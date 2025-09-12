“No al veto”: hay paro en las universidades nacionales de todo el país y preparan una marcha para la semana que viene

Los gremios docentes de la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun), los de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) y los de la Conadu Histórica y la Unión Docentes Argentinos (UDA), junto con los no docentes nucleados en la Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales (Fatun) llevaron adelante un nuevo paro en las más de 60 universidades nacionales de todo el país, donde destacaron un “altísimo acatamiento” y ya preparan una marcha federal para revertir la decisión de la Casa Rosada en el Congreso de la Nación.

La nueva medida de fuerza, la segunda de estas características tras la paralización de las clases que tuvo lugar hace un mes en el inicio del segundo cuatrimestre, fue en respuesta al veto presidencial de la Ley de financiamiento universitario, una iniciativa que aseguran comprometía solo el 0,1% del PBI frente a una pérdida del 40% en el poder adquisitivo de los trabajadores.

El mensaje a los diputados y diputadas en la Facultad de Medicina Ricardo Pristupluk

“Diputados y diputadas, no al veto”, fue el mensaje que exhibió una bandera gigante sobre la fachada del anexo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Otras de las frases que se replicó con cartelería y panfletos en las diversas casas de estudio superior anticipó los pasos a seguir por la comunidad universitaria: “Si hay veto, hay marcha”.

Es que, de confirmarse la sesión en Diputados para el próximo miércoles 17 de septiembre con el objetivo de revertir el veto a la ley que permitía la creación de un fondo anual de 10.000.000.000 (diez mil millones de pesos), la garantía de becas y una recomposición salarial para docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta ahora por inflación acumulada (y una actualización mensual por IPC), se espera una convocatoria a una protesta masiva (la tercera desde que Javier Milei llegó al poder) desde todas las provincias del país en las afueras del palacio legislativo ese día.

A diferencia del paro que tuvo lugar a principios de agosto, cuando algunos docentes habían decidido abrir las aulas en algunas facultades a pesar de la decisión de los sindicatos, esta vez hubo una postura unánime. Son los casos de Ciudad Universitaria, donde los edificios de FADU (Arquitectura, Diseño y Urbanismo) y Exactas lucieron cerradas en contraste a la última medida de fuerza.

La Facultad de Ciencias Sociales, totalmente paralizada, esta mañana Ricardo Pristupluk

“Hoy solo personal de mantenimiento”, le respondieron a LA NACION agentes de seguridad desde un hall de entrada vacío en una de las facultades de la UBA. Las postales se replicaron en Medicina, Económicas y Farmacia y Odontología, las casas de estudio de la UBA situadas en los alrededores de Plaza Houssay de Recoleta, donde los estudiantes que suelen verse todos los días esta vez se ausentaron por completo. Lo mismo sucedió otras terminales de estudio como Sociales, Derecho, Ingeniería y Filosofía y Letras.

“Es un paro muy fuerte, con un acatamiento como últimamente no se veía, de todos los sectores universitarios y en todas las facultades. Hay un grado de desazón, de angustia muy grande en función de que es la segunda vez que este Gobierno nacional veta una ley de financiamiento universitario”, explicó Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (Aduba).

“También hay una alta preocupación de todo el sistema universitario en función del grado de autoritarismo que se ve en el no respeto a las instituciones, el no respeto a la división de poderes, el no respeto a la República”, agregó el titular de cátedra en el Ciclo Básico Común (CBC) de la UBA.

El cartel de "no al veto" apareció en las sedes de distintas facultades Ricardo Pristupluk

Además de la UBA, el paro se extendió en todo el país a partir de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional de Rosario (UNR), la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), las universidades del conurbano bonaerense, las sedes provinciales de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), entre otras.

Tras las movilizaciones masivas que tuvieron lugar durante 2024, el Poder Ejecutivo se focalizó en la recomposición de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales, que se elevó en un 270% a partir de mayo de ese año. Si bien esa tensión se había enfriado y la concurrencia de las manifestaciones en las calles diluido, los gremios volvieron a la carga por los salarios, que representan cerca del 85% del presupuesto universitario, lejos del 5% que implican los gastos de funcionamiento.

Cierre de filas contra los vetos

Los gremios más combativos del Garrahan y autoridades de la comunidad universitaria se reunieron ayer por la tarde en el hospital público de alta complejidad ubicado en el sur de la ciudad de Buenos Aires para unificar los reclamos contra el Gobierno Nacional tras los vetos presidenciales a la Ley de financiamiento universitario y la Ley de emergencia nacional pediátrica.

El rector de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), Ricardo Gelpi; el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Oscar Alpa (rector la Universidad Nacional de La Pampa); y el vice del CIN, Franco Bartolacci (rector Universidad Nacional de Rosario), se mostraron juntos en el ingreso de la calle de Combate de los Pozos, donde dialogaron y se fotografiaron con el secretario general de la junta interna de ATE, Alejandro Lipcovich; y la titular de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), Norma Lezana, y otros representantes de la plantilla de médicos del Garrahan.

La titular de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), Norma Lezana Pilar Camacho

“Escuchar, el Gobierno escucha, porque lo venimos diciendo en todo momento. El veto mismo dice que los salarios docentes perdieron el 40%. Ahora, lo que no sabemos es por qué no está respondiendo, porque estamos convencidos de que no es una cuestión económica, porque las cuentas públicas cierran perfectamente. Es una cuestión indudablemente que va más allá, donde pareciera que la salud y el sistema universitario no van de la mano o no le interesa a este Poder Ejecutivo mantenerlas”, cuestionó Alpa, rector de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam).

Bartolacci, quien también es rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), le envió un mensaje al Congreso de la Nación para que logren recaudar los dos tercios necesarios en ambas cámaras con el fin de revertir la decisión de la Casa Rosada, como ya ocurrió con la semana pasada con la Ley de Discapacidad. “Todo el tiempo venimos trabajando con los legisladores nacionales. Advertimos desde hace tiempo cuál es la situación porque no queríamos llegar a este punto de gravedad. Hay que remarcarlo una y otra vez: es el 0,1% del PBI lo que compromete fiscalmente la ley de financiamiento universitario”, cerró.

De la reversión del vetado proyecto de Ley de Financiamiento Universitario participaron el llamado Frente Sindical de las Universidades Nacionales, el CIN y la Federación Universitaria Argentina (FUA). Si bien su aplicación inicial contempla un gasto “irrisorio”, la norma pretende llevar el presupuesto del sector progresivamente hasta alcanzar una participación del 1,5% del PBI para 2031.

En el hospital Garrahan también hay paro hoy en rechazo al veto presidencial Pilar Camacho

En este contexto, el presidente Javier Milei presentará el próximo lunes, desde las 21 horas, el proyecto del Presupuesto 2026 que el Gobierno Nacional enviará al Congreso con la inclusión de una contraoferta por parte del oficialismo en materia educativa.

De acuerdo a una fuente de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), “las puertas directamente estuvieron cerradas en la gran mayoría de las universidades” debido a que “la situación es muy compleja” porque, “‘más allá del paro y lo que va a ser la marcha del 17, es que hay muchos sectores que ya empiezan a hablar de un cuatrimestre que podría llegar a no terminar, que se interrumpa con un paro por tiempo indeterminado”.

En esa dirección, remarcó: “Una de las cosas que más bronca dio fue que en el propio texto del veto se reconoce que hay en docentes y no docentes un 40,25 % de recorte de salarios acumulados desde el inicio de esta gestión. El conflicto está llegando a un punto límite”.

Por último, sentenció: “El tema es que nos dicen ‘se debe está cantidad de dinero, pero no tenemos para pagarlo’, y no ofrecen ninguna alternativa para recomponer salarios”.

La gestión del financiamiento destinado a la UNLaM había sido reconocida por el mismo Gobierno Nacional, en contraposición a la UBA, como una de las universidades que “rindió el 100% de los fondos enviados”.