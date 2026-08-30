Agenda presidencial: Milei participará de un congreso de la FIA y viajará a Chile para una reunión con Kast

El presidente Javier Milei participará, este lunes, del Congreso Americano de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), y visitará Chile, el jueves, para entrevistarse con su par José Antonio Kast. La agenda semanal del jefe del Estado incluirá una reunión de gabinete y un encuentro del sector finanzas en la provincia de Misiones.

En momentos en que se activaron gestiones para intentar que la Fórmula 1 vuelva a tener un Gran Premio en la Argentina (el último fue en 1998) y que el piloto Franco Colapinto renovó su vínculo con el equipo Alpine para el año próximo, Milei será parte del Congreso Americano de la FIA, entidad que preside Mohammed Ben Sulayem. El encuentro se extenderá durante tres jornadas, hasta el miércoles, en el hotel Four Seasons.

Según se informó oficialmente, la agenda presidencial continuará el martes, con una reunión de gabinete y otra de la mesa política oficialista. La actividad de la FIA continuará, aunque sin la presencia de Milei, con una cena de gala en la que los enviados del Gobierno serán el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el canciller Pablo Quirno.

Milei volverá a dar discursos, luego de la polémica por su intervención en la escuela ORT Presidencia

El miércoles, Milei asistirá a un encuentro de la Fundación Libertad y Progreso, titulado “Vientos de Cambio: avanza la libertad en Argentina y las Américas”, que tendrá lugar en el hotel Sheraton, del barrio porteño de Retiro, y en el que participará buena parte de los funcionarios del Gobierno.

A las 7 del jueves, está previsto el viaje de Milei a Chile, donde encadenará tres actividades, para regresar a la Argentina el día viernes. Su primer compromiso será a las 9.30, en el Foro Madrid, un encuentro de ultraderecha organizado por la Fundación Disenso (el think tank de la agrupación española Vox), en el Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo.

A las 10.15 del jueves, está agendada una reunión con Sarah Rogers, subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de los Estados Unidos.

Tras el encuentro con Rogers, Milei cerrará su actividad en Chile con un encuentro con el presidente José Antonio Kast. Será la tercera vez que se vean, desde que el mandatario chileno asumió el poder, en el mes de marzo. El Presidente estuvo en el acto de asunción y, en abril, recibió a Kast en la Casa Rosada.

El viernes, Milei estará en la ciudad misionera de Puerto Iguazú, para participar de la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF). El título del encuentro es “Argentina: de la estabilidad al crecimiento, cómo generar competitividad sostenida”.