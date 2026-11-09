Así es el recorrido del papa León XIV en Córdoba: los detalles de la caravana
El Sumo Pontífice se trasladará en auto particular y en el papamóvil, según el trayecto; por qué avenidas pasará y en qué lugares pueden ingresar peatones
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Este martes 10 de noviembre, el papa León XIV llegará a la provincia de Córdoba y quienes decidan acercarse a verlo deben conocer cómo será el recorrido y los detalles de la caravana que lo llevará por la ciudad.
Así es el recorrido del papa León XIV en Córdoba
- La actividad oficial en suelo cordobés comenzará el martes 10 de noviembre a las 9. El Sumo Pontífice aterrizará en el Aeropuerto Internacional “Ing. Ambrosio Taravella”, y desde allí, el desplazamiento continuará hacia la explanada de la Escuela de Aviación Militar, escenario donde a las 10 presidirá una masiva Santa Misa abierta al público.
- La información oficial del gobierno cordobés indica que León XIV se trasladará en auto cerrado desde FAdeA por Circunvalación y avenida Colón hasta la esquina de Colón y Santa Fe, donde subirá al papamóvil.
- El recorrido para saludar al Santo Padre partirá desde Colón y Santa Fe hasta el Arzobispado: por Av. Colón hasta General Paz, y luego por General Paz, Vélez Sarsfield e Hipólito Yrigoyen, a partir de las 11:45 aproximadamente, según se lee en el sitio oficial.
- Luego, León XIV irá del Arzobispado a la Catedral, por Yrigoyen, Vélez Sarsfield y 27 de Abril, antes de las 15:15 horas.
- Allí será protagonista de un encuentro pastoral junto a obispos, sacerdotes, consagrados y agentes pastorales en la histórica Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.
Cómo ver al papa León XIV en Córdoba
Quienes deseen saludar a León XIV deben saber que la avenida Colón estará vallada desde Circunvalación, por lo que el público podrá ubicarse a lo largo de todo el trayecto, también en el tramo que el Papa recorrerá en auto cerrado.
Cabe aclarar que desde las 7 del martes el corredor estará cortado al tránsito vehicular, pero los peatones podrán circular y ubicarse para esperar el paso del Santo Padre.
Finalmente, el programa prevé el traslado de regreso hacia el aeropuerto para concretar la partida rumbo a Buenos Aires a las 16:55 horas.
La agenda del Papa en Córdoba
Martes 10 de noviembre
|Horario
|Actividad
07.30
Vuelo con destino a la provincia de Córdoba
09.00
Arribo a la provincia de Córdoba
10.00
Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar
15.15
Encuentro con obispos, clérigos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción
16.55
Retorno a Buenos Aires
18.10
Llegada a Buenos Aires
20.15
Vigilia con los jóvenes en el Monumento a los Españoles