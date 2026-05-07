“Esto es increíble”: el cambio que impulsan estudiantes en una de las universidades más reconocidas de EE.UU.

NUEVA YORK.– En la entrada, los invitados guardaron sus teléfonos en pequeñas bolsas de tela, dejándolos allí durante toda la velada. Mientras la luz del sol se desvanecía sobre una calle adoquinada, más de 200 estudiantes de la Universidad de Nueva York se reunieron en una mesa casi tan larga como una cuadra. Hacía frío —tanto frío que comieron envueltos en mantas y sosteniendo calentadores de manos—, pero se inclinaban para hablar con desconocidos, reían e intercambiaban historias.

“Esto es increíble”, dijo el estudiante de tercer año Grant Callahan después de conversar sobre filosofía, IA y Shanghái.

Eso se debe a que, en su experiencia, algo que alguna vez fue esencial para la vida universitaria fue completamente transformado por la tecnología. En lugar de la socialización por la que es conocida la cultura universitaria estadounidense, muchos estudiantes caminan por el campus mirando sus teléfonos, hacen scroll durante los viajes en ascensor y se sientan en las aulas pegados a sus computadoras portátiles.

Muchos directivos universitarios están preocupados por la cantidad de tiempo que los estudiantes pasan frente a las pantallas y en las redes sociales, temiendo que esto aumente el aislamiento, la soledad y la ansiedad, destruya la capacidad de atención e impida las conexiones sociales.

La Universidad de Nueva York es uno de los lugares que intenta cambiar eso, con un esfuerzo global al que llaman NYU IRL —o NYU “en la vida real”.

No es como el movimiento que recorre las escuelas primarias y secundarias para prohibir los celulares en las aulas. Es a la vez más ambicioso y menos autoritario. Los líderes de NYU esperan fomentar un cambio cultural liderado por los estudiantes, un esfuerzo compartido para pasar menos tiempo en línea y más tiempo viviendo la vida. Quieren que los estudiantes se diviertan más en persona, juntos. El objetivo de la rectora de la universidad: “efervescencia colectiva”.

“Si sos alguien que fue a la universidad hace 20 años –dijo Callahan–, no creo que entiendas cuán diferente es la experiencia ahora, cuánto más difícil es interactuar con la gente”.

Después de haber crecido con pantallas y la pandemia de coronavirus, dijo sobre su generación: “Somos analfabetos sociales”.

Los líderes de la universidad ya se aseguraron de que haya un espacio acogedor para que la gente se desconecte en sus campus de Nueva York, Shanghái y Abu Dabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos. Planean incorporar la idea de usar los dispositivos de manera más consciente en las actividades de bienvenida y promover un plan de “ruptura” con el teléfono de 30 días.

Estudiantes de la Universidad de Nueva York participan en actividades al aire libre como parte de propuestas sin uso de celulares impulsadas por el programa NYU IRL Instagram

Ahora los estudiantes están imaginando fiestas y eventos sin teléfonos en saunas, jardines y estudios de danza.

No será fácil cambiar la cultura, dijo Hank Leipart, un estudiante de segundo año que ayudó a organizar una fiesta en una casa sin teléfonos para NYU IRL a principios de esta primavera, y un salón al aire libre con fiambres y yerba mate el lunes. “Pero sí creo que es algo que realmente es posible”.

Esto requerirá intencionalidad. La mitad de los adolescentes pasó cuatro o más horas mirando pantallas todos los días para cosas ajenas al trabajo escolar, según un informe de 2024 del Centro Nacional de Estadísticas de Salud, y el porcentaje de adolescentes que reportaron síntomas de depresión o ansiedad en las últimas dos semanas de la encuesta fue mayor entre ese grupo en comparación con aquellos con menos tiempo frente a la pantalla.

Hay algo de esperanza y autoconciencia. Los jóvenes se volvieron más cautelosos con las redes sociales, según los hallazgos del Pew Research Center. Casi la mitad de los adolescentes en una encuesta el año pasado dijo que los sitios de redes sociales tienen un efecto mayormente negativo en las personas de su edad, un aumento respecto de poco menos de un tercio en 2022.

Para lidiar con estos problemas, las ideas de IRL están surgiendo en escuelas de todo el país. La Universidad de Yale tiene un “Oasis Desconectado”, lleno de luz solar y plantas, donde los estudiantes pasan el rato sin pantallas. La Universidad de Alabama ofreció “Jueves sin tecnología” en su centro estudiantil esta primavera.

En la Universidad de California en Berkeley, los estudiantes ayudaron a crear una clase sobre cómo limitar el uso de la tecnología. Rápidamente alcanzó su cupo –450 estudiantes– y también se llenó la lista de espera. Formaron un club llamado Project Reboot que organiza eventos como caminatas sin teléfonos. Y una multitud se reunió recientemente en el césped central de la universidad para lo que llamaron una recuperación de la vida social en persona que su generación ha perdido, sellando sus teléfonos en bolsas de plástico, jugando al vóley y escuchando música en vivo.

Un grupo de estudiantes se reúne frente a un edificio de NYU en una actividad organizada por iniciativas que promueven la interacción cara a cara Instagram

“Conectar realmente con la gente… o permitirse sentarse con los propios pensamientos, haciendo cosas que eran normales, es un acto de desafío ahora”, dijo Dawson Kelly, un estudiante de tercer año que ayudó a organizar el evento y espera ayudar a construir un esfuerzo estudiantil nacional para cambiar la cultura en torno al uso de la tecnología.

NYU, en muchos sentidos, es el centro de este movimiento.

La rectora de la universidad, Linda G. Mills, es profesora de trabajo social que durante muchos años supervisó la salud mental y el bienestar en la institución. Dijo que cree que los estudiantes están perdiendo “la espontaneidad y la oportunidad de esos encuentros que se dan en la universidad y que son tan fundamentales, ya sea que vayas a conocer a tu pareja de vida o que vayas a cambiar de opinión sobre algo”.

La falta de conexión puede ser particularmente marcada en una universidad grande de aproximadamente 60.000 estudiantes como NYU, donde es fácil permanecer en el anonimato y la ciudad ofrece innumerables distracciones lejos de la vida universitaria.

El programa IRL se basa en la investigación del profesor de NYU Jonathan Haidt, cuyo libro La generación ansiosa ayudó a impulsar restricciones al uso de celulares y redes sociales en todo el mundo.

Después de ver un aumento en los niveles de ansiedad y depresión entre los estudiantes, Haidt creó una materia llamada “Florecer”, en la que los estudiantes cambian sus hábitos para sentirse más felices. Una estudiante no se había dado cuenta de que estaba recibiendo más de 400 notificaciones al día en su teléfono y las desactivó. Otro eliminó Instagram y TikTok después de darse cuenta de que estaba navegando durante 10 horas por día.

(“El curso, al final, a veces tiene una especie de sensación de avivamiento religioso”, dijo Haidt: “¡Y tiré mis muletas y pude caminar!”).

Dentro del centro estudiantil, en una tarde reciente, muchas personas tenían auriculares puestos y usaban sus computadoras portátiles. Pero dos estudiantes entraron a un área llamada el Nido, pusieron sus teléfonos en una torre de carga y se sentaron a pintar azulejos —la versión analógica de un juego en línea— y a ponerse al día. En una mesa cercana, un grupo decoraba galletitas, aplicando glaseado de colores brillantes y sumando chispas mientras se conocían.

Estudiantes participan en un espacio de encuentro sin celulares, una de las propuestas para fomentar la conexión personal en el campus Instagram

Yash Sharma, un estudiante de posgrado, dijo que es adicto a su teléfono, pero que está tratando de usarlo menos. “Tratando, al menos”, dijo. “También ves a otras personas tratando de dejar sus teléfonos, y eso ayuda”.

El Nido forma parte de NYU IRL, un lugar al que los estudiantes pueden ir si quieren conocer gente, trabajar en manualidades, leer o dormir una siesta en un puf entre clases.

El programa sigue creciendo, tanto de manera intencional como orgánica. Cuando las personas que gestionan el comedor en la universidad se enteraron de NYU IRL, preguntaron si podían designar algunas mesas sin dispositivos para que la gente hablara más durante las comidas.

Callahan y Hannah Swartz crearon un grupo al que llamaron Club de Conexión Humana. 100 personas se sumaron en solo dos horas. Mucha gente asistió a sus eventos de juegos de mesa y baile en línea esta primavera.

Las reservas también se completaron rápidamente para la cena “Alrededor de la mesa más larga”. La gente se presentaba a medida que se sentaba: en su mayoría estudiantes, pero también algunos docentes y personal, personas de todo el mundo interesadas en todo tipo de temas.

Alejandro Ojeda Olarte, un estudiante de posgrado de Colombia que estudia robótica, dijo que a veces le cuesta desconectarse porque necesita estar hiperconectado para su trabajo.

“Las mejores conexiones que hice fueron cara a cara”, dijo la estudiante de último año Berivan Ibrahim. Contó que conoció a su mejor amiga cuando se cayó el WiFi; ambas eran asesoras residentes de primer año y estaban tratando de resolver qué hacer.

Los invitados a la cena llenaron sus platos con falafel, pollo, fettuccine y batatas –que despedían vapor en el aire frío– y hablaron sobre París, cine, Japón, enfermería, gatos y periodismo radial.

“¿Querés compartir mi manta?”, le preguntó Ibrahim a Runting Luo, un estudiante de posgrado en gestión y análisis que estaba temblando a su lado. Pasaron el resto de la comida con la manta sobre los hombros de ambos.

Cerca, personas que no se conocían antes se reían de bromas nuevas y debatían sobre la ética de la IA. Mucho después de que terminó la cena, a pesar del frío, la gente siguió charlando, incluso mientras retiraban los manteles de las mesas.

Swartz se acercó a Callahan y le dijo que las personas en su tramo habían coincidido en que querían conocer a más gente en la universidad. Uno contó que pronto tocaría en un club de jazz. “Deberíamos ir”, dijo ella.

“De una”, respondió Callahan.

A su alrededor, la gente sacaba sus teléfonos de las bolsas: estaban haciendo planes e intercambiando contactos.