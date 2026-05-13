Un nuevo brote viral: los mismos errores otra vez

NUEVA YORK.- No hay duda de que otra pandemia golpeará, pero nadie sabe cuándo ni qué virus será la causa. Lo que sí podemos determinar con bastante claridad es qué tan preparados estaremos, qué tan bien estamos construyendo barreras para frenar el avance de las amenazas emergentes y qué tan rápido estamos aprendiendo lecciones de la experiencia dolorosa.

A medida que los últimos pasajeros desembarcaban del crucero MV Hondius, en el que se confirmó que al menos siete personas infectadas con hantavirus habían viajado, las respuestas se vuelven cada vez más claras: seguimos dejando mucho librado al azar, cruzando los dedos y esperando lo mejor.

Consideremos la historia de la cepa Andes del hantavirus. Según un artículo en The New England Journal of Medicine, en 2018, un brote de hantavirus con esta cepa —la misma cepa vinculada al crucero Hondius— comenzó en Epuyén, Argentina. Comenzó después de que una persona infectada asistiera a una fiesta de cumpleaños con unos 100 invitados. Tenía fiebre y se sentía cansado, y se fue después de aproximadamente una hora y media. Cinco personas que estaban en la habitación —pero no necesariamente sentadas justo a su lado— enfermaron más tarde.

Uno de esos cinco asistentes a la fiesta probablemente infectó a seis personas más, incluida su pareja, y murió 16 días después de enfermarse. Durante su velorio, 10 personas más se infectaron, a través de su pareja. Fue más o menos entonces cuando las autoridades de salud pública, al darse cuenta de lo peligrosa que era la situación, comenzaron a aplicar estrictas medidas de cuarentena. Eso parece ser cómo finalmente se extinguió.

Sin embargo, en los últimos días, la Organización Mundial de la Salud aseguró al público que el hantavirus solo puede transmitirse a través de un “contacto cercano y prolongado” y que, como resultado, es poco probable que se propague ampliamente entre la población en general. “Lo único con este es que es mucho más difícil de contraer”, dijo el lunes el presidente Trump, haciéndose eco de la OMS y de los funcionarios de salud pública de Estados Unidos. “Parece que no es fácil de propagar”.

Sabemos bastante poco sobre la cepa Andes del hantavirus, con un estimado de 3000 casos humanos en tres décadas. ¿Cómo podría ser cierta esa afirmación sobre que no es fácil de propagar dado lo que sabemos sobre el evento de superpropagación de 2018?

Me contacté con Gustavo Palacios, el autor principal del estudio sobre el brote de Epuyén. Parecía tan desconcertado por estos pronunciamientos como yo. Me dijo que el artículo que él y sus colegas investigadores escribieron usó la frase contacto prolongado o cercano, pero explicó que, como habían escrito en su artículo, no se referían únicamente al contacto físico o corporal. Me dijo que creían que el virus se propagaba a través de secreciones respiratorias. Al observar el mismo estudio, una experta en transmisión aérea, Linsey Marr, dijo a CBC/Radio Canada que “es fuertemente sugestivo que la transmisión aérea está ocurriendo”.

El doctor Gustavo Palacios también dijo que él y sus coautores habían calculado que el número de reproducción mediano del virus Andes era de 2,1, lo que significa que una persona enferma infectaba a unas dos personas más. Eso es más que suficiente para una transmisión humana sostenida. Ese número de reproducción no es mucho más bajo que la cepa inicial del SARS-CoV-2, el virus que causa el Covid-19, según se calculó en febrero y marzo de 2020, por cierto, así que no me siento muy bien con las garantías de los funcionarios de salud de que esto no se convertirá en una pandemia. ¿Cómo lo saben?

El doctor Gustavo Palacios también dijo que le preocupaban las diferencias entre el entorno del brote anterior de la cepa Andes y el actual. Contener un brote en un pequeño pueblo rural aislado en la Patagonia, Argentina, durante la estación seca es una perspectiva diferente a contener uno en un crucero con condiciones de humedad oceánica o con personas viajando en aviones.

Al mismo tiempo, las autoridades siguen insistiendo en que solo las personas sintomáticas pueden propagar el virus. En el estudio del doctor Gustavo Palacios, los eventos de transmisión que los investigadores pudieron rastrear efectivamente habían ocurrido mientras las personas mostraban síntomas. Pero también dijo que las 48 horas previas a la aparición de los síntomas deberían considerarse un período de alto riesgo también. Me dijo que las cargas virales de las personas aumentan antes de que aparezcan los síntomas, por lo que es razonable asumir que existe algún riesgo antes. Además, con un solo estudio realizado después del hecho, él y su equipo no habían podido identificar cada momento exacto en que una persona pasó el virus a otra; quedaron muchas incógnitas de ese brote.

El último giro fue que su artículo muestra que el período de incubación (el tiempo entre la exposición al virus y los síntomas) puede ser de hasta 40 días. Algunas personas se enferman más de un mes después de haber estado expuestas, lo cual es un lapso de tiempo inusualmente largo. Eso es un gran problema porque hace que el manejo del brote sea mucho más desafiante.

El 25 de abril, una pasajera holandesa de un crucero tomó un vuelo de Santa Elena a Sudáfrica mientras estaba enferma, colapsó en el aeropuerto después de llegar y murió poco después. Si bien los funcionarios de la OMS informaron que el riesgo de propagación durante el vuelo o en el barco era bajo, ese incidente fue hace solo 17 días; si la incubación puede ser de hasta 40 días, faltan 23 días para que sepamos si todos sus contactos están fuera de peligro. Hasta el lunes, el ministro de Salud de Sudáfrica dijo que las autoridades habían identificado 97 posibles contactos en el país expuestos al hantavirus y que 90 de ellos habían sido contactados y advertidos de que estaban siendo monitoreados. Según las pautas de Sudáfrica, esto significaba pedir a las personas que realizaran controles diarios de temperatura y síntomas y que contactaran a las autoridades de inmediato si se enfermaban. No está claro si se contactaron a todos en el avión, y solo podemos esperar que esto sea suficiente.

Mientras tanto, las fotografías de los miembros de la tripulación mientras aún estaban en el barco muestran a muchos de ellos reunidos en un pasillo mientras esperaban ser entrevistados por las autoridades sanitarias, cubriéndose la boca y la nariz solo con barbijos precarios. En las fotos que circularon, se puede ver a una persona que acababa de salir del barco en un colectivo, todavía vestida con equipo de protección, pero habiéndose quitado el barbijo, que se ve colgando de una oreja.

Después de la pandemia de Covid, después de la epidemia de SARS de 2002, después del brote de hantavirus de Epuyén, realmente hemos aprendido muy poco. Una lección clave tanto del SARS como del Covid fue cuánto puede desempeñar un papel la superpropagación. Al principio, muchas personas infectadas propagaron el virus a pocas personas, lo que generó estadísticas reconfortantes en promedio. Pero cuando las circunstancias se alinearon, resultó que una sola persona podía infectar a un gran número de personas a la vez, iniciando cadenas de transmisión que eran difíciles de controlar.

Todavía no entendemos completamente por qué algunas personas superpropagan y otras no. Pero si puede suceder una vez, como sucedió en Epuyén, puede volver a suceder.

Durante una conferencia de prensa la semana pasada, un funcionario de la OMS se dirigió a las personas que habían desembarcado, pidiéndoles que se presentaran ante las autoridades de salud si desarrollaban síntomas. Los funcionarios de la OMS también siguieron definiendo la transmisión como algo que ocurre a través de un contacto cercano y prolongado: parejas íntimas, integrantes del mismo hogar. De manera alentadora, durante el fin de semana, la OMS publicó nuevos documentos técnicos para aclarar su definición del tipo de contacto que podría causar la propagación del hantavirus. Ahora incluye la “exposición por proximidad cercana”, así como la “exposición en espacios cerrados o compartidos”.

Pero incluso estas definiciones todavía sufren de una falta de aprendizaje de la experiencia de Covid, como limitar la exposición a estar a menos de unos seis pies (casi dos metros) durante un período acumulativo de más de 15 minutos. Sabemos por el estudio de la transmisión aérea que esa guía puede ser demasiado rígida y no captar el perfil de riesgo completo del virus. El brote de Epuyén no parece encajar en ese marco. Aun así, diría que esto es mejor que nada, y mucho mejor que lo lento que fue todo en 2020 y en adelante. Pero estos cambios en las pautas se hicieron demasiado silenciosamente.

¿Cómo se supone que las personas que pueden haber estado expuestas se protejan si no se les informa sobre los modos de transmisión y lo que está en juego de manera precisa y clara, incluso cuando las definiciones evolucionan? Los funcionarios de salud pública, desde la OMS hasta los de Estados Unidos, serían más útiles si dejaran de tranquilizar constantemente a las personas sobre la probabilidad de eventos futuros que no pueden calcular con precisión —como las probabilidades de que ocurra una pandemia o cuánto podría durar este brote— y simplemente dieran más detalles sobre las cosas que importan: modo de transmisión, largo período de incubación y la inevitable incertidumbre de algo sobre lo que hay poco conocimiento real.

Si tenemos suerte, este brote de hantavirus se extinguirá o se parecerá al brote de SARS de 2002: se extinguirá con la ayuda de medidas de seguridad y porque el virus no se adapta lo suficientemente rápido. ¿Si tenemos mala suerte? Debería ser impensable, pero acá estamos. Y esta vez, el secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr. estará a cargo de la respuesta de Estados Unidos.