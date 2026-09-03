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Milei viaja a Chile y se reúne con José Antonio Kast; Boca avanzó a cuartos de final de la Copa Argentina
Además, Entre Ríos deja de pagar pensiones vitalicias para gobernadores y vices; Luis Caputo respondió a los cuestionamientos de la Unión Industrial; Estados Unidos pide a sus aliados que rompan vínculos con Nicaragua. Estas son las noticias de la mañana del viernes 3 de septiembre de 2026
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LA NACION
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- Milei viaja a Chile y se reúne con José Antonio Kast. El Presidente tiene previsto participar en el Foro Madrid, organizado por la Fundación Disenso en Santiago de Chile, que reúne a políticos de la derecha y la extrema derecha americana. A las 15 (hora argentina) tendrá una reunión con su par chileno en el Palacio de La Moneda, antes de regresar a Buenos Aires. Se trata del tercer encuentro entre ambos desde que Kast asumió el cargo en marzo de este año.
- Entre Ríos deja de pagar pensiones vitalicias para gobernadores y vices. La Cámara de Diputados provincial convirtió en ley el proyecto impulsado por Rogelio Frigerio. El régimen estaba vigente desde 1965 y establecía una prestación equivalente al 75% del salario del cargo.
- Luis Caputo respondió a los cuestionamientos de la Unión Industrial. El vicepresidente de la UIA lo había criticado por no entender la lógica de la actividad: “Esta gente no conoce el país y no conoce lo que es la industria. Estamos manejados por un endeudador, un trader que no sabe lo que es un torno”, había dicho Guillermo Moretti. “Cada uno defiende sus intereses y el mío como ministro es defender el interés de todos los argentinos, no el de algunos o el de alguien en particular”, dijo el funcionario.
- Estados Unidos pide a sus aliados que rompan vínculos con Nicaragua. El Congreso de Nicaragua, bajo control de Daniel Ortega, aprobó una reforma constitucional que prohíbe a los partidos de la oposición participar en elecciones y extiende el mandato presidencial de seis a siete años. El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, llamó a “poner fin de inmediato a las operaciones habituales con esta brutal dictadura”.
- Boca avanzó a cuartos de final de la Copa Argentina. Tras empatar sin goles contra Vélez, se impuso 4-3 en los penales gracias a dos tapadas de Álvaro Montero. En la próxima instancia, el Xeneize se medirá con Racing, que eliminó a Belgrano de la Copa.
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