Pesos, dólares, efectivo, tarjeta: el debate interminable sobre el ticket de un asado en uno de los mejores restaurantes del país

La inflación en la Argentina continúa en alza y, ante la devaluación del peso, la moneda extranjera ve crecer su valor en los cambios de divisa. Un panorama bastante atractivo para los turistas que llegan desde el exterior, que encuentran un bajo costo en los productos locales ante el cambio monetario. Un empresario nacido en Perú, pero que reside en Estados Unidos, cenó un asado en un restaurante emblemático y compartió lo que le costó la factura, algo que generó un revuelo en las redes sociales y abrió un debate entre los usuarios.

“El dinero no vale nada”, apuntó Oscar Salem en Twitter. El usuario nació en Perú pero, según informa en su perfil, actualmente reside en Montclair, Nueva Jersey (Estados Unidos). Junto a esa frase, Salem publicó una imagen de una montaña de billetes de $500 y $1000 para pagar la cuenta del restaurante. Y agregó: “Si venís, trae dólares, en efectivo. No uses tarjeta de crédito. Ni siquiera lo cuentan”.

Un turista estadounidense compartió lo que gastó en una cena en la Argentina. Twitter: @Bellehos

El empresario, fundador de BCM Partners, señaló que la cuenta final constó de alrededor de 490 dólares (más de 143 mil pesos argentinos, tal como se observa en el ticket). “Es una experiencia real. El dinero es basura”, señaló. Los usuarios de Twitter abrieron un debate en cuanto a la forma de pagar en los restaurantes argentinos. ¿En pesos o en dólares? ¿Efectivo o tarjeta de crédito?

El turista abrió un debate en Twitter. Twitter: @Bellehos

“Hiperinflación en su máxima expresión”, describió uno. Otro cuestionó: “¿Cómo se pueden llevar tantos billetes?”. Este comentario desató el debate acerca de si conviene pagar en efectivo o utilizar las tarjetas extranjeras. “Si pagas con crédito o débito, te costará el doble, porque usan el tipo de cambio oficial, que ronda los 150 pesos por cada dólar”, explicó un tercero.

Aunque también aclararon: “Es así en el caso de los extranjeros, que están obligados a usar efectivo. Mientras, el argentino sí es más recomendable que pague con las tarjetas. Es completamente ridículo, pero es así”. Este domingo, el dólar oficial se situó en $151 para la compra y $159 para la venta; mientras que la divisa paralela apuntó $287 y $291, respectivamente.

Los usuarios de la red social también destacaron la dificultad de invertir el mismo dinero en una cena. “Nunca tuve problemas para pagar la comida argentina en efectivo, pero tampoco tuve la oportunidad de gastar 500 dólares en una cena. Ojalá algún día”, señaló una. El autor de la publicación apuntó: “Los gobiernos nunca son la respuesta, son el problema”.

“Esto es hoy la Argentina”

Varios son los usuarios de las redes sociales los que suelen quejarse por la suba de los precios en los restaurantes y supermercados. En Twitter, @SoyNan28 hizo un descargo en julio pasado, ante la factura de casi 10 mil pesos por un almuerzo. “Esto es hoy la Argentina. ¿Se acuerdan de cuando admirábamos a Venezuela? Bueno, ya estamos”, publicó la mujer.

Una usuaria mostró lo que gastó en un almuerzo. Twitter: @SoyNan28

La tuitera reveló que necesitó un fajo de $10.000 para pagar el almuerzo, junto a una imagen donde se visualizó el dinero que utilizó y el ticket, que marcaba un consumo de $9200. Si bien no detalló cuál fue el consumo de su recibo, se observó en el papel que fue de cuatro platos con dos bebidas, además del cobro de los cubiertos, que indica el servicio prestado por parte del restaurante por persona.

LA NACION