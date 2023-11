escuchar

El 7 de octubre pasado, terroristas de Hamas atacaron por sorpresa el territorio de Israel y mataron a 1400 personas en sus casas, en un festival de música y en las calles. No sólo hubo muertos y heridos, sino que además tomaron como rehenes a unos 240 civiles y soldados. Hace una semana se conoció que los argentinos secuestrados son 21.

Entre ellos se encuentra Ron Sherman, el soldado de 19 años que se encontraba en una base militar en el límite con la Franja de Gaza. Hacía un año que el joven, que tiene nacionalidad israelí-argentina, estaba en el ejército, dado que en Israel es obligatorio para todos los mayores de 18.

Sus padres se enteraron del secuestro gracias a un video en el que se ve cómo el grupo terrorista se lo lleva. Las imágenes fueron difundidas por el propio grupo horas después del ataque y generó conmoción en su familia y en el mundo.

Hace unas horas, a casi un mes del brutal ataque, se conocieron nuevas imágenes del momento en que se llevan al soldado, que se pueden ver en el sitio creado por el gobierno israelí, Masacre de Hamas.

En uno de los tantos videos que están publicados en ese portal se ve otro momento en que los terroristas se llevan a Ron y a otros de sus compañeros.

LA NACIÓN contactó nuevamente a su padre, el argentino radicado en Israel Alex Sherman, que afirmó que hasta hoy no tienen ninguna novedad sobre la situación de su hijo. Tras ser consultado sobre el nuevo video que difundió el gobierno, dijo: “El video lo vio todo el mundo. No tuvieron que avisarme, no es ninguna novedad”. Y lamentó: “Nos esperan semanas, no días, muy tensas. Espero que no se vuelvan meses”.

El día del ataque

Hacía un año que Ron estaba en esa base, llamada Cogat –por la sigla en inglés del nombre Coordination of Government Activities in the Territories–, encargada de implementar la política civil del gobierno israelí hacia la Franja de Gaza. Él estaba muy a gusto allí porque tenía contacto cotidiano con la población árabe.

Como es asmático, después de hacer un pequeño entrenamiento, lo asignaron como coordinador de esa base por donde pasaban mercaderías, medicina y personas que necesitaban ser hospitalizadas.

El 7 de octubre, Ron llamó a su madre para relatarle lo que estaba sucediendo. Lo habían despertado las explosiones, que eran cada vez más fuertes. Durante la comunicación, se escucharon tiroteos y gritos en árabe, hasta que el joven les transmitió que había terroristas en la base. A los pocos minutos, volvió a conectarse por WhatsApp porque ya no podía hablar y se despidió de su familia.

A las pocas horas, sus padres se enteraron por un video que su hijo había sido secuestrado por Hamas.

Luego de esas imágenes no se supo más nada de Ron. “Yo estoy suponiendo que está vivo porque no lo mataron en el momento del secuestro. Es mi lógica, pero no se puede saber lo que pasa ahí. Quiero creer que, como es un soldado, para ellos es importante que quede vivo para la negociación después, pero es solamente una esperanza que yo tengo”, había dicho a este medio Alex hace algunas semanas.

Y recordó que ese mismo día un oficial del gobierno israelí fue a su casa, a unos 40 kilómetros de la Franja de Gaza, y les informó que su hijo estaba en manos de los terroristas: “Más que eso no me pudieron decir”.

“Estamos en estado de shock. Cuando vimos el video por lo menos algo nos dio esperanza de que estaba vivo, que no lo mataron en el momento. Porque hay gente que no sabe eso, que le desaparecieron familiares y no saben si están vivos o muertos. Por lo menos yo sé que está vivo, o estaba vivo en el momento que se lo llevaron. La lógica dice que, si se lo van a llevar vivo, lo van a meter en un sótano o en un túnel”, relató.

Alex participa de un grupo con familiares de argentinos secuestrados en Israel. “Tenemos entendido que el Presidente [Alberto Fernández] está tratando de hacer lo que él puede por la situación. Estoy en contacto con la Cancillería [argentina] y siento que nos apoyan”, dijo en su momento.

Ron es, además, el sobrino del músico León Gieco. El músico está casado con la hermana del padre de Alex. “Pido por una salida pacífica de este conflicto milenario y cruel”, sostuvo Gieco en un video que compartió en la red X. Y expresó: “Pido por el regreso de todos los rehenes a sus lugares. En mi caso particular, pido por la vuelta de mi sobrino Ron Sherman, por el amor que nos une como familia y por el amor universal”.

