmoción En Nordelta Filmaron A Un Vecino Mientras Disparaba A Un Grupo De Carpinchos

Favre, de 49 años, desarrolló gran parte de su carrera profesional en la industria aerocomercial. Según pudo reconstruir LA NACION, trabajó durante años en Aerolíneas Argentinas y actualmente continúa vinculado a la actividad aeronáutica como instructor de vuelo y responsable de un centro de formación aeronáutica. Su nombre ya había adquirido notoriedad pública en 2022, cuando cuestionó su desvinculación de la línea aérea de bandera en una serie de entrevistas.

La sanción se produce de manera paralela a la causa penal iniciada tras las denuncias efectuadas por residentes del barrio y por la Asociación Vecinal Nordelta (AVN). Sin embargo, todavía no quedó firme. Según pudo saber LA NACION, Favre mantiene la posibilidad de presentar un descargo ante las autoridades del barrio. Si no lo hace, la resolución pasará directamente a la etapa de cobro.

La decisión fue adoptada por el Tribunal de Disciplina de Los Alisos, uno de los 28 organismos internos que funcionan dentro de los distintos barrios que integran Nordelta. Aunque cada uno tiene autonomía para evaluar y sancionar conductas, todos se rigen por un marco normativo común establecido en los reglamentos de convivencia de la urbanización.

Según explicaron fuentes vinculadas al proceso disciplinario, dos artículos aparecen en el centro de la resolución. El primero [el 1.8] prohíbe expresamente la caza y la pesca de animales dentro de todo el ejido de la urbanización, salvo autorización específica por razones sanitarias o de seguridad. El segundo [1.9] impide el uso de armas dentro de los barrios, independientemente de su tipo o del proyectil utilizado.

El expediente interno se activó a partir de los videos obtenidos por vecinos de Los Alisos, donde se observa a Favre caminando junto a la pileta de su casa con un arma en la mano mientras dispara en dirección a los roedores.

La secuencia, que circuló inicialmente entre residentes del barrio, motivó las primeras denuncias ante la administración. Un día después, la Asociación Vecinal Nordelta presentó una denuncia formal ante la policía bonaerense.

La investigación judicial avanzó luego con distintas medidas y, en las últimas horas, la Policía realizó allanamientos en el lote 90 de Los Alisos.

Durante esos procedimientos se secuestró un arma de aire comprimido y también una prenda que, según los investigadores, coincide con la utilizada por el sospechoso en las filmaciones incorporadas a la causa.

Favre fue notificado formalmente de una investigación por presunto maltrato animal. Según consta en las actuaciones, la hipótesis bajo análisis es que efectuaba disparos para ahuyentar a los carpinchos que ingresaban al jardín de su propiedad.

La causa no se limita únicamente a los disparos. Varios vecinos declararon haber recibido amenazas para evitar que aportaran información o prestaran declaración sobre lo ocurrido.

“Tras enterarse de que había sido denunciado, ‘apretó’ a varios vecinos para que no declararan en la causa. Ese es uno de los puntos que vamos a intentar confirmar con el material que se buscó durante los operativos realizados en el barrio”, indicó una fuente de la investigación a LA NACION.

El arma utilizada por el vecino de Nordelta

En paralelo, este medio intentó comunicarse con Favre para conocer su versión de los hechos, pero hasta la publicación de esta nota no había respondido los llamados ni los mensajes enviados.

Nuevo comunicado

Horas después de conocerse la sanción interna, Nordelta SA emitió un nuevo comunicado sobre el caso. Allí ratificó su postura respecto de la protección de la fauna silvestre y remarcó que el uso de armas dentro de zonas residenciales constituye un riesgo para la seguridad de la comunidad.

La empresa señaló además que continuará colaborando con la investigación y reafirmó que la preservación de la biodiversidad y la seguridad de los habitantes forman parte de las prioridades de la urbanización.

La nueva comunicación se suma al pronunciamiento difundido días atrás por la Asociación Vecinal Nordelta, donde se informó que fueron los propios vecinos quienes realizaron las primeras denuncias y que la administración aportó material probatorio a la Justicia.