Nació en una convivencia universitaria, llegó a varios países, se convirtió en un himno y hoy su autora se la cantará al Papa

LA PLATA.- Mercedes Ruiz Luque apenas puede creer que esta noche cantará frente a León XIV la canción Vida en Abundancia, que compuso junto con dos amigas para un retiro espiritual universitario en 2011.

Hoy, a pocas horas de interpretar ese himno ante miles de jóvenes, resume su emoción en una sola palabra: gratitud.

Desde ayer, cuando escuchó sonar su canción durante la eucaristía ante el Sumo Pontífice, interpretada por un gran ensamble coral acompañado por una orquesta, siente una profunda bendición.

Este martes será su turno. Interpretará personalmente algunas de las estrofas solistas, acompañada por otros artistas y por el ensemble coral reunido para el encuentro de los jóvenes en el escenario situado frente al Monumento de los Españoles.

Es una escena que ni siquiera se hubiera atrevido a imaginar cuando, junto a María Bernardita Ponce Mora y María Soledad Sacchiero, escribió las estrofas de una canción para el retiro de Pascua Universitaria convocado bajo el lema: “Vengo a traerte vida en abundancia”, hace 15 años.

El Papa León XIV hace un gesto a su llegada para celebrar las vísperas con obispos y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad de Buenos Aires TOMAS CUESTA - AFP

Entonces solo pensaba en tomar frases de la Biblia y ponerles música.

“Notamos que no había muchas canciones que se ajustaran a los temas que íbamos a tratar en el retiro y nos pusimos a componer”, recuerda sobre aquella creación espontánea que hoy interpretará frente al Papa.

La canción tomó forma inspirada en distintos pasajes bíblicos y fue presentada ante 120 universitarios en 2011. Más tarde comenzó a sonar en casamientos, confirmaciones y bautismos. También fue traducida al italiano, al inglés y al portugués.

Hoy, junto con un coro de 150 personas, interpretará dos veces la canción frente a León XIV, como parte de un repertorio que incluye otra decena de piezas.

En el escenario principal también participarán otros artistas católicos, como Verónica Sanfilippo, Athenas, Maxi Larghi y Joaquín Chávez, acompañados por un coro integrado por jóvenes de distintos puntos del país.

Según lo anunciado por la organización, también estarán Nahuel Pennisi, Valentino Merlo y Maggie Cullen.

Mechi Ruiz Luque compuso con dos amigas la canción Vida en Abundancia que hoy interpreta ante León XIV

“Los ensayos comenzaron hace dos o tres meses”, cuenta Ruiz Luque a pocas horas del momento culminante de esta experiencia. “Primero eran una vez por semana; después, dos”, relata.

Comunicadora egresada de la Universidad de Buenos Aires, actualmente trabaja como asistente de posgrado en una universidad privada.

“Todos los ensayos se compaginaron con el trabajo y la vida familiar”, explica. Su ilusión, asegura, es movilizar el corazón de los jóvenes que participarán de la celebración convocada bajo el lema: “Joven, levantate. Él te llama”.

Ayer la canción ya fue interpretada por otros artistas frente al Sumo Pontífice.

“Vi a la gente muy emocionada”, dice quien hasta ahora recorrió distintos puntos del país cantando su composición.

Mechi Ruiz Luque está a punto de cumplir el sueño de cantar frente a el Papa

Comenzó presentándola en su comunidad y luego llevó su música a Córdoba, Resistencia, Río Negro, La Pampa y distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

Con el tiempo, amigos le contaron que también se canta en iglesias de Italia bajo el título Vita in Abbondanza.

No sabe si León XIV había escuchado antes la canción que creó y que ayer sonó en el Monumento de los Españoles como la última pieza de la eucaristía.

“Ojalá le haya gustado al Papa”, se ilusiona antes de subir al escenario esta noche.

Mientras vive una experiencia que jamás imaginó, también trabaja en un nuevo proyecto: un álbum de villancicos junto con su padre y sus hermanos, todos músicos, que llevará el título Navidad en Familia y que espera publicar en sus canales antes de Nochebuena.

Así sonó Vida en Abundancia ante el Papa

La letra completa de la canción

Los lirios del campo y las aves del cielo

No se preocupan porque están en mis manos

Tené confianza en mí

Acá estoy junto a vos

Amá lo que sos y tus circunstancias

Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda

Todo terminará bien

Yo hago nuevas todas las cosas

Yo vengo a traerte vida

Vida en abundancia, en abundancia

Yo soy el camino, la verdad y la vida

Vida en abundancia, en abundancia

No hice al hombre para que esté solo

Caminen juntos como hermanos

Sopórtense mutuamente

Ámense unos a otros

La felicidad de la vida eterna

Empieza conmigo en la tierra

Sentite vivo

La fiesta del reino comienza acá

Ánimos tu sueños y tus proyectos,

todas tus búsquedas y tus anhelos

Ya oí tu plegaria

arrojate a la esperanza.

Subí a mi barca, navegá mar adentro,

en lo profundo está lo verdadero.

Anímate a volar

la aventura de confiar.