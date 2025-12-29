Muerte por botulismo en La Pampa y hay otro caso bajo estudio: cómo prevenir esta enfermedad

La muerte de una mujer en la ciudad de Toay, en la provincia de La Pampa, volvió a poner en foco a una enfermedad poco frecuente, pero de alto riesgo: el botulismo. El diagnóstico fue confirmado a partir de estudios realizados por el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas Anlis-Malbrán y dio inicio a una investigación sanitaria y judicial para determinar el origen del contagio y descartar la aparición de nuevos casos.

Desde el Ministerio de Salud provincial informaron que, hasta el momento, solo uno de los episodios pudo ser confirmado de manera concluyente, a partir del análisis de muestras obtenidas tanto de los alimentos consumidos como de la paciente fallecida. En paralelo, se continúa investigando una segunda muerte que podría estar vinculada con el mismo cuadro, aunque por ahora no fue posible arribar a una confirmación diagnóstica definitiva. Las autoridades aclararon que no se detectaron nuevos casos asociados y que los sistemas de vigilancia epidemiológica permanecen activos en la zona.

Conservas caseras y alimentos mal procesados se encuentran entre las principales fuentes asociadas a los casos de botulismo, una enfermedad poco frecuente pero potencialmente letal Shutterstock

La investigación judicial avanzó de forma simultánea. En ese marco, el Ministerio Público Fiscal comunicó que hubo un allanamiento en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Moreno e Italia, en Toay, donde, según la hipótesis que se analiza se habrían elaborado conservas caseras que podrían estar relacionadas con el brote. Durante el procedimiento se incautaron distintos elementos de interés para la causa y el inmueble quedó clausurado, con custodia permanente.

El botulismo es una intoxicación grave causada por toxinas que afectan el sistema nervioso y pueden provocar un deterioro progresivo del organismo. Se trata de una enfermedad poco frecuente, pero con potencial para generar cuadros severos si no se diagnostica y trata a tiempo. “El botulismo es una enfermedad de extrema gravedad, cuya evolución puede ser rápida y potencialmente fatal si no se actúa con premura”, explicó Cecilia Ezcurra, jefa del Servicio de Infectología y Epidemiología del Hospital Alemán.

Según detalló la especialista, los primeros síntomas suelen aparecer entre las 12 y las 36 horas posteriores a la exposición y se manifiestan, en general, con signos neurológicos. “Los síntomas más frecuentes incluyen visión borrosa o doble, caída de los párpados, dificultad para hablar o tragar, voz débil o nasal y sequedad bucal, en un paciente que suele estar lúcido y sin fiebre”, describió. Ese patrón clínico, agregó, responde a una afectación simétrica y descendente de los pares craneales.

Con el avance del cuadro, la debilidad muscular puede extenderse progresivamente desde la cabeza y el cuello hacia el tronco y las extremidades. En ese punto, algunas señales deben considerarse una urgencia médica. “La aparición de dificultad respiratoria, la pérdida del reflejo de la tos o la incapacidad para manejar secreciones constituyen una emergencia”, advirtió Ezcurra. La infectóloga subrayó que la progresión hacia la parálisis de los músculos respiratorios puede ser rápida y que, sin intervención oportuna, el desenlace puede ser mortal.

El diagnóstico del botulismo es fundamentalmente clínico y requiere un alto nivel de sospecha por parte del equipo de salud. “El tratamiento precoz con antitoxina y el soporte respiratorio adecuado mejoran de manera significativa el pronóstico”, señaló Ezcurra.

Desde el punto de vista epidemiológico, la forma más frecuente de presentación en adultos es la alimentaria, vinculada al consumo de productos contaminados con toxina preformada. En ese sentido, el infectólogo Hugo Pizzi explicó que los casos actuales suelen asociarse a alimentos elaborados de manera casera o en pequeños establecimientos que no cumplen con las normas básicas de seguridad alimentaria. “No es la bacteria en sí la que provoca el daño, sino la toxina que produce, que actúa sobre el sistema nervioso y genera un deterioro progresivo del organismo”, precisó.

Pizzi recordó que, a lo largo de la historia, el botulismo estuvo relacionado con distintos hábitos alimentarios y advirtió que, aunque hoy existen tratamientos eficaces, su efectividad depende de una administración temprana y de identificar con precisión el alimento ingerido. También coincidió en que la evolución clínica puede ser grave si no se actúa a tiempo, debido a que la afectación neuromuscular puede comprometer funciones vitales.

Ezcurra detalló que el botulismo puede adquirirse por distintas vías, además de la alimentaria, y aclaró que la enfermedad no se transmite de persona a persona. “El contagio siempre es ambiental, alimentario o a través de heridas”, explicó. Existen además formas menos frecuentes vinculadas a colonización intestinal.

Ciertos grupos presentan mayor riesgo de desarrollar cuadros severos. Entre ellos se encuentran los lactantes, los adultos mayores, las personas con enfermedades respiratorias o neuromusculares, quienes tienen antecedentes de cirugías o alteraciones del tracto gastrointestinal y los usuarios de drogas inyectables. En estos casos, la presencia de comorbilidades aumentan la probabilidad de complicaciones graves y de requerir soporte intensivo prolongado.

Aunque es una enfermedad rara, el botulismo exige una respuesta rápida del sistema de salud debido a su evolución potencialmente grave

La baja frecuencia del botulismo no reduce su impacto sanitario. Por el contrario, su gravedad, la posibilidad de brotes alimentarios y la rapidez con la que puede evolucionar el cuadro lo convierten en una enfermedad que exige respuesta inmediata. “La identificación temprana del cuadro y el inicio rápido del tratamiento son determinantes para reducir la morbilidad y la mortalidad”, insistió Ezcurra.

La prevención sigue siendo la principal herramienta para reducir el riesgo. Las autoridades sanitarias recomiendan extremar las medidas de higiene en la manipulación de alimentos, respetar los procesos de cocción y conservación y evitar el consumo de productos que presenten signos de alteración. Ante la aparición de síntomas compatibles, la consulta médica inmediata puede resultar decisiva para evitar desenlaces graves.