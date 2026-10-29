Noche de Halloween: decoración y juegos para pasar una fiesta inolvidable

La celebración de Halloween invita a acompañar el espíritu festivo de los niños y adolescentes con algún detalle alusivo, en una fecha en la que es posible participar con una decoración y juegos para pasar una fiesta inolvidable.

La festividad, que usualmente convoca a inventar o evocar disfraces y a recolectar golosinas, también puede tener un toque especial con alguna ambientación particular y una serie de juegos divertidos para la tarde y la noche del último día de octubre.

Existen juegos y detalles decorativos ideales para usar en Halloween

Decoración y juegos para pasar una fiesta inolvidable

Iluminación ambiental con velas flotantes : se pueden colgar velas LED con hilo de nailon transparente desde el techo. Da un efecto visual increíble y misterioso al entrar a una habitación, especialmente si se apagan las luces principales.

: se pueden colgar velas LED con hilo de nailon transparente desde el techo. Da un efecto visual increíble y misterioso al entrar a una habitación, especialmente si se apagan las luces principales. Calabazas decoradas : se pueden pintar las calabazas de color blanco mate, dorado, negro o plateado. También se les puede agregar encaje negro, tachuelas metálicas o purpurina para darles un toque sofisticado que coincida con la decoración del hogar.

: se pueden pintar las calabazas de color blanco mate, dorado, negro o plateado. También se les puede agregar encaje negro, tachuelas metálicas o purpurina para darles un toque sofisticado que coincida con la decoración del hogar. Espejos encantados con mensajes misteriosos : escribir mensajes espeluznantes en los espejos del baño o del ingreso a la casa utilizando pintura de labios roja o blanca. Cuando se empañe el espejo o haya poca luz, se logrará un efecto terrorífico.

: escribir mensajes espeluznantes en los espejos del baño o del ingreso a la casa utilizando pintura de labios roja o blanca. Cuando se empañe el espejo o haya poca luz, se logrará un efecto terrorífico. Guirnaldas de murciélagos y siluetas en las paredes : recortar siluetas de murciélagos, cuervos o brujas en cartulina negra. Pégalos en las paredes simulando que vuelan en bandada hacia el techo o saliendo de una chimenea. Es una manualidad económica, rápida y muy vistosa.

: recortar siluetas de murciélagos, cuervos o brujas en cartulina negra. Pégalos en las paredes simulando que vuelan en bandada hacia el techo o saliendo de una chimenea. Es una manualidad económica, rápida y muy vistosa. Centros de mesa con flores oscuras y calabazas: armar un arreglo floral elegante usando flores en tonos oscuros combinadas con ramas retorcidas y mini calabazas pintadas de negro mate dentro de jarrones o botellas de vino recicladas.

con flores oscuras y calabazas: armar un arreglo floral elegante usando flores en tonos oscuros combinadas con ramas retorcidas y mini calabazas pintadas de negro mate dentro de jarrones o botellas de vino recicladas. Manos de hielo para enfriar bebidas: llenar guantes de látex desechables con agua y colorante rojo o verde y congelarlos. Al desmoldar las manos de hielo y meterlas en en una fuente junto al hielo mantendrán la bebida fría y darán un aspecto muy tétrico.

para enfriar bebidas: llenar guantes de látex desechables con agua y colorante rojo o verde y congelarlos. Al desmoldar las manos de hielo y meterlas en en una fuente junto al hielo mantendrán la bebida fría y darán un aspecto muy tétrico. Alfombra de bienvenida o huellas sangrientas : colocar una alfombra temática en la entrada y, con pintura lavable simular huellas de manos o pisadas ensangrentadas en el suelo o en las escaleras.

: colocar una alfombra temática en la entrada y, con pintura lavable simular huellas de manos o pisadas ensangrentadas en el suelo o en las escaleras. Ventanas con sombras siniestras : recortar siluetas de monstruos, zombies o figuras similares en cartulina negra grande y colocarlas en las ventanas. Si se usa una lámpara o tira de luz LED detrás, se proyectarán sombras gigantes hacia el exterior.

: recortar siluetas de monstruos, zombies o figuras similares en cartulina negra grande y colocarlas en las ventanas. Si se usa una lámpara o tira de luz LED detrás, se proyectarán sombras gigantes hacia el exterior. Tarros de laboratorio: llenar frascos de vidrio transparente con agua, unas gotas de colorante y objetos curiosos: ramas que parezcan extremidades, ojos de plástico, plantas secas o pequeñas figuras de insectos.

transparente con agua, unas gotas de colorante y objetos curiosos: ramas que parezcan extremidades, ojos de plástico, plantas secas o pequeñas figuras de insectos. Corona de puerta terrorífica: reemplazar la clásica corona navideña por una hecha con ramas secas entrelazadas, musgo artificial, telarañas falsas de algodón, arañas de plástico, para dar la bienvenida a los invitados.

Algunas ideas para decorar la casa en Holloween

La celebración de Halloween se puede completar con juegos específicos a los que se les puede agregar un detalle de la fecha y convertirlos en una excelente alternativa de entretenimiento:

Adivinanzas en la caja: se colocan varios objetos dentro de cajas opacas o bolsas de tela donde los participantes no puedan ver qué hay dentro, solo meter las manos. Allí se pueden esconder elementos diversos vinculados al terror, con texturas que puedan rememorar escenas de miedo.

o bolsas de tela donde los participantes no puedan ver qué hay dentro, solo meter las manos. Allí se pueden esconder elementos diversos vinculados al terror, con texturas que puedan rememorar escenas de miedo. Carrera de momias : elegir a un participante que hará de momia. Usando únicamente rollos de papel higiénico, los demás miembros deben envolver a su compañero de pies a cabeza lo más rápido posible.

: elegir a un participante que hará de momia. Usando únicamente rollos de papel higiénico, los demás miembros deben envolver a su compañero de pies a cabeza lo más rápido posible. El juego de la manzana mordida : se llena un balde o recipiente grande con agua y se colocan varias manzanas dentro. Los participantes, con las manos atadas a la espalda, deben intentar atrapar una manzana usando únicamente la boca.

: se llena un balde o recipiente grande con agua y se colocan varias manzanas dentro. Los participantes, con las manos atadas a la espalda, deben intentar atrapar una manzana usando únicamente la boca. El asesino secreto : se reparten papeles doblados a todos los invitados. A uno le toca el rol de “Asesino” y a otro el de “Detective”. El asesino debe “eliminar” a los demás participantes guiñándoles un ojo discretamente cuando nadie más mire. Las víctimas deben simular su muerte de forma dramática tras unos segundos. El detective tiene que descubrir quién es el asesino antes de que acabe con todos los invitados.

: se reparten papeles doblados a todos los invitados. A uno le toca el rol de “Asesino” y a otro el de “Detective”. El asesino debe “eliminar” a los demás participantes guiñándoles un ojo discretamente cuando nadie más mire. Las víctimas deben simular su muerte de forma dramática tras unos segundos. El detective tiene que descubrir quién es el asesino antes de que acabe con todos los invitados. Sillas musicales monstruosas: se colocan las sillas en círculo, una menos que el número de jugadores y se reproducen canciones temáticas de Halloween. Cuando la música se detiene, todos deben correr a sentarse.