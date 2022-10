Netflix anunció un abono más barato con publicidad pero no estará disponible en la Argentina

escuchar

MADRID (DPA).- Netflix anunció un nuevo plan de suscripción, el más accesible hasta la fecha que, por 5,49 euros al mes, da acceso a películas y series de su catálogo en la plataforma de ‘streaming’ a cambio de mostrar anuncios .

El nuevo plan Básico con anuncios llegará a España el 10 de noviembre, a las 17 horas (horario peninsular), aunque también estará disponible en otros once países: Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, México y Reino Unido, donde podrá suscribirse a partir del 3 de noviembre, con un precio de suscripción de 7 dólares. No estará disponible en la Argentina, al menos en el corto plazo. “Agradecemos el interés en el plan Básico con anuncios. Lo estamos lanzando en doce países y no estará disponible en Argentina. A medida que aprendemos y mejoramos el plan Básico con anuncios, decidiremos si lo lanzamos en más países. En la Argentina, los consumidores pueden elegir entre nuestros tres planes disponibles”, dijeron fuentes oficiales de Netflix a LA NACION.

Esta nueva modalidad de suscripción con anuncios da acceso a una variedad de series y películas en la plataforma, que podrán verse una amplia gama de televisores y dispositivos móviles del hogar, aunque con una resolución máxima de 720p/HD.

Desde Netflix detallan que en este plan los usuarios pueden esperar una media de cuatro o cinco minutos de anuncios por hora de programación . En el momento del lanzamiento, los anuncios durarán 20 segundos y se verán al principio de las series y películas, y durante su reproducción.

Por otra parte, y debido a restricciones de licencias, algunas películas y series no están disponibles en este nuevo abono, pero la compañía ha confirmado que ya están trabajando en ello. Tampoco será posible la descarga de contenidos para ver sin conexión, pero sí se podrá realizar el cambio a otros planes o cancelar en cualquier momento.

Este plan se acompaña de una serie de controles para los anunciantes, con el objetivo de que puedan “llegar al público adecuado” y garantizar que los anuncios se muestran “sean relevantes para los consumidores”. También incorpora herramientas de verificación del nivel de visualización y la validez del tráfico junto a DoubleVerify e Integral, que estará disponible en el primer trimestre de 2023, así como también los ratings a través de Nielsen.

