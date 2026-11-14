Olimpiadas de Ciencias: quiénes son los estudiantes porteños de 16 años que participarán de una competencia mundial

Facundo Gasparini y Nahuel Ballario, dos estudiantes de 16 años que cursan el cuarto año en la Escuela Técnica N°35 “Ingeniero Eduardo Latzina” de la ciudad de Buenos Aires, fueron seleccionados para integrar la delegación oficial que representará a la Argentina en las Olimpiadas Iberoamericanas de Ciencias.

Entre el 21 y el 29 de noviembre, los adolescentes viajarán a Costa Rica para medirse ante competidores de diversos países de la región. Allí deberán demostrar sus conocimientos en física, química y biología, tanto en evaluaciones individuales como en desafíos experimentales grupales. Para ambos, además del desafío académico, será la oportunidad de representar al país en un escenario internacional.

Para Gasparini, la dimensión de la experiencia todavía resulta difícil de asimilar. “Es representar a tu país. Es como estar en la selección”, expresa. Ballario, por su parte, destaca la posibilidad de compartir el viaje con otros jóvenes con los que construyeron un buen vínculo durante la preparación. “Me entusiasma muchísimo viajar a otro país con un grupo con el que nos llevamos muy bien. Mi familia está muy orgullosa, todos me felicitaron mucho y eso me hace muy feliz”, cuenta.

Preparación y desafío

El camino comenzó el año pasado, cuando se inscribieron en las Olimpiadas de Ciencias. Con el acompañamiento de sus profesores, atravesaron primero la instancia escolar, luego la provincial y finalmente la nacional. En cada etapa fueron superando nuevas pruebas y descubriendo que podían avanzar más de lo que habían imaginado al principio. “Desde que empezamos a competir, siempre era como ir viendo hasta dónde llegábamos. Pasábamos una instancia y decíamos: bueno, vamos por una más. Y así nos fuimos desafiando cada vez más”, recuerda Facundo.

En la competencia nacional obtuvieron el segundo y tercer puestos. Ese resultado les permitió quedar entre los diez estudiantes preseleccionados para integrar la delegación argentina en las Olimpíadas Iberoamericanas. Pero todavía quedaba un último tramo: durante varios meses participaron de clases virtuales con profesores universitarios, profundizaron sus conocimientos en física, química y biología y rindieron nuevos exámenes. Finalmente, ambos fueron confirmados como integrantes del equipo nacional.

La competencia se realizará entre el 21 y el 29 de noviembre

En Costa Rica tendrán que afrontar dos evaluaciones individuales: una de opción múltiple y otra de resolución de problemas. También participarán de una instancia experimental grupal, en la que los seis representantes argentinos, provenientes de distintas provincias, se dividirán en dos equipos de tres integrantes.

Cada grupo dispondrá de tres horas para resolver desafíos científicos que pondrán a prueba sus conocimientos, la comunicación y la capacidad de tomar decisiones bajo presión.

Los nervios también juegan un rol importante cuando se trata de participar queriendo que todo salga bien. Reconocen que antes de cada examen aparecen la ansiedad y las dudas. Sin embargo, cuentan que aprendieron a disfrutar del momento. “Antes de las pruebas me pongo muy nervioso, pero cuando empieza el examen es cuando más tranquilo estoy. Me concentro y hasta termino disfrutándolo”, cuenta Ballario.

El rol de la escuela técnica

Antes de llegar a las Olimpíadas, Facundo y Nahuel ya tenían un interés en común: entender cómo funcionan las cosas. La tecnología y la computación fueron parte de sus motivaciones para acercarse a la educación técnica. En el caso de Gasparini, la inquietud por investigar y conocer distintos temas apareció desde chico; Ballario, en cambio, recuerda que la astronomía despertó tempranamente su interés por la ciencia. La escuela les permitió darle continuidad a esas inquietudes y encontrar nuevas oportunidades para desarrollarlas.

“La escuela nos dio muchas herramientas que quizás no hubiésemos aprendido en otro lado”, destaca Gasparini. En ese sentido, menciona tanto los contenidos de matemática, física y química como el acompañamiento que recibieron durante el año, con espacios de consulta y preparación. También resalta el papel de la profesora Florencia Diari, a quien agradece por haber confiado en ellos desde el principio.

La experiencia acumulada durante este recorrido ya ocupa un lugar importante para ambos estudiantes, independientemente de lo que suceda en Costa Rica. Para Ballario, la posibilidad de aprender, viajar y ponerse a prueba es uno de los aspectos más valiosos de la aventura. “Es una experiencia que no me voy a olvidar nunca. Aprendés un montón de ciencia, conocés lugares y te superás a vos mismo”, reflexiona.

Gasparini, por su parte, proyecta ese recuerdo hacia el futuro: “En un futuro se lo voy a contar a mis hijos y va a ser muy emocionante”.