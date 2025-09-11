Multas de hasta 8 millones de pesos: agravan las penas por maltrato animal en la ciudad

La Legislatura sancionó una norma que actualiza y agrava las penas contra el maltrato animal y la tenencia irresponsable de mascotas. La ley contempla multas más elevadas, la prohibición de contacto con animales para los “maltratadores” y la creación de un registro de personas sancionadas por conductas de crueldad.

La iniciativa surgió como continuidad de una ley sancionada en 2019 que incorporó penas al incumplimiento de la protección y cuidado de las mascotas en el régimen contravencional. A seis años de aquella reforma, el panorama actual evidenció la necesidad de avanzar con medidas más estrictas y adaptadas a la problemática que sigue vigente en la ciudad.

De acuerdo con el informe de Tenencia Responsable y Sanidad 2023, elaborado en el marco de la Encuesta Anual de Hogares, en la ciudad de Buenos Aires habitan alrededor de 493.676 perros y 368.176 gatos, cifras que crecieron en los últimos años. Estos datos confirman que los animales de compañía forman parte de los núcleos familiares de una gran porción de la población.

En la ciudad solo está autorizada la tenencia de animales domésticos. Por ejemplo, gatos, perros, conejos y algunas especies de aves y peces. Todos ellos deben recibir una atención adecuada, protección, vivienda, alimento, cuidados sanitarios y buen trato.

Sin embargo, son reiterados los episodios de maltrato, abandono y negligencia registrados, sumados a la proliferación de criaderos ilegales denunciados por la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (Ufema), dependiente del Ministerio Público Fiscal.

Denuncias

Según cifras difundidas en el debate legislativo, en el primer semestre de este año se recibieron unas 700 denuncias por casos de crueldad contra los animales; en tanto que en los últimos cuatro años superan las 12.000.

En 2024, el legislador porteño Emmanuel Ferrario presentó un paquete de proyectos relacionados con el tema. Esta tarde, el Parlamento porteño, en la sesión ordinaria, aprobó uno de ellos con 49 votos positivos y tres abstenciones del Frente de Izquierda. “Estas son más herramientas para luchar contra el maltrato animal” y frenar a “estas basuras humanas que abusan y lastiman de distintas maneras”, dijo el diputado autor del texto.

La norma prevé cambios al Código Contravencional y al Régimen de Faltas para la actualización integral de las sanciones económicas, las cuales se establecen en Unidades Fijas, cuyo valor actual está en $798,51. También, dispuso subas a la cantidad de días de trabajo comunitario que regían anteriormente y, en dos casos, impuso el arresto.

La primera de las modificaciones más destacadas está vinculada al cuidado responsable de los animales domésticos por parte de sus dueños. El proyecto agravó las penalidades contra los tutores en los casos de abandono, por mantenerlos en condiciones y espacios inadecuados y por menoscabar su integridad física o psíquica.

Cuando la falta sea la omisión de recaudos para un cuidado responsable, la persona a cargo deberá afrontar pagos por hasta $800.000 pesos. Mientras que en los casos de abandono en espacios públicos como privados podría llegar a tener que cumplir hasta un mes de arresto, tres meses de trabajo de utilidad pública o multas hasta los $4 millones, Anteriormente, iban de $800.000 a $1,6 millón.

Habrá penas también de hasta $2,8 millones cuando se comprueben acciones sobre el animal que constituyan menoscabar su integridad. Las situaciones contempladas son pintar y teñir el pelo con sustancias tóxicas, someter a prácticas o procedimientos que generen dolor y sufrimiento y la exposición a peligros y trato denigrante.

A su vez, quedó incorporado un artículo que impone sanciones que oscilan entre los $4 millones a los $8 millones para quienes mantengan criaderos ilegales. Este punto contempla la posibilidad de arrestos por hasta dos meses, así como el secuestro de los animales vinculados a la conducta en infracción.

Para estas tres conductas – el abandono, el menoscabo a la integridad y los criaderos ilegales- la normativa sumó la aplicación de la prohibición de tutela y contacto con los animales domésticos por plazos que van desde los seis meses a los dos años. Ello comprende la restricción para los condenados de interactuar de cualquier manera con las mascotas.

A su vez, quienes dejen animales encerrados en lugares inadecuados, lo que afecte la salud o higiene -como balcones y ventanas de espacio restringido- serán sancionados con multas que van desde los 1,6 millones a los $2,8 millones. En la normativa anterior, los montos no superaban los $800.000.

Como novedad, se incorporó además un artículo específico con penas económicas de hasta $2,8 millones a quienes dejen a los animales dentro de vehículos cerrados y sin ventilación, una práctica cada vez más común y especialmente peligrosa en días de altas temperaturas, que puede tener consecuencias mortales.

Bozal

Otro de los puntos relevantes está relacionado con el tránsito y el excremento en la vía pública. Allí, la normativa dispuso infracciones de entre $120.000 a $800.000 a quienes vayan con perros, principalmente, que presenten características físicas que puedan causar lesiones o daños severos y lo hagan sin bozal. También, regirá para los tutores que no procedan a la limpieza de la materia fecal de las mascotas a cargo.

También fue modificado el artículo 59 del Código Contravencional para incrementar los castigos a quienes espanten o azucen animales, poniendo en riesgo a terceros. Y, por último, habrá penalidades al uso indebido del arbolado público para atar animales, práctica extendida entre algunos paseadores de perros.

Esta propuesta contiene sanciones más altas que rondan $1,6 millones; pero se eleva con valores de hasta $5,4 millones en los casos que la infracción sea cometida por los paseadores de perros. No obstante, quedarán exceptuados los trabajadores de la disposición cuando usen el arbolado “con un único objetivo retirar otro animal por un período máximo de diez minutos”.

Como medidas complementarias, quedó establecido que los infractores a la ley de bienestar animal queden incluidos en el Registro de Contravenciones. La intención es que esté disponible un listado de condenados por “maltrato animal” de forma gratuita al público.

Y que los fondos recaudados por las infracciones a la protección y el cuidado de animales domésticos sean destinados al financiamiento de programas del gobierno de la ciudad en materia de bienestar animal.

Casos recientes

Entre las denuncias más graves recientes de maltrato animal en las que intervino la Unidad Fiscal Especializada en Material Ambiental está la muerte de animales domésticos en Las Cañitas. En ese barrio se detectó la intoxicación y envenenamiento de mascotas que iban junto a sus tutores en la vía pública.

Además, se registraron decenas de operativos en domicilios particulares en los que se detectaron condiciones de hacinamiento y crueldad animal, así como el funcionamiento de criaderos ilegales.

En junio, fueron rescatados 18 perros de una casa en Villa Riachuelo y otros 13 perros en una vivienda de Villa Urquiza. Y en abril se realizó un procedimiento en Caballito donde se encontraron 42 gatos con graves faltas de cuidados básicos como higiene y agua.

Para Ferrario, “este es un primer gran paso, pero no alcanza: le pido al gobierno de la ciudad que gobierne con datos y cuide sus palabras, porque las palabras crean realidades. ´Pet friendly´ no es una moda: significa que todas las familias, sin importar su forma, puedan vivir y moverse plenamente en Buenos Aires junto a sus animales”, dijo.

Por su parte, Graciela Ocaña, quien estuvo en su banca con su perra “Nina” sobre su falda, afirmó que “tener animales trae beneficios para la salud mental y física” y cruzó a la vicejefa de Gobierno y presidenta de la Legislatura, Clara Muzzio, quien presidió la sesión, por un reciente posteo en redes en el que se refirió a la “superpoblación” de perros en los caniles de las plazas. Para Ocaña, “el enemigo no son las mascotas”.

Desde un grupo de organizaciones que trabajan en el cuidado y la defensa animal –cuyos referentes estuvieron presentes en la sesión de la Legislatura- señalaron que lo ocurrido “marca un precedente que, además, logra visibilizar lo que venimos haciendo contra el maltrato”.

“Esta política pública tiene que estar en agenda porque hablamos de tutores irresponsables que hieren y matan. Con el aumento de las penas económicas, la gente va a pensar antes de accionar de forma ilegal”, dijo Sofía de la asociación Zaguates. También estuvieron representantes de Callejeritos, Proteccionistas de Pompeya y Azucarados.

Para denuncias de maltrato animal, se puede contactar al 0-800-33-FISCAL que atiende las 24 horas, enviar un correo electrónico a denuncias@fiscalias.gob.ar, de manera presencial de lunes a viernes de 9 a 20 en Paseo Colón 1333 y remota en www.mpfciudad.gob.ar