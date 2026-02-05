Ordenan la detención de la abogada santiagueña que hizo gestos racistas en Brasil

SANTIAGO DEL ESTERO.- La justicia brasileña ordenó la detención de Agostina Páez, la abogada santiagueña que hizo gestos racistas a los empleados de un bar en Ipanema, Brasil, y que se encontraba con tobillera electrónica para impedir su salida de ese país.

La medida, solicitada ayer por el Ministerio Público de Río de Janeiro, se apoyó en un posible “riesgo de fuga” de la influencer santiagueña y, según el sitio local Info del Estero, desde su defensa entienden que se trata de “una medida exagerada, ya que Agostina siempre estuvo a derecho y a disposición cada vez que la llamaron”.

La propia Páez, días atrás, se mostró angustiada por la situación que le toca atravesar en el país vecino y arrepentida por el “exceso” cometido. En charla con su padre, el empresario santiagueño Mariano Páez: “Tengo miedo de que me maten”, dijo, y fue más allá al afirmar que se siente “abandonada y desamparada por mi país”.

Agostina Páez es la joven denunciada por hacer gestos racistas en un bar de Brasil

Los hechos trascendieron a mediados de enero, cuando se viralizó el video en el que se ve a la abogada imitando a un mono con movimiento típico, que muchas veces se le vio a hinchas de clubes argentinos cuando enfrentan a equipos de Brasil por la Copa Libertadores o la Sudamericana. Mientras hacía estos gestos y también sonidos como los que emiten estos animales, Páez era llevada por sus amigas casi a los empujones, sacándola del lugar.

Noticia en desarrollo