Conmoción en Nordelta: filmaron a un vecino mientras disparaba a un grupo de carpinchos

Con un pijama de cuadros, un arma en la mano y varios carpinchos delante suyo, un vecino de Nordelta salió a su jardín y comenzó a disparar contra los roedores. La escena quedó registrada en videos filmados por otros habitantes del barrio que hicieron la denuncia que permitió identificar al hombre.

El episodio ocurrió el 17 de septiembre en el barrio Los Alisos, en el lote 90, y reavivó una discusión que divide desde hace años a los vecinos de Nordelta: quienes impulsan medidas para proteger a los carpinchos y quienes reclaman acciones para reducir su presencia dentro de los barrios privados.

Conmoción en Nordelta por un vecino que disparó a los carpinchos

Las imágenes, que circularon entre los residentes y luego fueron incorporadas a la investigación, muestran al hombre caminando por el borde de la pileta mientras apunta en dirección a los animales. En varios de los registros puede verse con claridad el accionar del sospechoso, lo que motivó las primeras denuncias ante la administración del barrio.

Esta mañana, según pudo saber LA NACION, se llevaron adelante diligencias en barrio después de que un grupo de vecinos denunciara lo ocurrido ante la administración de Los Alisos el mismo 17 de septiembre. Al día siguiente, la Administración Vecinal Nordelta presentó una denuncia formal ante la policía de la provincia de Buenos Aires.

El hombre señalado por las denuncias tiene pasado en la industria aerocomercial y registra antecedentes. De acuerdo con testimonios recogidos entre vecinos del barrio, no sería la primera vez que se lo observa efectuando disparos contra carpinchos y, según afirmaron, tampoco sería el único episodio de este tipo ocurrido en la zona.

Además de la presunta agresión contra fauna protegida, varios vecinos aseguraron en sus denuncias haber recibido amenazas para evitar que hablaran sobre el caso o aportaran información a la investigación.

En una primera instancia, la Justicia encuadró el expediente como un presunto caso de maltrato animal, contemplado en la Ley Nacional de Protección Animal (N° 14.346), que prevé penas de hasta un año de prisión. No obstante, podrían sumarse otras imputaciones vinculadas con la tenencia o portación de armas, en caso de que no contara con las autorizaciones correspondientes, así como por las amenazas denunciadas por residentes del barrio.

El comunicado de la Asociación Vecinal

Consultados por LA NACION, desde la Asociación Vecinal Nordelta brindaron un comunicado que dice lo siguiente:

“La convivencia armónica con el ecosistema y el respeto por la vida silvestre son pilares fundamentales de la identidad de Nordelta como ciudad. Y también hacemos hincapié en que el uso de armas en zonas residenciales implica un peligro inadmisible y un riesgo directo para la integridad física y la tranquilidad de todos los vecinos.

Ante este grave hecho, desde AVN queremos informar las acciones tomadas:

• El hecho sucedió el pasado 17 de septiembre.

• Fueron vecinos del propio barrio quienes, movilizados por el cuidado de la comunidad y la fauna, denunciaron inmediatamente lo ocurrido ante la guardia y el Tribunal de Disciplina.

• AVN realizó una denuncia penal formal el día 18 de septiembre para que la justicia investigue, por tratarse de un acto tipificado en el Código Penal y que, por lo tanto, excede los alcances de los reglamentos internos de convivencia.

• El caso ya se encuentra en manos de la Justicia, y AVN colaboró desde el primer momento aportando la totalidad del material probatorio e información pertinente para esclarecer lo sucedido.

La protección de nuestra biodiversidad y la seguridad de cada vecino son prioridades innegociables. Seguiremos trabajando con firmeza para cuidar el equilibrio de nuestra comunidad".

Noticia en desarrollo.