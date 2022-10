Victoria Donda defendió el insólito manual del Inadi para los periodistas que cubran el Mundial Qatar 2022: “No es una boludez”

escuchar

La titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), Victoria Donda, se refirió hoy al manual de recomendaciones del uso del lenguaje en el fútbol destinado a comunicadores y periodistas de cara al Mundial Qatar 2022. “No es una boludez dar sentido a las palabras”, sostuvo la funcionaria.

El texto oficial publicado días atrás y que apunta a la cobertura profesional de la Copa del Mundo, que comienza el 20 de noviembre, busca según su propia descripción proveer “información específica” para que “en la inmediatez y el frenesí del trabajo no se vulneren derechos”.

“Entiendo el folklore del fútbol, pero hay que separar el folklore de los violentos. La guía no es para la gente que va a la cancha, es para comunicadores”, explicó Donda al respecto en diálogo con radio Delta. “Los periodistas tienen la responsabilidad de llevar la comunicación en un ámbito particular, por eso la serie de recomendaciones”, señaló la funcionaria.

“Buscamos desarmar el andamiaje cultural violento de discriminación y racismo, podemos cambiarlo”, continuó la titular del Inadi en relación a los motivos que impulsaron el lanzamiento del cuadernillo de recomendaciones, en el que se detallan cuatro ejes identificados como: A) Racismo y xenofobia; B) Violencia en el juego; C) Discriminación; y D) Género y diversidad sexual.

“Queremos hacer un aporte a una comunicación social que sea inclusiva y desprovista de valoraciones que tienden a generar climas de violencia en un momento en que las pasiones están muy despiertas”, agregó Donda al defender la guía, que fue rechazada desde varios sectores.

Al ser consultada acerca de las críticas de quienes apuntaron contra el manual al considerar que en el país existen “otras urgencias”, Donda contestó: “No es una boludez dar sentido a las palabras, pero sí entiendo que hoy las personas están esperando el Mundial porque en parte se quieren olvidar de un país con un 7% de inflación mensual”.

Y tras ello advirtió: “Entiendo que es uno de los primeros problemas, ahora es cierto también que dentro del Gobierno hay distintas áreas que se encargan de cosas diferentes. Quienes dicen que encargarse de esto no está bien, o que no es el momento, son los que tienen el privilegio de no sufrir este tipo de violencias, porque muchas veces están en lugares de exposición. Pero en definitiva después nos llega a todos”.

El manual

El Inadi y la Defensoría del Público de Servicio de Comunicación Audiovisual publicaron de forma conjunta un documento de 21 páginas que recomienda, entre otros tópicos, evitar la discriminación al momento de nombrar jugadores de otros países, no difundir imágenes violentas, como patadas y disturbios, y tampoco dar visibilidad a cánticos agraviantes.

“Es preciso tomar algunos recaudos para que en la inmediatez y el frenesí del trabajo no se vulneren derechos”, se indica en el manual, que además destaca que su objetivo es también “ofrecer algunas herramientas para que periodistas que trabajan relatando, en móviles, o comentando en piso, puedan desarrollar su tarea de modo más sencillo”.

Entre varios ejemplos, el manual comienza por aconsejar la no utilización de la palabra “negro” o la construcción “piel oscura” o similares. En su lugar, insiste con el uso de la denominación “afro” o “afrodescendiente”. Asimismo remarca que la idea es evitar coberturas “que podrían incurrir en la lesión de derechos” y, antes de listar los ejemplos publicados para visualizar la temática y hacerse entender, asegura que algunos de ellos “son íntegramente ficcionales y otros están basados en reclamos” ante la Defensoría.

“Esta guía colabora con el trabajo que va a hacer la Embajada argentina en Qatar”, detalló Donda y al respecto concluyó: “Es un aporte para una comunicación más democrática e inclusiva. Cuesta un montón modificar costumbres populares”.

LA NACION