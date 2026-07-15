Novedad digital: ya se puede consultar la liquidación de haberes desde la app Mi Argentina

A partir de ahora, los trabajadores bajo relación de dependencia pueden acceder directamente a su liquidación digital de haberes a través de la aplicación Mi Argentina, unificando un nuevo trámite clave en el celular. La actualización, que fue diseñada e implementada por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología en un trabajo conjunto con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), busca simplificar el acceso a la información laboral de los ciudadanos de forma 100% digital, rápida y con altos estándares de seguridad.

Mi Argentina sumó una herramienta para revisar haberes, descuentos y aportes declarados por el empleador desde el celular (Foto: Argentina.gob.ar)

¿Cómo consultar la liquidación de sueldo en Mi Argentina?

El procedimiento para visualizar los ingresos es sencillo. Quienes tengan la app instalada en sus dispositivos móviles (disponible tanto para sistemas operativos Android como (iOS/iPhone) deberán seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la aplicación Mi Argentina con sus datos de acceso.

con sus datos de acceso. Dirigirse a la pestaña de Trabajo .

. Seleccionar la opción “Mis Empleos”.

Dentro de esta sección, el usuario podrá visualizar de manera detallada cada uno de sus vínculos laborales activos y el desglose completo de su última liquidación.

Mi Argentina incorporó una función para consultar la liquidación digital de haberes desde el celular

¿Qué datos se pueden verificar en la app?

La nueva herramienta promueve una mayor transparencia y permite que cada trabajador tenga un control riguroso de su situación previsional y laboral. Entre la información disponible para consulta se destaca:

Salario bruto y neto: el sueldo total y el de bolsillo percibido.

el sueldo total y el de bolsillo percibido. Descuentos y retenciones: el detalle de los aportes jubilatorios y de obra social.

el detalle de los aportes jubilatorios y de obra social. Contribuciones patronales: la verificación de que el empleador esté declarando correctamente los aportes correspondientes.

Importante: esta funcionalidad está habilitada específicamente para aquellos trabajadores que se encuentran comprendidos dentro del sistema de Liquidación Digital.

Respecto a este lanzamiento, el Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Genua, destacó la importancia de continuar modernizando las herramientas estatales. “Seguimos fortaleciendo Mi Argentina. Cada nueva funcionalidad significa más servicios, menos trámites y un Estado que aprovecha la tecnología para brindar soluciones concretas a las personas”, expresó.

La aplicación se consolidó como el canal de cabecera para los ciudadanos argentinos. Además de esta nueva consulta laboral, los usuarios pueden gestionar turnos, recibir notificaciones personalizadas y portar documentos de validez legal en formato digital, tales como:

Documento Nacional de Identidad (DNI)

Licencia Nacional de Conducir

Cédula Verde y Azul

Constancia de CUIL

Certificado Único de Discapacidad (CUD)

Para acceder a este y otros servicios, la aplicación se puede descargar de forma gratuita ingresando al sitio oficial argentina.gob.ar/miargentina o desde las tiendas virtuales de aplicaciones.