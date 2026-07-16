Milei no permitirá que Kicillof tome crédito internacional para sanear la contaminación “aberrante” del Río de la Plata

LA PLATA.― El gobierno de Javier Milei no permitirá que el gobierno de Axel Kicillof tome una nueva deuda ante la banca internacional por US$270 millones, a efecto de financiar una obra para sanear la contaminación en la cuenca del Río de la Plata.

Así lo expresó la administración nacional en un escrito presentado hoy ante el Juzgado Federal N° 4 de la capital bonaerense, a cargo de Alberto Recondo, donde se tramita una causa contra el gobierno provincial por la contaminación del Arroyo El Gato, que desemboca en el río Santiago Primero y finalmente en el Río de la Plata.

Esta cuenca está dañada por “contaminación aberrante”, consideró la Justicia Federal a principios de año, a partir de los informes técnicos que se realizaron en el territorio. Para revertirla es necesaria una inversión millonaria.

Frente a este escenario, la Provincia acusa a la Nación de frenar el aval del Ejecutivo que necesita el gobierno bonaerense para poder tomar un nuevo crédito internacional. Nación, en tanto, acusa a la Provincia de no utilizar “distintas fuentes de financiamiento propias” para afrontar las obras.

La cuenca está dañada por “contaminación aberrante”, consideró la Justicia Federal a principios de año Ignacio Amiconi

La respuesta formal de la administración de Javier Milei quedó plasmada en un expediente de la Justicia Federal, donde detalló:

“La República Argentina -en su carácter de garante- de los proyectos y programas ejecutados por parte de las jurisdicciones subnacionales, no posee la obligación de priorizar el financiamiento en función de los distintos requerimientos formulados por las provincias para las obras solicitadas; sino que la selección del programa o proyecto que será eventualmente priorizado se efectúa en función de las necesidades prioritarias del país y en relación a los cupos disponibles para Argentina por cada organismo de crédito".

En un escrito que lleva la firma del Subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales, Martín Tolivia, que depende del ministro de Economía, Luis Caputo, la administración nacional destacó. “La Provincia posee competencia primaria para entender en el programa solicitado. Es por ello que la Provincia debe establecer y determinar los cursos de acción necesarios al efecto de poner fin a la problemática planteada. En este sentido, la Provincia cuenta con distintas fuentes de financiamiento propias y externas para poder afrontar cualquier tipo de financiamiento“.

"La Provincia cuenta con distintas fuentes de financiamiento propias y externas para poder afrontar cualquier tipo de financiamiento", se lee en el comunicado EMILIANO LASALVIA - AFP

Más aún, el gobierno nacional apuntó que: “corresponde a la Provincia determinar las diferentes opciones de financiamiento para ejecutar sus obras prioritarias sin tener la necesidad de depender directamente de los cupos de organismos multilaterales y de las garantías del Gobierno Nacional“.

Destacó que dentro de programas vigentes, “la propia Provincia podría solicitar enmienda/s a los contratos de sectores similares, para incorporar obras relacionadas a las ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada para atender sus prioridades”.

El gobierno de Milei argumentó que Argentina es accionista y miembro de diferentes organismos de crédito multilaterales, en los cuales cuenta con cupos determinados por ejercicio fiscal, los que son “asignados estratégicamente entre las restantes 23 jurisdicciones y el propio Estado Nacional”.

Según el Ministerio de Economía de la Nación, la provincia de Buenos Aires posee a la fecha siete créditos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con un avance financiero del 59%. Es justamente ante el BID donde la Provincia tenía preacordado un nuevo crédito para las obras de saneamiento de la cuenca del Río de la Plata.

El gobierno de Milei afirmó que la provincia tiene activas, además, otras tres líneas de crédito con el Banco Internacional de Construcción y Fomento (BIRF), con un avance financiero del 62%; siete créditos abiertos con la Corporación Andina de Fomento (CAF), con un avance financiero del 62%; uno firmado en 2017 con el Fondo Kuwaití Para el Desarrollo Económico Árabe (Kfaed), sin avance financiero, y uno con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), firmado en 2021, también sin avance financiero.

Según Nación, todas estas líneas de financiamiento con organismos multilaterales de crédito suman un total vigente de US$2.241 millones, quedando pendiente de ejecutar un total de US$756 millones.

Kicillof asistió a la audiencia de la Corte Suprema de Justicia de Nación junto a su ministro de Economía, Pablo López. MARIANO SANDA

“Resultaría poco eficiente seguir asignando a una jurisdicción nuevos financiamientos cuando se puede observar que existe una subejecución y que existen contratos garantizados por el Estado Nacional que cuentan con hasta 9 años sin demostrar ejecución alguna”, subrayó la administración nacional.

“Seguir asignando financiamientos a una provincia entra en juego con otras obras prioritarias y solicitadas por las demás provincias y del propio Estado Nacional. Incluso los organismos internacionales de crédito, que ya cuentan con financiamientos vigentes a la Provincia, manifiestan su preocupación por seguir otorgando nuevos financiamientos cuando no hay demostraciones de ejecución en los Proyectos y Programas ya otorgados”, sumó la gestión de Milei en su respuesta.

La provincia había pedido por notas enviadas al Ministerio de Economía de la Nación el aval para tomar el crédito por US$ 270 millones. Este pedido no había tenido respuesta hasta que intervino la Justicia Federal, tras una demanda del Fiscal de Estado, Hernán Gómez, para que Nación se expida sobre este aval.

En tanto, desde el gobierno provincial atribuyen la negativa del gobierno nacional a una cuestión política. Otras diez provincias sí obtuvieron avales para créditos internacionales, precisó el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis.

Señaló que las provincias beneficiadas fueron Salta, Entre Ríos, Jujuy, Córdoba, Santa Fe, Neuquén, Chaco, Río Negro, Mendoza y Misiones, por unos US$ 1.900 millones, según el cálculo de la administración bonaerense, realizado para señalar una suerte de discriminación en su contra.

La obra de saneamiento

El proyecto de tratamiento y disposición final de los líquidos cloacales en el arroyo El Gato alcanzaría a más de un millón de personas de los partidos de La Plata, Berisso y Ensenada. La provincia de Buenos Aires tiene 17 millones de habitantes.

El plan para el tratamiento y disposición final de residuos de los líquidos cloacales de La Plata, Berisso y Ensenada contempla una Planta de Tratamiento Primario Avanzado en la localidad de Berisso, dentro del predio de la planta existente, un caño emisario subterráneo, un emisario subfluvial y un difusor. La vinculación entre la planta de tratamiento y el emisario se realizaría a través de una estación de bombeo y una cámara de carga, también dentro del predio actual.

Tras la negativa de Nación a brindar un aval nuevo para tomar crédito ante el BID, la provincia tiene dos alternativas: realizar una obra menor o reasignar recursos mediante enmiendas a financiamientos ya otorgados. En este punto, el gobierno nacional manifestó “voluntad de seguir apoyando a la provincia en calidad de garante”.