La visita del papa León XIV a la Argentina culmina hoy con una ceremonia religiosa y la despedida en el aeropuerto de Ezeiza. Quienes deseen seguir las últimas horas del Pontífice en el país deben saber a qué hora es la misa del papa León XIV en la Basílica de Luján hoy, miércoles 11 de noviembre.

El papa León XIV encabezará la misa en Luján ALBERTO PIZZOLI,Agencia AFP - AFP

En el cuarto día de la estadía papal, el Santo Padre hará una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. Posteriormente, se dirigirá a la ciudad de Luján para encabezar la última misa en territorio nacional, con un recorrido previo en el papamóvil para saludar al público que lo acompañe.

A qué hora es la misa del papa León XIV en la Basílica de Luján hoy, miércoles 11 de noviembre

La celebración de la misa en la Basílica de Luján está pautada para este miércoles 11 de noviembre a partir de las 10 horas.

Se trata de la segunda actividad del Papa en el día, ya que previamente compartirá un encuentro con los detenidos en la cárcel de Villa Devoto.

Un vez llegado a Luján, en auto particular y bajo la modalidad de cápsula de seguridad, el papa León XIV hará un recorrido para saludar al público y luego encabezará la Santa Misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Allí Luciano Pereyra será el artista principal, al que se sumarán los Hermanos Menta, Filocalia, Campedrinos, Santiago Tucumán, Carafea y el Ballet Sumampa.

A las 13.30 horas habrá una ceremonia de despedida en el aeropuerto y, finalmente, el Papa partirá rumbo a Perú.

Por qué Luján se hace peatonal

El gobierno bonaerense dispuso un gran despliegue que incluye una fuerte presencia policial y una reconfiguración total del acceso a la ciudad.

De acuerdo a la información oficial, Luján implementará un cierre total al tránsito vehicular, convirtiéndose en un espacio exclusivo para peatones. Se establecerán anillos de exclusión y estrictos puntos de control en los accesos por ruta, como la Ruta Nacional 7 y 5 (parte del corredor del Acceso Oeste), que canalizarán la llegada de los peregrinos a pie.

Tal como informó LA NACION, quienes arriben en vehículos particulares o micros deberán estacionar en áreas designadas en los siete accesos principales a la ciudad, desde donde deberán caminar entre 3 y 8,5 kilómetros hasta la zona de la Basílica.

Un rato antes de la misa central, el Papa León XIV realizará una recorrida en papamóvil por la Avenida Nuestra Señora de Luján.

Cabe aclarar que el papamóvil va a circular desde la rotonda del tótem de Luján hasta la Basílica.

El papa León XIV realizará un breve recorrido por Luján antes de la misa central gobierno de la provincia de Córdoba

La agenda papal del miércoles 11 de noviembre