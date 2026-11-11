Noche de los Museos: vuelven a rodar los históricos vagones de la Línea A y se suman a las actividades para hacer en familia

Este sábado 14 de noviembre, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires celebra una nueva edición de La Noche de los Museos y la red de subtes se integra a la propuesta con diversas actividades destinadas a los vecinos. Subterráneos de Buenos Aires diseñó una agenda cultural que incluye visitas a espacios históricos, recorridos en vagones antiguos y transporte sin costo para garantizar la movilidad durante el evento nocturno.

Primeros vagones de la Línea A de subte de origen Belga: podrán disfrutarse en la Noche de los Museos Gonzalo Colini

La actividad principal consiste en un Paseo Histórico a bordo de los legendarios coches La Brugeoise. Estas unidades, conocidas popularmente como Las Brujas, circularon durante casi un siglo por la Línea A y representan una pieza fundamental en el inicio del transporte subterráneo porteño.

Los interesados en participar del viaje deben completar el formulario disponible en el perfil de Instagram de @BAsubte antes del jueves 12 de noviembre a las 13. La capacidad es limitada y los seleccionados recibirán la confirmación oficial a través de su correo electrónico.

El Laboratorio Patrimonial Centenera, localizado en la avenida del Barco Centenera 777 en el barrio de Caballito, abrirá sus puertas al público entre las 18 y las 00. Este espacio funciona como el Museo del Subte y exhibe el patrimonio cultural de la red en una infraestructura construida con materiales recuperados. Los visitantes también podrán recorrer la exposición de maquetas ferroviarias a cargo de la organización C.F.O. y disfrutar de propuestas culturales durante la velada. Por otra parte, la Asociación Amigos del Tranvía ofrecerá paseos nocturnos gratuitos en sus vehículos de colección desde las 19 hasta las 23.

Los históricos vagones de la Línea A vuelven a rodar Mauricio Giambartolomei - LA NACION

Para facilitar el acceso a estos puntos de interés, el servicio de subte y Premetro será gratuito a partir de las 19. La red implementará además un esquema especial con extensión horaria en las líneas B y D. En la Línea B, el servicio operará en las estaciones Leandro N. Alem, Carlos Pellegrini, Uruguay, Pueyrredón, Ángel Gallardo, Dorrego, Federico Lacroze y J. M. de Rosas.

La formación final partirá desde Leandro N. Alem a las 2 y desde J. M. de Rosas a la 1.30. En cuanto a la Línea D, las estaciones habilitadas incluyen Catedral, Callao, Pueyrredón, Scalabrini Ortiz, Palermo y Congreso de Tucumán. El último tren saldrá desde Catedral a las 2 y desde Congreso de Tucumán a la 1.30.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.