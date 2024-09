Neuquén: rescataron a una familia que estuvo casi 24 horas bajo la nieve en la ruta

Escuchar

Este martes rescataron a una familia de cuatro integrantes que estuvo casi 24 horas varada bajo la nueve en la Ruta 13, en Villa Pehuenia, en la provincia de Neuquén, en medio de la alerta meteorológica por las nevadas en esa zona. Habían cruzado una barrera de la cordillera hacia Primeros Pinos a pesar de que estaba cerrada.

La pareja y sus dos hijos, oriundos de Plottier, estuvieron varados casi un día entero bajo la nieve sobre Ruta 13, después de que partieran a las 14 del domingo de Villa Pehuenia, una localidad de la cordillera neuquina, tras volver de Chile, con destino a su pueblo natal. A bordo de su auto, cruzaron el tramo Litrán-Primeros Pinos.

El lunes, el cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa Pehuenia Moquehue marcó: “Habrían cruzado a pesar de que la barrera estaba cerrada y Vialidad daba ese tramo como intransitable”. La familia volvía de un viaje que hicieron por Chile y cruzaron el Paso Internacional de Icalma ya que Pino Hachado estaba cerrado por el temporal de nieve, según consignó el portal LM Neuquén.

Rescate en Ruta 13 Gentileza: LM Neuquén

El vehículo quedó en medio de la nieve en un sector conocido como La Atravesada y la familia no pudo continuar avanzando. Sus allegados, al no tener no tener novedades de su paradero, alertaron a los bomberos y se organizó el Comité de Emergencia local (COE) para realizar el rescate.

Cerca del mediodía del martes partió la comitiva integrada por el COE, bomberos voluntarios, Defensa Civil de la municipalidad, personal policial de la Comisaría N°47, integrantes del Plan Provincial del Manejo del Fuego y del Campamento del Paraje La Angostura. “Afortunadamente, trabajadores de Vialidad que salieron de Primeros Pinos pudo socorrer a la familia de Plottier. La camioneta se encontró en el sector de La Atravesada, junto a sus ocupantes en buen estado de salud”, informaron las autoridades.

Tras el rescate, fueron trasladados a un campamento para suministrarles infusiones calientes por el frío. “Estuvieron casi 24 horas aislados sobre la Ruta 13, con temperaturas bajo cero y condiciones climáticas extremas”, marcaron. Horas más tarde, continuaron su viaje a su ciudad de origen.

La nieve en agosto no dio tregua. Y es que hace dos semanas hubo otro operativo de rescate por una camioneta con tres ocupantes que quedó varada en el sector Boliche Don Pedro. El vehículo también se dirigía en dirección a Primeros Pinos. En ese marco, Bomberos Voluntarios, Vialidad y Defensa Civil desencajaron la camioneta a pesar de un fuerte viento blanco que complicaba el operativo.

