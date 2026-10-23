Murió a los 118 años Manuel Moisés Álvez, el hombre más longevo del país

Manuel Moisés Álvez, considerado el hombre más longevo de la Argentina, murió a los 118 años en la localidad misionera de San Vicente, a cuatro días de cumplir 119. Su muerte ocurrió en una zona rural del municipio donde vivía junto a sus allegados, quienes lo acompañaban y asistían cuando era necesario.

El fallecimiento se confirmó este jueves 22 de octubre cerca de las 12.40, en su vivienda situada a la altura del kilómetro 18 de la Ruta Provincial 13, en el paraje Flor de San Vicente. Pasó sus últimos años al cuidado de su familia.

La historia de Álvez, que nació el 26 de octubre de 1907, trascendió a nivel provincial en octubre de 2022, cuando agentes de la Comisaría Segunda de San Vicente se acercaron a su vivienda con una torta y un obsequio para celebrar su cumpleaños 115.

El último DNI de Álvez - Noticias de la Calle

Esa visita, que se volvió viral en redes sociales, visibilizó su caso y le dio la condición de habitante histórico de la región.

Durante ese encuentro, su documentación personal permitió corroborar su fecha exacta de nacimiento. A partir de gestiones realizadas ante el Registro de las Personas de Misiones, el adulto mayor obtuvo un nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI) que certificó sus registros filiatorios —conjunto de datos personales, identidad, nacionalidad y progenitores—.

La noticia de su fallecimiento se confirmó tras un llamado de alerta, cuando efectivos de la Comisaría Segunda de San Vicente acudieron al domicilio junto a un médico policial. El profesional examinó el cuerpo y constató que la muerte se produjo por un paro cardiorrespiratorio no traumático, con un plazo estimado de entre tres y seis horas previas a la revisión.

Según reportó el medio local Misiones Online, al no observarse signos de violencia, las autoridades determinaron que no era necesaria una autopsia y la Justicia dispuso la entrega del cuerpo a sus familiares para el funeral.

El hombre era popularmente conocido en su entorno por su destreza para tocar la armónica.

La obtención de su DNI formó parte del programa Indocumentado Cero, impulsado por el Registro Provincial de las Personas de Misiones para regularizar este tipo de casos, lo que permitió comparar su edad con la base de datos nacional y dimensionar su longevidad.