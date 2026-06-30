Mundial 2026: arrestan a cuatro argentinos por colarse en la cancha para ver a la Selección

El Gobierno confirmó que cuatro argentinos fueron detenidos por colarse al partido de la selección argentina contra Austria el pasado 22 de junio. Miles de hinchas no consiguieron entradas para el Mundial 2026 y buscan cualquier forma para ingresar a los estadios, y el encuentro de ese lunes no fue la excepción. Ahora, las autoridades de Estados Unidos y la Argentina aplicarán duras sanciones por el delito.

Mientras la selección dirigida por Lionel Scaloni se preparaba para jugar la clasificación a dieciseisavos en el estadio AT&T de Dallas, Leandro Ayala, Federico Llach, Juan Ignacio Campoamor y Gerardo Nielsen eludieron los controles de seguridad y el perímetro de acceso, y lograron ingresar a la cancha. Sin embargo, fueron arrestados poco después por los efectivos del Departamento de Policía de Dallas, Texas.

Los cuatro detenidos parecían no tener vínculo entre sí. Nielsen, de 46 años y residente de la localidad cordobesa de Villa Belgrano, es martillero público y corredor inmobiliario y forma parte de la empresa de real state Grupo Norte Inmobiliaria. Ayala es oriundo de la ciudad de Buenos Aires y director del portal Industria Cannabis y presidente de la Confederación Cannábica Argentina.

El estadio AT&T de Dallas a donde intentaron colarse Federico Águila / Enviado Especial

También Campoamor, de 35 años y residente de la localidad bonaerense de Ayacucho, tiene como actividad principal la “instalación de gas, agua, sanitarios y de climatización” y actualmente vive en Miami. Llach es hermano del economista y exvicepresidente del Banco Nación, Lucas Llach, y del escritor Santiago Llach. Oriundo de Buenos Aires, vive en Estados Unidos desde hace más de una década y con 45 años, se dedica a la enseñanza artística y es compositor, bajista y músico. Además, ejerció como profesor de música en la Universidad del Norte de Texas hasta 2024.

Derecho de admisión

Las sanciones que recibieron no se limitaron únicamente al pago de una multa en Estados Unidos. A través de la Resolución 589/2026 publicada este martes en el Boletín Oficial, la Dirección de Seguridad en eventos deportivos —bajo la órbita del Ministerio de Seguridad— determinó que se les aplique el derecho de admisión a “todo evento deportivo en el territorio nacional” por dos años, por lo que tampoco podrán ingresar a canchas en la Argentina durante ese plazo determinado.

Miles de hinchas argentinos asistieron al partido contra Austria Anibal Greco - LA NACION

La normativa, firmada por la ministra Alejandra Monteoliva, se aplicó a través del programa de seguridad Tribuna Segura, diseñado para controlar el acceso a los estadios de fútbol. “Tales conductas resultan incompatibles con las normas de convivencia y seguridad en eventos deportivos, tornando necesario aplicar medidas restrictivas para preservar el orden y la seguridad pública”, expresaron en el documento oficial.

En cooperación con Estados Unidos para el intercambio de “información estratégica, táctica y operativa”, desde Seguridad también resaltaron la importancia de diseñar “medidas restrictivas de concurrencia” para aquellas personas que puedan generar un riesgo para la seguridad pública.

La decisión se oficializó después de que los youtubers argentinos Lautaro “Beni” Mármol y Patricio “Pato” Perrotta fueran arrestados el pasado sábado en Miami por falsificar credenciales de prensa y colarse al partido entre Colombia y Portugal. Los influencers —que acumulan casi 700.000 seguidores entre los dos— tuvieron que pagar una fianza de 2500 dólares cada uno para ser liberados.