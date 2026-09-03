Milei viaja a Chile y se reúne con José Antonio Kast; Boca avanzó a cuartos de final de la Copa Argentina

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Milei viaja a Chile y se reúne con José Antonio Kast . El Presidente tiene previsto participar en el Foro Madrid, organizado por la Fundación Disenso en Santiago de Chile, que reúne a políticos de la derecha y la extrema derecha americana. A las 15 (hora argentina) tendrá una reunión con su par chileno en el Palacio de La Moneda, antes de regresar a Buenos Aires. Se trata del tercer encuentro entre ambos desde que Kast asumió el cargo en marzo de este año.

El Presidente tiene previsto participar en el Foro Madrid, organizado por la Fundación Disenso en Santiago de Chile, que reúne a políticos de la derecha y la extrema derecha americana. A las 15 (hora argentina) tendrá una reunión con su par chileno en el Palacio de La Moneda, antes de regresar a Buenos Aires. Se trata del tercer encuentro entre ambos desde que Kast asumió el cargo en marzo de este año. Entre Ríos deja de pagar pensiones vitalicias para gobernadores y vices. La Cámara de Diputados provincial convirtió en ley el proyecto impulsado por Rogelio Frigerio. El régimen estaba vigente desde 1965 y establecía una prestación equivalente al 75% del salario del cargo.

La Cámara de Diputados provincial convirtió en ley el proyecto impulsado por Rogelio Frigerio. El régimen estaba vigente desde 1965 y establecía una prestación equivalente al 75% del salario del cargo. Luis Caputo respondió a los cuestionamientos de la Unión Industrial . El vicepresidente de la UIA lo había criticado por no entender la lógica de la actividad: “Esta gente no conoce el país y no conoce lo que es la industria. Estamos manejados por un endeudador, un trader que no sabe lo que es un torno”, había dicho Guillermo Moretti. “Cada uno defiende sus intereses y el mío como ministro es defender el interés de todos los argentinos, no el de algunos o el de alguien en particular”, dijo el funcionario.

El vicepresidente de la UIA lo había criticado por no entender la lógica de la actividad: “Esta gente no conoce el país y no conoce lo que es la industria. Estamos manejados por un endeudador, un trader que no sabe lo que es un torno”, había dicho Guillermo Moretti. “Cada uno defiende sus intereses y el mío como ministro es defender el interés de todos los argentinos, no el de algunos o el de alguien en particular”, dijo el funcionario. Estados Unidos pide a sus aliados que rompan vínculos con Nicaragua . El Congreso de Nicaragua, bajo control de Daniel Ortega, aprobó una reforma constitucional que prohíbe a los partidos de la oposición participar en elecciones y extiende el mandato presidencial de seis a siete años. El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, llamó a “poner fin de inmediato a las operaciones habituales con esta brutal dictadura”.

El Congreso de Nicaragua, bajo control de Daniel Ortega, aprobó una reforma constitucional que prohíbe a los partidos de la oposición participar en elecciones y extiende el mandato presidencial de seis a siete años. El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, llamó a “poner fin de inmediato a las operaciones habituales con esta brutal dictadura”. Boca avanzó a cuartos de final de la Copa Argentina. Tras empatar sin goles contra Vélez, se impuso 4-3 en los penales gracias a dos tapadas de Álvaro Montero. En la próxima instancia, el Xeneize se medirá con Racing, que eliminó a Belgrano de la Copa.

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