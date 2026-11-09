Así es el recorrido del papa León XIV en Córdoba: los detalles de la caravana

Este martes 10 de noviembre, el papa León XIV llegará a la provincia de Córdoba y quienes decidan acercarse a verlo deben conocer cómo será el recorrido y los detalles de la caravana que lo llevará por la ciudad.

Los creyentes podrán acercarse al recorrido que realizará el Papa León XIV en Córdoba Aníbal Greco - La Nación

Así es el recorrido del papa León XIV en Córdoba

La actividad oficial en suelo cordobés comenzará el martes 10 de noviembre a las 9. El Sumo Pontífice aterrizará en el Aeropuerto Internacional “Ing. Ambrosio Taravella”, y desde allí, el desplazamiento continuará hacia la explanada de la Escuela de Aviación Militar, escenario donde a las 10 presidirá una masiva Santa Misa abierta al público.

en suelo cordobés comenzará el El Sumo Pontífice aterrizará en el Aeropuerto Internacional “Ing. Ambrosio Taravella”, y desde allí, el desplazamiento continuará hacia la explanada de la Escuela de Aviación Militar, escenario donde a las 10 presidirá una masiva Santa Misa abierta al público. La información oficial del gobierno cordobés indica que León XIV se trasladará en auto cerrado desde FAdeA por Circunvalación y avenida Colón hasta la esquina de Colón y Santa Fe, donde subirá al papamóvil .

y avenida Colón hasta la esquina de Colón y Santa Fe, donde . El recorrido para saludar al Santo Padre partirá desde Colón y Santa Fe hasta el Arzobispado: por Av. Colón hasta General Paz, y luego por General Paz, Vélez Sarsfield e Hipólito Yrigoyen, a partir de las 11:45 aproximadamente, según se lee en el sitio oficial.

hasta el Arzobispado: por Av. Colón hasta General Paz, y luego por General Paz, Vélez Sarsfield e Hipólito Yrigoyen, a partir de las 11:45 aproximadamente, según se lee en el sitio oficial. Luego, León XIV irá del Arzobispado a la Catedral, por Yrigoyen, Vélez Sarsfield y 27 de Abril, antes de las 15:15 horas.

Allí será protagonista de un encuentro pastoral junto a obispos, sacerdotes, consagrados y agentes pastorales en la histórica Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

Cómo ver al papa León XIV en Córdoba

Quienes deseen saludar a León XIV deben saber que la avenida Colón estará vallada desde Circunvalación, por lo que el público podrá ubicarse a lo largo de todo el trayecto, también en el tramo que el Papa recorrerá en auto cerrado.

Las calles por las que pasará el papa León XIV en Córdoba

Cabe aclarar que desde las 7 del martes el corredor estará cortado al tránsito vehicular, pero los peatones podrán circular y ubicarse para esperar el paso del Santo Padre.

Finalmente, el programa prevé el traslado de regreso hacia el aeropuerto para concretar la partida rumbo a Buenos Aires a las 16:55 horas.

La agenda del Papa en Córdoba

Martes 10 de noviembre