Quién es Sebastián Favre, el vecino de Nordelta investigado por disparar contra carpinchos

Con un pijama de cuadros, un arma en la mano y varios carpinchos delante suyo, un vecino de Nordelta salió a su jardín y comenzó a disparar contra los animales. La escena, registrada por distintos residentes desde sus casas, derivó en una investigación judicial, allanamientos y una causa por presunto maltrato animal.

El hombre identificado por los vecinos y por la investigación es Sebastián Favre, de 49 años, residente del barrio Los Alisos, en Nordelta. Su nombre comenzó a circular públicamente después de que los videos del episodio ocurrido el 17 de septiembre fueran incorporados a la causa judicial abierta tras las denuncias presentadas por habitantes del barrio y por la Asociación Vecinal Nordelta.

Conmoción En Nordelta Filmaron A Un Vecino Mientras Disparaba A Un Grupo De Carpinchos

Según pudo reconstruir LA NACION, Favre desarrolló gran parte de su carrera profesional en la industria aerocomercial. Durante años trabajó en Aerolíneas Argentinas y su nombre adquirió notoriedad pública en 2022, cuando fue desvinculado de la compañía y brindó entrevistas en las que cuestionó su salida de la empresa.

Actualmente, además de mantener actividad vinculada al mundo aeronáutico, figura como presidente y director ejecutivo de un centro de vuelo con sede en la provincia de Buenos Aires.

El caso que hoy lo involucra comenzó a tomar estado público cuando vecinos de Los Alisos difundieron filmaciones en las que se observa a un hombre caminando por el borde de una pileta mientras apunta en dirección a un grupo de carpinchos que se encontraba dentro de su propiedad. Las imágenes circularon inicialmente dentro del barrio y luego fueron aportadas como evidencia a la investigación.

La polémica se desarrolla en un contexto sensible para Nordelta. La convivencia con los carpinchos se convirtió desde hace años en uno de los temas más discutidos dentro del complejo urbanístico. Mientras algunos vecinos impulsan medidas para proteger a la especie y facilitar su convivencia con los habitantes de los barrios privados, otros consideran que el crecimiento de la población de estos animales genera problemas de seguridad vial, daños a jardines y conflictos cotidianos.

Según testimonios incorporados a la causa, no sería la primera vez que Favre protagoniza episodios vinculados con disparos para ahuyentar carpinchos. Varios vecinos también afirmaron haber recibido amenazas para evitar que declararan o aportaran información sobre lo ocurrido.

En las últimas horas, la Policía bonaerense realizó allanamientos en el lote 90 de Los Alisos. Durante el procedimiento fue secuestrada un arma de aire comprimido y también prendas de vestir que, según los investigadores, coincidirían con las observadas en los videos. Favre fue notificado formalmente de la causa por presunto maltrato animal.

De acuerdo con las actuaciones judiciales, la hipótesis bajo análisis es que los disparos habrían sido realizados para ahuyentar a los animales que ingresaban al jardín de la vivienda. Los investigadores intentan determinar ahora si el arma secuestrada es la misma que aparece en las grabaciones y si existieron otros episodios similares.

La causa fue encuadrada inicialmente dentro de la Ley Nacional 14.346 de Protección Animal. Sin perjuicio de ello, la Justicia también analiza otras posibles infracciones vinculadas con la utilización del arma y las denuncias por amenazas formuladas por residentes de la zona.

Mientras avanza la investigación, LA NACION intentó comunicarse con Favre para conocer su versión de los hechos, pero al cierre de esta edición no había respondido los llamados ni los mensajes enviados por este medio.

El comunicado de la Asociación Vecinal

Consultados por LA NACION, desde la AVN brindaron un comunicado que dice lo siguiente:

“La convivencia armónica con el ecosistema y el respeto por la vida silvestre son pilares fundamentales de la identidad de Nordelta como ciudad. Y también hacemos hincapié en que el uso de armas en zonas residenciales implica un peligro inadmisible y un riesgo directo para la integridad física y la tranquilidad de todos los vecinos.

Ante este grave hecho, desde AVN queremos informar las acciones tomadas:

• El hecho sucedió el pasado 17 de septiembre.

• Fueron vecinos del propio barrio quienes, movilizados por el cuidado de la comunidad y la fauna, denunciaron inmediatamente lo ocurrido ante la guardia y el Tribunal de Disciplina.

• AVN realizó una denuncia penal formal el día 18 de septiembre para que la justicia investigue, por tratarse de un acto tipificado en el Código Penal y que, por lo tanto, excede los alcances de los reglamentos internos de convivencia.

• El caso ya se encuentra en manos de la Justicia, y AVN colaboró desde el primer momento aportando la totalidad del material probatorio e información pertinente para esclarecer lo sucedido.

La protección de nuestra biodiversidad y la seguridad de cada vecino son prioridades innegociables. Seguiremos trabajando con firmeza para cuidar el equilibrio de nuestra comunidad".