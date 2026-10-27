Nancy Pazos quedó involucrada en un accidente con una moto sobre la General Paz: “Me súper asusté”

La periodista Nancy Pazos fue protagonista en las últimas horas de un accidente de tránsito sobre la General Paz. El siniestro ocurrió a la altura de calle Zapiola, en la salida de Avenida Cabildo, mano a capital, cuando una moto impactó con su vehículo. El hombre que conducía el vehículo de menor rodado debió ser atendido por personal médico, pero se halla en buen estado. “Me súper asuste”, contó la conductora, en diálogo con LA NACION.

El accidente ocurrió cerca de las 12.30 cuando la periodista se dirigía a Radio 10, donde conduce diariamente el programa “El amor es más fuerte”.

Según relató en conversación con este medio, salió del gimnasio y se encaminó a la General Paz, la cual se hallaba “parada absolutamente” al momento del incidente.

Así quedó el auto de Nancy Pazos Captura

“Puse el giro porque empezó a moverse y el auto de adelante mío se quedó parado. Vino la moto por atrás, me pasó por la derecha y se llevó puesto el espejo”, describió la conductora de televisión.

El hombre a bordo de la moto se cayó, se lastimó su rodilla y debió ser atendido por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME).

“Paré de inmediato y salí corriendo del auto asustada. Por suerte fue solo la rodilla que le dolía. Pero me súper asusté. Obvio estoy muy angustiada”, manifestó Pazos. Y agregó: “El señor está bien”.

Por otro lado, expresó que no sufrió heridas ni lesiones y que solo recibió un daño material en su auto. “Se rompió el espejo del acompañante”, indicó.

En una imagen que trascendió en redes, se observa el vehículo de Pazos, una Toyota Corolla Cross de color azul, estacionado al lado de la banquina, con el espejo del auto roto.

Además, contó que se quedó en el lugar hasta la llegada de los peritos y de la Policía. Esperó junto a una chica y dos motoqueros fuera de su auto y después de una hora ingresó en el por indicación de los efectivos.

Nancy Pazos contó que se dirigía a Radio 10 para conducir su programa Captura de video

En el lugar trabajó la Policía y personal del SAME. El motoquero, un hombre de 44 años, fue atendido y luego trasladado al Hospital Pirovano del barrio porteño de Coghlan. Se halla con politraumatismos, pero sin riesgo de vida.