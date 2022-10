“No le corresponde al Estado”: fuertes críticas al manual de recomendaciones del Inadi para cubrir el Mundial

escuchar

El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) y la Defensoría del Público del Servicio de Comunicación Audiovisual publicaron un cuadernillo de recomendaciones para cubrir el Mundial de Qatar destinado a comunicadores y periodistas. El documento no hizo más que generar polémica entre especialistas en comunicación, en derechos humanos y en lingüística, sobre todo cuestionaron la excesiva intromisión del Estado en ámbitos que no le competen.

Uno de los primeros en criticar el cuadernillo fue el periodista Ernesto Tenembaum. El conductor de Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? en Radio Con Vos sostuvo que el documento elaborado por el organismo estatal que dirige Victoria Donda “no tiene lógica”, que se trata de una “una pavada de mononeuronales” y que “hay gente que cobra por esto”. Además, consideró que para “cualquiera que trabaje seriamente contra la discriminación, el documento sirve para que sea ridiculizado”.

“No le corresponde al Estado explicarles a los periodistas cómo hacer su trabajo”, señaló la diputada nacional (UCR) Karina Banfi, integrante de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja.

Si bien la legisladora que es miembro del interbloque de Juntos por el Cambio opinó que “en el fútbol se pueden dar actitudes discriminatorias que son intrínsecas a ese deporte”, aclaró que la publicación “carece de método”. Y estimó: “No creo que un manual pueda servir, porque interfiere en la forma de abordar una noticia o una historia periodística”.

El documento de 21 páginas recomienda, entre otros tópicos, evitar la discriminación al momento de nombrar jugadores de otros países, no difundir imágenes violentas como patadas y disturbios, entre otros y evitar reproducir cánticos agraviantes. Además, se detallan cuatro ejes identificados como: racismo y xenofobia; violencia en el juego; discriminación; y género y diversidad sexual. Y se señala que “es preciso tomar algunos recaudos para que en la inmediatez y el frenesí del trabajo no se vulneren derechos”. También brinda “algunas herramientas para que periodistas que trabajan relatando, en móviles, o comentando en piso, puedan desarrollar su tarea de modo más sencillo”.

La doctora en Ciencias Sociales, Adriana Amado, opinó: “El manual es de muy dudosa calidad técnica, porque pone ciertas expresiones que no se pueden decir y propone otras que sí se pueden decir, pero en ningún caso son reemplazables. Carece de rigor técnico y de sustento empírico como propuesta”.

“Toma conceptos que traslada de otras culturas en donde el problema de la negritud tiene que ver con conflictos interraciales que nada tienen que ver con la Argentina. Ciertas expresiones que para el manual son estigmatizantes o animalizantes son parte del lenguaje cotidiano en un contexto sumamente afectivo y no son estigmatizantes para nada”, señaló la investigadora. Y cuestionó: “Yo he escuchado a muchos funcionarios utilizar la palabra ‘gorila’ y no de una manera cariñosa. ¿Eso es estigmatizante o solo lo es en el contexto del Mundial de Qatar?”.

En tanto, el lingüista Santiago Kalinowski destacó: “En principio me parece positivo que exista una iniciativa por parte de un instituto del Estado para suscitar una conversación acerca de racismo, sesgo, discriminación, de cara a un evento deportivo que tiene una visibilidad enorme”. Además, reflexionó sobre los diferentes usos de la palabra “negro” y sus variantes, y consideró: “La negritud asociada a cosas negativas tiene una historia muy larga y no se agota solo en el principio racista. Por ejemplo, la negritud de la noche como sinónimo del peligro”. Y sumó: “Vivimos en sociedades racistas, es algo endémico en sociedades no negras y lo que sucede con estas asociaciones es que se convierten en raciales. Sin embargo, salir a condenar a un comentarista porque dice ‘el panorama del equipo es muy negro porque le metieron dos goles’, ahí ya sería un exceso. Habría que mirar cada caso y no tomar conductas que sean tajantes ante cualquier mención de lo negro y la negritud”.

En el 2020, la Federación inglesa de fútbol sancionó al uruguayo Edinson Cavani con una suspensión de tres partidos y una multa de 100.000 libras por haber escrito en su cuenta de Instagram un afectuoso saludo a su compañero DOUGLAS MAGNO - AFP

En esa línea, Kalinowski mencionó el caso de la sanción del futbolista uruguayo Edinson Cavani por decirle de manera afectuosa a un compañero “gracias negrito”. “Hay un problema interlingüístico. En español, tanto los usos despectivos como los cariñosos, se dan con la misma palabra. Pero en el inglés existen dos palabras, la que deriva del latín –negro–, que se convirtió en tabú porque llegó al máximo nivel de estigmatización por la historia asociada a la esclavitud; y otra que es un poco menos despectiva que es black. A Cavani lo sancionaron por esto. Por eso, hay que ver cada caso en particular”.

“Creo que es positiva la publicación de las recomendaciones porque se inscriben en el marco de un trabajo que se viene dando hace mucho tiempo sobre pautas éticas en la comunicación”, opinó Paula Siverino Bavio, doctora en Derecho y miembro del comité internacional de Bioética de la Unesco.

Y continuó: “La narrativa es constitutiva de los derechos. Es un paso fundamental para poder desarmar, visibilizar y tomar consciencia de las violencias naturalizadas en la medida en que se inscriben en un sistema de creencias. Este sistema, basado en la superioridad de los varones sobre las mujeres y sobre las personas sexualmente diversas, está tan naturalizado, que se necesita de una tarea de observación para ir tomando consciencia”.

Sin embargo, la especialista observó que estas recomendaciones deberían ir acompañadas de un trabajo participativo y de sensibilización con los actores involucrados para que no sean tomados como una “imposición”. “Hay una gran diferencia si se trabajaron estos materiales con los principales involucrados o si es un trabajo que hizo el Inadi sin un trabajo participativo. Porque no tiene que ser una bajada de línea, sino que tiene que concebirse como algo a trabajar y para sensibilizar. Estamos proponiendo un cambio cultural en un espacio sensible, en un contexto complejo”, precisó Silverino Bavio.

La respuesta oficial

Ante la polémica que desató, Donda defendió la publicación: “No es una boludez dar sentido a las palabras”. Y justificó: “Entiendo el folklore del fútbol, pero hay que separar el folklore de los violentos. La guía no es para la gente que va a la cancha, es para comunicadores”.

“Buscamos desarmar el andamiaje cultural violento de discriminación y racismo, podemos cambiarlo”, argumentó. Y agregó: “Queremos hacer un aporte a una comunicación social que sea inclusiva y desprovista de valoraciones que tienden a generar climas de violencia en un momento en que las pasiones están muy despiertas”.

Respecto a las críticas en relación con que en la Argentina existen “otras urgencias”, la funcionaria respondió: “No es una boludez dar sentido a las palabras, pero sí entiendo que hoy las personas están esperando el Mundial porque en parte se quieren olvidar de un país con un 7% de inflación mensual”.

Y tras ello advirtió: “Entiendo que es uno de los primeros problemas, ahora es cierto también que dentro del gobierno, hay distintas áreas que se encargan de cosas diferentes. Quienes dicen que encargarse de esto no está bien, o que no es el momento, son los que tienen el privilegio de no sufrir este tipo de violencias, porque muchas veces están en lugares de exposición. Pero en definitiva después nos llega a todos”.

