Orégano seco: paso a paso para preparar una infusión y aprovechar sus propiedades digestivas

El té de orégano es una infusión sencilla de preparar que puede incorporarse a la alimentación como una alternativa más entre las bebidas que se consumen habitualmente. Su popularidad está relacionada con las propiedades del orégano y con los efectos que se atribuyen a algunos de los compuestos presentes en esta planta aromática.

Su consumo se vincula principalmente con el bienestar digestivo y con la acción de determinadas sustancias naturales. Sin embargo, sus efectos pueden variar de una persona a otra y el consumo de esta infusión no reemplaza las indicaciones ni los tratamientos recomendados por un profesional de la salud.

Estas sustancias han despertado interés entre quienes buscan incorporar alternativas naturales a una alimentación equilibrada. De todos modos, las propiedades observadas en estudios de laboratorio no necesariamente se traducen en los mismos efectos al consumir la planta en forma de infusión.

Flores de orégano

¿Qué beneficios puede tener el té de orégano?

Incorporar té de orégano ocasionalmente permite consumir algunos de los compuestos vegetales presentes en esta planta, como parte de una alimentación variada.

La infusión ha sido estudiada debido a las características de diferentes componentes del orégano. Sin embargo, la evidencia disponible todavía no permite considerar el consumo diario de té de orégano como un tratamiento para enfermedades específicas.

Entre los posibles efectos asociados con esta planta se encuentran:

Bienestar digestivo: el té de orégano puede consumirse como una infusión para acompañar las comidas y formar parte de una rutina orientada al bienestar digestivo .

el té de orégano puede consumirse como una infusión para acompañar las comidas y formar parte de una rutina orientada al . Acción antioxidante: algunos compuestos presentes en el orégano tienen propiedades antioxidantes y han demostrado capacidad para actuar frente al estrés oxidativo en determinados estudios.

algunos compuestos presentes en el orégano tienen y han demostrado capacidad para actuar frente al estrés oxidativo en determinados estudios. Propiedades antimicrobianas: algunas sustancias del orégano han mostrado actividad antimicrobiana frente a determinados microorganismos en investigaciones realizadas en laboratorio. Esto no significa necesariamente que beber la infusión tenga un efecto terapéutico equivalente.

algunas sustancias del orégano han mostrado frente a determinados microorganismos en investigaciones realizadas en laboratorio. Esto no significa necesariamente que beber la infusión tenga un efecto terapéutico equivalente. Aporte de minerales: el orégano contiene pequeñas cantidades de minerales , entre ellos potasio, que forman parte de su composición nutricional.

el orégano contiene pequeñas cantidades de , entre ellos potasio, que forman parte de su composición nutricional. Bienestar general: como parte de una alimentación equilibrada, esta infusión puede ser una alternativa sencilla para variar el consumo de bebidas y evitar la necesidad de agregar azúcar.

El té de orégano cuenta con propiedades digestivas

Cómo preparar té de orégano

Preparar una infusión de orégano es sencillo y requiere pocos ingredientes. Para hacerla en casa, se pueden seguir estos pasos:

Calentar el agua: colocá una taza de agua en una olla y llevála a ebullición.

colocá una taza de agua en una olla y llevála a ebullición. Agregar el orégano: retirale el agua del fuego y añadí una cucharadita de orégano seco.

retirale el agua del fuego y añadí una cucharadita de Dejar reposar: cubrí la taza y dejá que la planta permanezca en el agua durante aproximadamente 5 a 10 minutos .

cubrí la taza y dejá que la planta permanezca en el agua durante aproximadamente . Colar la infusión: pasá la preparación por un colador para retirar las hojas de orégano.

pasá la preparación por un colador para retirar las hojas de orégano. Servir: podés tomar el té de orégano caliente o dejarlo enfriar si preferís consumirlo a temperatura ambiente. También es posible agregarle un poco de limón para modificar su sabor, sin necesidad de incorporar azúcar.

El té de orégano puede ser una bebida sencilla para incluir dentro de una alimentación variada. Aunque algunos de sus compuestos presentan características interesantes, sus posibles beneficios deben interpretarse con cautela y no como sustituto de un tratamiento médico.