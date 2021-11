“No llegó el aviso de vacunación”: padres reclaman por la falta de notificación de los turnos de segundas dosis en la provincia

Cuando ya habían pasado más de 21 días desde que su hijo recibió su primera dosis de vacuna contra el Covid-19, Gabriela Arandia comenzó a impacientarse. El aviso del primer llamado para el niño de 6 años, que reside en Pacheco, había llegado por WhatsApp y por mail. Pero corrían los días, se vencía el lapso recomendado para la segunda dosis y no llegaba ningún tipo de noticia. “Dejamos pasar 25 días y como seguía sin llegar ninguna notificación llamamos al 148 [línea de la Provincia para consultas sobre temas vinculados al Covid-19]. Ahí nos confirmaron que mi hijo tenía un turno concedido para el 22 de noviembre”, explica Con esa información se dirigieron al centro de vacunación asignado y lograron obtener la segunda dosis pese a no tener un comprobante de turno.

Ese día, Arandia aprovechó para consultar si en el vacunatorio de la Delegación Municipal de Don Torcuato, en el que estaban, iba mucha gente a vacunarse. Le contestaron que había mucho menos afluencia para aplicación de primeras y segundas dosis. “Me quedé pensando si, como me pasó a mi, lo que pasa es que a muchos no les está llegando la notificación de turno”, se pregunta.

En la provincia de Buenos Aires, los turnos de vacunación se informan a los inscriptos según el modo de contacto que eligieron a la hora de anotarse: puede ser por la aplicación VacunatePBA, el Portal de la Ciudadanía al que se accede a través de la página web vacunatepba.gba.gob.ar o por correo electrónico.

Respuesta oficial

Consultados por este medio, desde el Ministerio de Salud bonaerense negaron cualquier tipo de problemas con las notificaciones de los turnos. “Es imposible. El aviso tiene que llegar por alguna vía, porque es un mismo sistema: cuando se asigna el turno también salen las notificaciones. No son dos instancias separadas”, explicaron. Ayer, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, advirtió que cerca del 35% de los niños de 3 a 11 años de la provincia aún no está anotados para vacunarse.

¿Qué sucedería entonces con los bonaerenses que reclaman no haber recibido ningún tipo de notificación? Según explicaron desde la cartera sanitaria, “habría que analizar caso por caso”. Y agregaron: “Muchas veces la gente dice que no está llegando el turno, porque no se dieron cuenta de cómo acceder al dato”.

Cabe recordar que quienes perdieron –por cualquier motivo– un turno para vacunarse en la Provincia pueden hacerlo con el turno vencido en cualquier centro cercano a su domicilio.

Sin información

Francisco, un padre de dos niñas de 7 y 8 años de Lanús, afirmó que no fue contactado por ninguno de los medios habilitados por el gobierno bonaerense para la aplicación de la segunda dosis de sus hijas. “El aviso no llegó por ninguna de las vías posibles: ni por mail, ni por WhatsApp, ni por la aplicación”, explica. Él también tuvo que llamar al 148 al no recibir noticias del turno pasados los 21 días, el lapso recomendado interdosis de la vacuna Sinopharm. En la línea le dijeron que el turno estaba. Luego no tuvo ningún problema con la vacunación en sí, solo lamentó la logística complicada: a ambas niñas las citaron para el mismo día, pero en sedes y horarios diferentes.

Romina Blanco, madre de dos niñas, que reside en el Municipio de San Isidro, afirma que la notificación de los turnos fue el tema de conversación de los últimos días en el colegio al que asisten sus hijas. “La gente no se entera y me parece que está desbordado el sistema”, reclama. “Sé de varias madres a las que no les llegaba el turno y no estaban enteradas de cuando les tocaba la segunda dosis. Lo terminaron averiguando a través de la página web de la provincia de Buenos Aires”, explica.

En su caso, la notificación de la segunda dosis llegó incorrecta a su WhatsApp (dos citaciones distintas para su hija menor y ninguna para la mayor), pero figuraba bien en la aplicación VacunatePBA, que había descargado en el celular su marido.

Llegada la fecha de la segunda dosis, el domingo pasado, reclamó en la posta de vacunación del Hipódromo de San Isidro que le hubieran asignado turnos con diferencia de tres horas para sus hijas. “Es difícil. Si tengo un turno a las 14 y otro a las 17 o llevo a las dos chicas a las 14, o llevo a las dos a las 17 o directamente me enojo y no vacuno nada. Y eso es un peligro, porque se necesita que estén vacunados los chicos”, reflexiona.