Murió Roberto García, referente del periodismo político y económico

Este sábado se conoció la noticia de la muerte del periodista Roberto García murió a los 81 años. El analista político y económico contaba con una larga trayectoria en medios gráficos, radiales y televisivos.

El fallecimiento fue confirmado en la cuenta oficial de La Mirada, el ciclo televisivo que condujo durante una década en Canal 26 junto a su hijo, Javier García. “Lamentamos informar el fallecimiento de Roberto García, un maestro del periodismo que marcó a generaciones de profesionales y audiencias”, detalló la publicación junto a una imagen del conductor. Y agregó: “Su legado permanecerá en quienes tuvieron el privilegio de escucharlo, leerlo y trabajar junto a él”.

Comunicado donde se informó el fallecimiento de Roberto García Instagram

Por su parte, Canal 26 se despidió de García a través de un comunicado: “Hoy el periodismo argentino pierde a una de sus voces más influyentes. Canal 26 pierde a uno de sus referentes. Y quienes compartimos con él tantos años de trabajo despedimos también a una persona entrañable, cuya presencia dejó una marca imborrable”.

Roberto Ángel García nació el 2 de junio de 1945 y a los 20 años dejó la carrera de Derecho para dedicarse al periodismo. Sus primeros pasos los dio en la revista Para Ti y luego ingresó al semanario Primera Plana, la emblemática publicación de la década de 1960 fundada por Jacobo Timerman, donde llegó a ser secretario de redacción. A principios de la década de 1970, incursionó en la televisión como responsable del noticiero de Canal 9 (entre 1970 y 1972) e integró la redacción del diario La Opinión en 1972 como columnista, donde permaneció hasta el cierre del medio. También realizó trabajos de conducción y producción en radio.

En 1981 llegó a Ámbito Financiero, uno de los diarios económicos más relevantes del país. En 1983 asumió la dirección periodística y conservó el puesto por 25 años, hasta 2008. En ese periodo, se consolidó como referente en el periodismo político y económico.

Roberto García junto a su hijo Javier, con quien conducía La Mirada en Canal 26 Instagram

En su última etapa profesional, creó y condujo el programa La Mirada en Canal 26. “Con su estilo único, sus fuentes, su experiencia y su capacidad para interpretar la realidad, siguió ejerciendo el periodismo con la misma pasión de sus comienzos”, destacó la emisora.

Roberto García fue distinguido en múltiples oportunidades con el Premio Konex, entre los cuales se destaca el galardón que recibió en 2022 en reconocimiento de su trayectoria. También formó parte de la Academia Nacional de Periodismo.