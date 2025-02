Muertes de bebés en Córdoba: la dramática noche en el Hospital Neonatal que sacó a la luz las irregularidades

CÓRDOBA.— En la secuencia de cinco crímenes y ocho intentos de homicidios de recién nacidos que se produjeron entre el 11 de marzo y el 7 de junio del 2022 en el Hospital Neonatal de Córdoba hubo un punto de quiebre.

Fue la madrugada del 6 al 7 de junio, cuando se produjeron dos muertes y dos descompensaciones. Son los últimos casos que integran la causa que tiene como principal acusada a la enfermera Brenda Agüero, como presunta autora material y a diez exfuncionarios y profesionales, imputados por encubrimiento, omisión de deberes de funcionarios públicos y falsedad ideológica.

La enfermera Brenda Agüero, que está detenida durante el juicio SEBASTIAN SALGUERO

Los médicos y enfermeros que estuvieron esas horas del 6 y 7 de junio coincidieron en los términos “terror”, “espanto” y “horror” para definir lo que se vivió al presenciar descompensaciones y muertes que no tenían una explicación médica.

El obstetra Ariel Carretero, quien intervino en el parto de Angeline, la beba que murió el 6 de junio, admitió: “Me imaginé que alguien pudo estar provocando esto. Pero es una suposición”. Antes había dicho que en el hospital se hablaba de la posibilidad que un lote de vitamina K estuviera provocando efectos adversos.

Valeria María Quiroga, neonatóloga y jefa de guardia, fue una de las testigos que ante el jurado popular y los magistrados de la Cámara Séptima del Crimen, contó que cuando Angeline murió, al no encontrar “una causa médica ni visible” resolvieron en el equipo pedir la autopsia judicial.

Aseguró que acordaron la decisión Liliana Asís, Marta Gómez Flores, Alejandro Escudero Salama y Adriana Moralez, todos imputados en el juicio.

Horas después de la muerte de Angeline, hija de Yoselín Rojas, murió Melody, beba de Brisa Molina. “Horrible, espantoso. Nos acompañamos entre todos, pero no podíamos dar explicación a lo que pasaba”, aseguró Quiroga.

Familiares de las víctimas con las remeras que piden justicia Sebastián Salguero

Además de esos dos fallecimientos, se descompensaron P., la nena de María Martín y M., de Ludmila Torres. “Tuvimos que usar recursos máximos de reanimación”, señaló sobre ese caso, quien registró altos valores de insulina.

Angelina Galleto, neonatóloga, también estuvo en la jornada del terror. Precisó que cuando la llaman por otro beba “grave”, P., ve una lesión importante en la región costal izquierda, que se extendía hacia el tórax y la espalda. “Yo recibí a esa niña. Cuando la levanté apenas nació, no tenía nada en la espalda”, detalló.

La debieron llevar a terapia y constataron que el nivel de potasio en sangre era de 13, muy por encima del valor normal. El electrocardiograma también mostraba signos de una hiperpotasemia.

Gabriela González, mamá de Isabella, quebrada durante su declaración SEBASTIAN SALGUERO - seba salguero

Los peritos médicos interdisciplinarios que ya declararon marcaron que los problemas que ocasionaron las dos muertes con autopsias y los dos sobrevivientes descompensados el 6 y el 7 de junio de ese año son de una “posibilidad estadística excepcional” similar a “que caiga dos veces en un mismo lugar un rayo. No dos, sino varias veces más”. Coincidieron en que los niveles de insulina y de potasio detectados son muy altos.

Faltantes de medicamentos

En las últimas semanas también declaró Patricia Seccone, una de las encargadas de la farmacia del Neonatal, quien detalló un faltante de 20 dosis de potasio en junio del 2022. Según indicó, fueron extraídas sin la justificación correspondiente. Ese conteo lo realizó cuando es escándalo por las muertes ya había estallado.

Mencionó que, si bien había botiquines en cada servicio para uso del personal, todos tenían acceso a los dispensarios de otros sectores. Al retirar un medicamento se debe asentar en una planilla. Pero advirtió que “cualquier persona se podía disfrazar de médico” y entrar sin ser detectada.

Contó que en abril, la jefa de Neonatología Gómez Flores hizo un informe porque ya había cuatro casos sospechosos (son parte de la causa juzgada) y pidió analizar un lote de vitamina K. El resultado fue negativo, no era la causa de los problemas. Aunque se reemplazó el lote, las descompensaciones siguieron.

El juicio

Hospital Materno Neonatal de Córdoba cumplió ya un mes y medio. Los testimonios de las madres de las víctimas fueron, por su contenido, los más impactantes emocionalmente, además de que varias aportaron datos concretos sobre el comportamiento que tuvo la principal acusada, la enfermera Brenda Agüero, con sus criaturas.

También declararon los peritos forenses toxicológicos y médicos, quienes para los dos casos que tuvieron autopsia inmediata no dudaron en plantear que hubo un “agente externo” que provocó la hiperpotasemia. Igual de terminantes fueron para tres sobrevivientes, dos con altos niveles de insulina y uno de potasio.

Desde el 6 de enero la enfermera Brenda Agüero, acusada de cinco asesinatos más otros ocho en grado de tentativa, y diez exfuncionarios y profesionales enfrentan a un jurado popular y a los integrantes de la Cámara Séptima del Crimen. Para ella, si se comprueban los delitos, solo es posible la prisión perpetua.

En estas semanas Agüero no mostró reacciones emocionales ante las declaraciones ni siquiera cuando algunas madres la señalaron incluso con gestos. La excepción fue el primer día cuando tuvo una crisis de llanto por el “acoso” de los fotógrafos, según explicó después. Su defensor, Gustavo Nievas, la calificó de “perejil”.

Como todos los acusados, ella puede pedir hablar cuando quiera a lo largo del proceso. Hasta el momento solo lo hizo en la segunda audiencia para contar su vida y cómo pasa sus días en la cárcel de Bouwer, donde está presa desde agosto del 2022. Sobre la causa refirió: “Las muertes de los bebés existieron, de eso no hay duda, pero no puede ser que me sigan bombardeando a mí como la culpable de todo eso”.

Gabriela Origlia Por