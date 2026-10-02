Noche Solidaria de ALPI: la entidad celebró sus 83 años de compromiso con la rehabilitación y la inclusión

El Teatro El Picadero fue escenario el pasado lunes 28 de septiembre de una nueva edición de La Noche Solidaria de ALPI. El encuentro reunió a cerca de 300 invitados que acudieron para acompañar la labor diaria de la Clínica de Rehabilitación Neuromotriz y Respiratoria de la entidad y celebrar una historia de más de 80 años dedicada a la salud y a transformar vidas.

La velada comenzó con una copa de bienvenida durante la cual personalidades de la salud, la cultura y los medios compartieron sus impresiones. Entre los asistentes se destacaron la presidenta de ALPI, Teresa González Fernández; la vicepresidenta, Adriana Vaccaro; el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós; la subsecretaria de Discapacidad de la Ciudad, Sofía Torroba; el director del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Pablo Neira; el creador de Háblalo, Mateo Salvatto; la presidenta de Cilsa, Silvia Carranza; y la exmodelo Mora Furtado, entre otros referentes.

Teresa González Fernández, presidenta de ALPI, y Mora Furtado Gentileza ALPI

Uno de los momentos centrales fue la presentación del espectáculo Musicalmente Tuyos, una propuesta de gran formato que invitó al público a disfrutar de una experiencia participativa e inmersiva. Al finalizar la función, la presidenta de la institución, repasó los momentos principales de la historia de ALPI desde sus orígenes hasta su consolidación actual como centro de referencia.

En su discurso, González Fernández recordó el camino recorrido por la entidad ante los cambios en la salud pública. “La poliomielitis fue erradicada en nuestro país en los años 80, pero ALPI no desapareció con la enfermedad”, expresó. En ese sentido, remarcó que la clínica supo aprovechar el aprendizaje construido durante la atención de aquellos pacientes para ponerlo al servicio de múltiples patologías neuromotrices y respiratorias.

Hoy, la clínica atiende pacientes de más de 70 prepagas, obras sociales y ART. Esto le permite acompañar y rehabilitar a personas con accidentes cerebrovasculares (ACV), parálisis cerebral, esclerosis lateral amiotrófica (ELA), Parkinson y cuadriplejia, entre otras afecciones. “Nos enorgullece poner todo nuestro conocimiento y experiencia, construidos a lo largo de 83 años de historia, al servicio de muchas más personas”, afirmó González Fernández.

Reconocimientos

El encuentro contó con el acompañamiento del jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, quien envió una carta. En su mensaje, Macri destacó la trayectoria de ALPI y valoró su modelo de atención integral sostenido por profesionales de distintas disciplinas: “Esta gala representa también una oportunidad para acompañar ese recorrido y poner en valor todo lo construido durante estos años”.

Durante la noche se entregaron tres reconocimientos especiales. El primero fue para el ministro Quirós. También fue distinguida la subsecretaria Torroba, por el trabajo conjunto con ALPI en materia de accesibilidad.

El tercer galardón fue para Salvatto, quien eligió a ALPI para desarrollar parte de la app Háblalo, fortaleciendo el vínculo entre tecnología, inclusión y accesibilidad.

Eugenia Cerdá, Sofía Torroba, Mateo Salvatto, Teresa González Fernández y Antonio Maya Gentileza ALPI

La jornada finalizó con un sorteo de regalos entre los asistentes y sirvió para acompañar los proyectos de ALPI y contribuir al fortalecimiento de su Clínica de Rehabilitación. El encuentro también permitió poner en valor la trayectoria de la institución y su trabajo sostenido en favor de una rehabilitación de calidad, la accesibilidad y la inclusión.