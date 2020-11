Bertan, de 39 años, es profesora de educación especial y de lengua portuguesa en una escuela pública de Campinas, en San Pablo.

Sus alumnos dicen que ahora es una youtuber famosa, que suma de a miles los seguidores en su canal Sala 8, el proyecto educativo que llevó a la brasileña Doani Emanuela Bertan a ser una de los diez finalistas de la última edición del Global Teacher Prize, conocido como el Nobel de la Educación por el millón de dólares que la Fundación Varkey entrega como premio.

Bertan, de 39 años, es profesora de educación especial y de lengua portuguesa en una escuela pública de Campinas, en San Pablo. En sus clases hay alumnos sordos, con dificultad auditiva y también oyentes. Por eso, los tutoriales que la maestra sube a YouTube son bilingües, en portugués y en Libras, que es la lengua brasileña de señas. En una entrevista por Zoom con LA NACIÓN, Bertan cuenta que lloró de alegría al recibir la noticia que la postula como una de las diez mejores maestras del mundo, y que si llega a ganar el millón de dólares ya tiene pensado en qué va a invertirlo. "Quiero ampliar Sala 8, con clases para enseñar inglés que a los alumnos les interesa mucho, y también que esos recursos sirvan para formar a otros maestros y alumnos en la producción audiovisual. Hace unas semanas, una mamá sorda me decía que estaba muy contenta de que sus hijos, los tres con discapacidad auditiva, tuvieran más oportunidades para aprender de las que tuvo ella. Porque en su época nadie se interesaba en enseñarle", dice la maestra, que gracias a este proyecto reconoce que llegó mejor preparada para dar clases en medio de la pandemia del coronavirus.

Bertan se vale de videos para enseñar contenidos a chicos con discapacidad auditiva

Las maestras argentinas que aún tienen chances

Doani Emanuela Bertan es la novena finalista anunciada, y hasta el momento la única latinoamericana en llegar a esta instancia. Su trabajo fue seleccionado entre más de 12.000 postulaciones que llegaron de 140 países de todo el mundo. El último finalista se conocerá el 11 próximo, y aún quedan esperanzas para las dos maestras argentinas que formaron parte del top 50: la santafesina Mariela Guadagnoli y Carolina Muñoz, de Santiago del Estero. En la edición 2019, Martín Salvetti, de una escuela técnica de Temperley, estuvo cerca de convertirse en el ganador. Fue uno de los diez maestros que viajó a Dubai para la entrega del premio, que finalmente se quedó en las manos del keniata Peter Tabichi. Este año, de manera virtual, la ceremonia del Global Teacher Prize se realizará en el Museo de Historia Natural, en Londres. Será conducida por el comediante birtánico Stephen Fry, el 3 de diciembre próximo, y también incluirá un reconocimiento especial para un héroe educativo de Covid-19, un maestro que hizo todo lo posible para que sus alumnos sigan aprendiendo.

Bertan cuenta que los videos nacieron como una necesidad de resolver las dudas que surgían después de las clases, que podían relacionarse con algún tema de Matemática o de Lengua o comprender más sobre el proceso de fotosíntesis, en Ciencias Naturales. Como a veces no tenía tiempo de responder a todas las videollamadas que le hacían los chicos, se le ocurrió grabar las clases en formato bilingüe, y subirlas a YouTube. En marzo de 2017 arrancó con las pruebas, y de a poco fue aprendiendo a editar los contenidos. Casi a fines de ese año, el canal ya tenía una buena cantidad de tutoriales compartidos. "En Brasil no existía algo así. Uno podía encontrar videos traducidos a la lengua de señas, pero no había contenidos pensados especialmente para chicos con discapacidad auditiva. Me empezaron a llegar correos electrónicos y mensajes de maestros de otras escuelas, que me preguntaban si podían usar el material, y también me sugerían ideas", cuenta la maestra, que con Sala 8 hoy llega a casi 400 ciudades en todo Brasil.

Bertan es docente desde 2002

Uno de los logros que más enorgullecen a Bertan es la autonomía que ganaron sus estudiantes. "Las limitaciones del material impreso y de propuestas didácticas específicas siempre complicaban a mis alumnos. Para resolver sus tareas necesitaban de la ayuda de alguien, y de esta manera pueden resolver sus dudas solos, sin que nadie tenga que asistirlos. Eso los fortalece y los anima a seguir aprendiendo", dice la maestra, que se dedica a la enseñanza desde 2002.

"Doani emociona. No es sólo una historia, es su compromiso cotidiano. Cada día ella muestra su pasión, su empatía con el otro, su capacidad de trabajo en equipo pensando en los más vulnerables de su comunidad -señala Agustín Porres, director regional para América Latina de Fundación Varkey-. Su trabajo nos regala esperanzas, y nos recuerda que las cosas se pueden hacer de otra manera".

La lengua de señas como herramienta de inclusión

Gracias a su proyecto innovador, ahora su escuela se destaca por tener una matrícula elevada de estudiantes con discapacidad auditiva, y docentes que promueven Libras como herramienta de inclusión efectiva. Desde 2017, las clases de Bertan tienen al frente una pareja pedagógica, y los tutoriales bilingües sirven como material de apoyo. Según Sunny Varkey, fundador del Global Teacher Prize, este año es realmente especial. "Hemos visto a los maestros hacer todo lo posible para que los jóvenes sigan aprendiendo. Los docentes de todo el mundo deben ser aplaudidos por su creatividad y determinación para cumplir con el derecho de todos los niños a tener una buena educación".

Para ganar el premio, los resultados de las propuestas educativas que fueron seleccionadas deben cumplir con algunos requisitos: que sean proyectos que puedan replicarse en otros lugares del mundo; que se hayan utilizado prácticas innovadoras para abordar los desafíos particulares de la escuela o la comunidad, y que haya evidencia suficiente para sugerir que son eficaces. Que otorgue a los alumnos nuevas habilidades y que mejoren la práctica docente. La Sala 8 cumple con las expectativas. También las propuestas del resto de los finalistas, entre los que figuran maestros de Malaya, Sudáfrica, Estados Unidos e Italia, entre otros.

El 11 próximo se unirá al grupo el último docente. Las maestras argentinas, Guadagnoli y Muñoz, se tienen confianza.

