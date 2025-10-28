Nancy Pazos apuntó contra Santilli y dijo que es una “mala influencia” para sus hijos

La conductora y periodista Nancy Pazos volvió a apuntar contra su expareja, Diego Santilli, esta vez por la crianza de los tres hijos que tienen en común. El ahora diputado electo de La Libertad Avanza (LLA) y la panelista de A la Barbarossa mantuvieron varios cruces en el último tiempo debido a sus diferencias políticas. “Yo no quiero que le vaya bien”, sentenció ella.

El domingo, en el marco de las elecciones legislativas nacionales y poco antes de que se conocieran los resultados que le dieron un contundente triunfo al Gobierno, Pazos se negó a enviarle felicitaciones a su exmarido en caso de que lograra entrar como diputado oficialista en la lista de la provincia de Buenos Aires.

“Es familia... Qué se yo”, le contestó, sorprendida por la negativa, Nati Jota, conductora del canal de streaming OLGA en donde participó la periodista. “No, porque se transformó en un ser humano extraño para mí, totalmente extraño”, argumentó Pazos.

El momento en que Nancy Pazos habla sobre Santilli y sus hijos

Y redobló sus críticas al apuntar contra el peso que Santilli como figura paterna. Es una mala influencia también para mis hijos, que son bastante libertarios… El padre es candidato, chicos, esto es así“, dijo y siguió: ”Generacionalmente también está muy influenciado por lo que piensan los chicos a esa edad".

Este lunes, cuando el triunfo de LLA ya estaba establecido, Pazos volvió a hablar sobre el tema. Consultada al respecto por Analía Franchín en el programa A la Barbarossa, reiteró que ella no quería que Santilli ganara las elecciones. “Obvio, cada uno tiene su propia ideología política”, dijo.

“Lo que yo vengo diciendo y sigo sosteniendo, más allá del resultado, es que a mí lo que más me aterra es lo que hay detrás de la ideología de los libertarios. Va más allá de cómo es el plan económico... Yo insisto, es un Gobierno que puso de moda la crueldad y que la gente avale esto me duele, está claro", lamentó.

En este sentido, lanzó una pequeña chicana a su expareja y se atribuyó el mérito de haberlo ayudado a construir su discurso político: “De más está decir, es el papá de mis hijos: yo contribuí un montón para que pudiera hablar de esa forma”. En ese momento, Mariana Brey -otra de las panelistas del programa y con quien Pazos suele cruzarse habitualmente por su apoyo al Gobierno- destacó que fue el presidente Javier Milei quien eligió a Santilli para encabezar la boleta. “Tercero lo puso Milei, de casualidad llegó a ese lugar”, le contestó.

Pazos ya había criticado duramente el posicionamiento político de su expareja. Incluso en el último tiempo, cuando se supo que Santilli encabezaría la lista de candidatos del partido oficialista a las elecciones legislativas tras la apresurada salida de José Luis Espert, comenzó a circular una supuesta declaración en la que afirmaba que si el padre de sus hijos ganaba, ella se mudaría del país.

“Era una fake news. Jamás dije esa pelotudez. Pero no sabés chequear. Porque la palabra periodista te queda grande. Besitos”, le respondió Pazos a Yanina Latorre, una de las más críticas sobre estas supuestas afirmaciones, negando así la veracidad de los dichos.