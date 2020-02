La expansión de la afección alrededor del mundo generó una serie de creencias sobre el Covid-19 que no siempre son reales Fuente: Archivo - Crédito: BBC Mundo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de febrero de 2020 • 12:30

La preocupación mundial a causa de la expansión de la epidemia del coronavirus (Covid-19) desde China al resto del planeta hace que sobre esta enfermedad crezcan y se desarrollen algunos mitos que no necesariamente responden a la realidad. La Organización Mundial de la Salud difundió una lista en la que determina la verdad o la falsedad de las creencias que giran en torno a esta afección viral que ya dejó un saldo de 2629 muertos y llegó a más de 30 naciones en todo el mundo.

Los mitos que responde la OMS son numerosos, y se despliegan a continuación.

¿El coronavirus puede transmitirse a través de picaduras de mosquitos?

No. El coronavirus es un virus respiratorio que se propaga principalmente por contacto con una persona infectada a través de las gotículas respiratorias que se generan cuando esta persona tose o estornuda, por ejemplo, o a través de gotículas de saliva o secreciones de la nariz.

El virus se propaga a través de gotículas de saliva cuando una persona tose o estornuda Fuente: Archivo - Crédito: BBC Mundo

Hasta la fecha no hay información ni pruebas que indiquen que el Covid-19 pueda transmitirse por medio de mosquitos. Para protegerse, hay que evitar el contacto cercano con cualquier persona que tenga fiebre y tos, y practicar una buena higiene de las manos y de las vías respiratorias.

¿La orina infantil puede proteger frente al coronavirus?

No. La orina no mata los virus ni las bacterias. De hecho, la orina puede contener pequeñas cantidades de material vírico o bacteriano. Lavarse las manos con orina infantil o limpiar determinadas superficies con ella no le protegerá frente al nuevo coronavirus.

¿El frío y la nieve pueden matar el coronavirus?

Lavarse las manos con agua y jabón es recomendable para no contraer la infección

No. La temperatura normal del cuerpo humano se mantiene en torno a 36,5° y 37°, con independencia de la temperatura exterior o de las condiciones meteorológicas. Por lo tanto, no hay razón para creer que el frío pueda matar el coronavirus o acabar con otras enfermedades. La forma más eficaz de protegerse contra el Covid-19 es limpiarse las manos frecuentemente con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

¿La cocaína puede proteger frente al coronavirus?

No. La cocaína es una droga estimulante y adictiva. Su consumo provoca graves efectos secundarios y es perjudicial para la salud de las personas.

¿El coronavirus puede transmitirse a través de objetos, como monedas y billetes?

El riesgo de infectarse con el Covid-19 por el contacto con objetos, como monedas, billetes o tarjetas de crédito, es muy bajo.

El alcohol en gel es un producto útil para la desinfección de las manos

La información preliminar indica que el coronavirus puede sobrevivir en una superficie durante unas horas o un poco más. Un objeto puede resultar contaminado por el Covid-19 si una persona infectada tose o estornuda encima del mismo o lo toca. Mediante una correcta higiene de las manos, el riesgo de infectarse con el coronavirus por contacto con objetos, como monedas, billetes o incluso tarjetas de crédito, es muy bajo.

¿El coronavirus puede llegar hasta ocho metros de distancia de una persona que tose o estornuda?

Las gotículas respiratorias llegan hasta 1 metro de distancia de una persona que tose o estornuda.

Los escáneres térmicos pueden detectar la fiebre pero en los primeros días las personas pueden estar infectadas y no tener temperatura Fuente: Archivo

Cuando las personas infectadas tosen o estornudan, el virus es expulsado a través de unas gotículas que pueden llegar hasta cierta distancia de esa persona. Por lo tanto, para protegerse de los virus respiratorios evite el contacto cercano con cualquier persona que tenga fiebre y tos, y lávese las manos frecuentemente con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

¿Los secadores de manos son efectivos para matar el coronavirus?

No, los secadores con aire caliente para las manos no son efectivos para matar al virus Covid-19. Para protegerse del coronavirus es necesario lavarse las manos con alcohol en gel o con agua y jabón. Una vez que estén lavadas, se deberán secar con toallas de papel o con el secador de manos.

¿Puede una lámpara de luz ultravioleta matar al coronavirus?

No, las lámparas ultravioleta (UV) no pueden utilizarse como forma de esterilizar el coronavirus de las manos ni de otras zonas de la piel. No solo no son efectivas, sino que además puede producir irritación de la epidermis.

¿Qué tan efectivos son los escáneres térmicos para detectar el coronavirus?

Los métodos térmicos son efectivos para detectar si una persona tiene fiebre, es decir, una temperatura corporal superior a la normal, a causa del coronavirus, pero no pueden detectar a las personas que están infectadas pero aún no han desarrollado la enfermedad ni la fiebre que la acompaña.

El termómetro detecta la fiebre, pero no el inicio de la infección Fuente: AFP

Sucede que toma entre 2 y 10 días antes de que las personas infectadas se enfermen y desarrollen fiebre.

¿Rociar alcohol o cloro por todo el cuerpo puede matar el coronavirus?

No. Utilizar esos elementos para rociar el cuerpo no lograrán matar a los virus que ya han ingresado al cuerpo. La pulverización de tales sustancias puede dañar la ropa o las mucosas de las personas que son rociadas. El alcohol y el cloro pueden ser útiles para desinfectar diversas superficies, pero deben ser usadas con recomendaciones apropiadas.

¿Es seguro recibir un paquete o una carta de China?

Sí, lo es. Recibir paquetes o cartas desde China no trae aparejado ningún riesgo, porque el virus Covid-19 no sobrevive mucho tiempo sobre objetos, como cartas o paquetes.

¿Las mascotas del hogar pueden transmitir el coronavirus?

No hay ninguna evidencia de que las mascotas puedan ser transmisoras del Covid-19

Hasta el momento, no existe evidencia de que los perros o gatos que conviven en los hogares puedan infectarse con coronavirus. De todas formas, siempre es recomendable lavarse las manos con agua y jabón luego de tocar a las mascotas. Esto previene contra bacterias comunes como escherichia coli o salmonella, que sí pueden pasar de animales a humanos.

¿Las vacunas contra la neumonía protegen contra el coronavirus?

No. Las vacunas contra la neumonía, como la vacuna neumocócica y la vacuna contra la influenza Haemophilus tipo B (Hib) no brindan protección contra el nuevo coronavirus.

El Covid-19 ya mató 2700 personas en China y se registra ya en más de 30 países

El virus es tan nuevo y diferente que necesita una vacuna específica. Los investigadores están tratando de desarrollar una vacuna contra el Covid-19, y la OMS se encuentra apoyando esos esfuerzos.

Aunque estas vacunas no son efectivas contra el coronaviurs, siguen siendo recomendables para proteger la salud contra otras enfermedades respiratorias.

¿Sirve enjuagarse la nariz regularmente con solución salina para prevenir la infección con el coronavirus?

No, no existe evidencia de que verter solución salina en las fosas nasales pueda prevenir la infección con el Covid-19.

Hay cierta evidencia de que enjuagar la nariz con solución salina puede ayudar a las personas a recuperarse de resfríos comunes, pero no hay ninguna certeza de que este proceso pueda servir para sanarse más rápido de enfermedades respiratorias.

¿Comer ajo puede ayudar a prevenir la infección por coronavirus?

Si bien el ajo es un alimentos saludable que posee algunas propiedades antimicrobianas, no existe evidencia de que comerlo proteja a las personas de contraer el coronavirus.

¿Ponerse aceite de sésamo en el cuerpo impide que el coronavirus ingrese al organismo?

No. El aceite de sésamo no mata al coronavirus. Hay algunos desinfectantes químicos que pueden matar el Covid-19 en diversas superficies. Estos son productos a base de cloro, ya sea solventes, etanol al 75%, ácido peracético y cloroformo.

Rociar alcohol o cloro en el cuerpo no puede acabar con los virus que ya ingresaron al cuerpo

Sin embargo, estos químicos tienen poco o ningún impacto en el virus si se los aplica en la piel o debajo de la nariz. Incluso puede ser peligroso poner estos productos sobre la piel.

¿El coronavirus afecta solo a gente mayor, o los jóvenes también son susceptibles de contraerlo?

Gente de todas las edades puede contraer la infección del coronavirus. Las personas mayores o personas con afecciones médicas preexistentes (asma, diabetes, enfermedades cardíacas) pueden ser más vulnerables a enfermarse de gravedad con el Covid-19.

Personas de todas las edades deben protegerse del coronavirus Fuente: Reuters - Crédito: Zhang Changchun

La OMS sugiere a las personas de todos los rangos etarios que tomen medidas para protegerse del virus, ya sea a través de una buena higiene de manos como también de una buena higiene respiratoria.

¿Son efectivos los antibióticos para prevenir y tratar el coronavirus?

No, los antibióticos no funcionan contra virus, solo lo hacen contra bacterias. El coronavirus es un virus y, por lo tanto, los antibióticos no deben usarse como un medio de prevención o tratamiento.

Sin embargo, si una persona está hospitalizada por el Covid-19, puede recibir antibióticos porque es posible que se produzca una coinfección bacteriana.

¿Existe algún medicamento para prevenir o tratar el coronavirus?

Hasta el momento, no. Sin embargo, las personas infectadas con el Covid-19 deben recibir la atención adecuada para aliviar y tratar los síntomas, y las personas con enfermedades graves deben recibir una atención de apoyo optimizada.

Todavía no existe medicamento ni vacuna contra el coronavirus Fuente: AFP

Algunos tratamientos específicos están bajo investigación, y serán probados a través de ensayos clínicos. La OMS está ayudando a acelerar los esfuerzos de investigación y desarrollo con otras entidades asociadas.