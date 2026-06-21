Noche de San Juan: cómo se celebra cada 23 de junio en la Argentina

Como cada año, a fines del sexto mes se celebra la Noche de San Juan. La jornada arranca la noche del 23 de junio, en la víspera del Día de Juan Bautista, que cae al día siguiente. Se trata de una celebración que se lleva a cabo en distintas partes del mundo en la que algunas personas realizan rituales de purificación, como es el caso del salto de la hoguera, uno de los más populares.

Además, muchos aprovechan esta fecha también para realizar peticiones o dejar atrás lo que ya no desean mantener en sus vidas.

El origen de la Noche de San Juan

Aunque tiene orígenes paganos, esta celebración se relaciona con el Día de San Juan Bautista ACI Prensa

Se trata de una festividad de orígenes paganos muy popular en Europa y América Latina que se celebra generalmente en comunidad. Las personas se reúnen para alejar los espíritus malos y atraer buenas energías. Para realizar esta purificación, se utiliza el fuego como elemento de limpieza. Es por ello que multitudes se reunían alrededor de una hoguera o fogata, en la que quemaban objetos, deseos o pertenencias que desean deshacerse como acto de depuración.

Con el tiempo, comenzó a ser asociada con el cristianismo, debido a la proximidad de la fecha de nacimiento de San Juan Bautista. Nació en el siglo I a.C., y era el hijo Zacarías, un sacerdote judío, e Isabel, pariente de María, madre de Jesús. Su llegada fue anunciada por el Arcángel Gabriel a su padre durante su oficio en un templo. La noticia causó una gran sorpresa a Zacarías e Isabel, quienes la consideraron como un milagro por su avanzada edad.

Durante su juventud, Juan se dedicó a predicar el arrepentimiento y bautizar a los creyentes en el río Jordán, entre ellos al mismo Jesús. Se cree que en este suceso, el Espíritu Santo descendió sobre Cristo y se manifestó la voz de Dios.

Con el ascenso de cristianismo en Europa, se comenzó a asociar cada vez más la figura de San Juan Bautista con esta noche, lo que provocó que muchos fieles se sumaran a las festividades. Gracias a la migración proveniente de países europeos a Latinoamérica, la Noche de San Juan comenzó a celebrarse en diferentes puntos de la Argentina durante la primera mitad del siglo XX.

¿Cómo se celebra la noche de San Juan?

La Noche de San Juan se asocia con una energía mística y festiva, marcada por la conexión con el fuego, el agua y los deseos más profundos. Es una fecha en la que se busca purificar, dejar atrás lo viejo y atraer la buena fortuna. A continuación, distintas formas en que se celebra esta fecha:

El fuego tiene un rol central en las celebraciones de la Noche de San Juan Gobierno de Valencia

Encender hogueras : el fuego es el elemento protagonista de esta noche, que sirve para dar fin a etapas y comienzo a un nuevo capítulo. Una tradición es realizar siete saltos sobre esta para tener buena suerte y purificar energías. Sin embargo, esta actividad puede resultar peligrosa, por lo que muchos optan por saltar siete veces encima de una vela.

: el fuego es el elemento protagonista de esta noche, que sirve para dar fin a etapas y comienzo a un nuevo capítulo. Una tradición es realizar siete saltos sobre esta para tener buena suerte y purificar energías. Sin embargo, esta actividad puede resultar peligrosa, por lo que muchos optan por saltar siete veces encima de una vela. Escribir deseos en papel : durante esta jornada, muchos realizan peticiones y arrojan estos papeles en el fuego, hoguera o chimenea como acto de manifestación.

: durante esta jornada, muchos realizan peticiones y arrojan estos papeles en el fuego, hoguera o chimenea como acto de manifestación. Bañarse en el mar o en ríos : en el hemisferio norte, esta fecha coincide con el solsticio de verano, por lo que muchos realizan rituales con el agua para protegerse y “curarse” de malas energías.

: en el hemisferio norte, esta fecha coincide con el solsticio de verano, por lo que muchos realizan rituales con el agua para protegerse y “curarse” de malas energías. Quema de muñecos : es una tradición popular en nuestro país, especialmente en localidades como Escobar o Ingeniero Maschwitz. Durante esta noche, se prende una fogata o fogaras en la que se prende fuego un muñeco conocido como juda como símbolo de purificación e inicio de algo nuevo.

Fogata de San Juan