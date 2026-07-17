Operativo: pagaban excursiones de caza de fauna autóctona, pero no tenían habilitación para la actividad ni para usar armas

SANTA FE.– Turistas franceses que habían arribado al norte santafecino para participar de jornadas de caza de fauna regional y los guías que los acompañaban fueron demorados esta semana en jurisdicción de Fortín Olmos, departamento Vera, 326 kilómetros al norte de esta capital.

A los detenidos, efectivos de la Guardia Rural “Los Pumas” y el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático les secuestraron tres escopetas de diferentes calibres, cartuchos y vainas servidas, llamadores, señuelos y pateras, y 24 ejemplares de patos silvestres ya sin vida.

Según el comunicado oficial de las fuerzas de seguridad terrestres, las patrullas rurales detuvieron la marcha de dos camionetas que circulaban de manera sospechosa por los caminos rurales del norte provincial. Al proceder a la requisa e identificación de los ocupantes, uno de los hombres se identificó de forma verbal como “guía de caza profesional”, quien trasladaba en la cabina a dos ciudadanos de origen francés.

En el segundo vehículo se desplazaba un hombre señalado como el responsable logístico del contingente, acompañado por un ciudadano argentino y un tercer ciudadano de nacionalidad francesa.

Al momento de solicitarles la documentación obligatoria que habilita la actividad cinegética en territorio santafesino, los agentes constataron que ninguno de los involucrados poseía la licencia de caza habilitante ni las autorizaciones de los campos exigidas por la normativa vigente.

Además, solo uno de los demorados presentaba la credencial de legítimo usuario, pero vencida, para la tenencia de armas de fuego.

En las cajas de los vehículos se hallaron diversos implementos de uso exclusivo para la caza de aves acuáticas, confirmando que el contingente operaba de manera furtiva bajo el amparo de la noche en humedales de la región.

Un vocero policial confirmó que “ninguno de los involucrados en el contingente poseía la licencia de caza habilitante ni las autorizaciones exigidas por la normativa vigente para realizar la actividad”.

De esta manera, los aprehendidos quedaron a disposición de la Justicia, con intervención de la Unidad Fiscal N° 4 de la ciudad de Vera. Las causas se enmarcan en la tenencia indebida de arma de fuego y la Ley Nacional de Conservación de la Fauna Silvestre.

Antecedentes

Lo detectado en Fortín Olmos no es ninguna novedad en este territorio. Uno de los casos más relevantes ocurrió en mayo pasado, en jurisdicción de Intiyaco, en el mismo departamento Vera, corazón de la Cuña Boscosa.

En esa ocasión, turistas que habían llegado a la zona, la mayoría sin licencia habilitante para labores de caza ni portación de armas, fueron detenidos y acusados de la matanza de unos 300 animales autóctonos. “No es un hecho aislado”, advirtió en ese momento Carina Righi, coordinadora de prevención contra el tráfico de vida silvestre, de Wildlife Conservation Society (WCS) Argentina, organización internacional sin fines de lucro.

“Muchas veces imaginamos que ante un hecho así, que sale a la luz, hay muchos más que no se conocen. Por lo general es una mínima parte lo que vemos de lo que está sucediendo”, detalló la especialista en declaraciones a la prensa regional.

Las actuaciones son instruidas por la mencionada unidad fiscal, a cargo del fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Sebastián Galeano, quien dispuso las diligencias procesales correspondientes para determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados, mientras continúa la investigación sobre las presuntas infracciones penales y ambientales detectadas durante el operativo.