Otra denuncia por mala praxis: le perforaron el intestino y murió

Una mujer de 60 años murió en una clínica privada en la localidad bonaerense de San Francisco Solano, partido de Quilmes, luego de someterse a una laparoscopía en la que, según le informaron a la familia después, se le perforó el intestino.

El hecho ocurrió en la Clínica del Niño y la Familia de San Francisco Solano donde, de acuerdo con la denuncia, María Esther Providenza ingresó a realizarse el estudio para retirarse una piedras de la vesícula.

Según fuentes policiales, en la denuncia consta que el 21 la mujer, casada y jubilada, fue dada de alta, pero que al llegar a su domicilio presentó dolores intensos y supuración desde la herida, por lo que fue trasladada nuevamente a la clínica, donde fue intervenida pero a las horas murió.

"Tenía perforado el intestino"

"El domingo al mediodía le dieron el alta. Cuando fue a su casa el lunes a la noche estaba con dolores. El martes a la mañana volvieron a la clínica, y ahí me llamó mi cuñado y me dijo que un médico le dijo que tenía perforado el intestino", señaló Jorge Providenza, hermano de la víctima, quien radicó la denuncia.

Y continuó: "Nosotros pensamos que fue en la operación, porque el intestino no se le pudo haber perforado en su casa. El martes la operaron a las 22, unas horas después me llamó mi cuñado y me dijo que estaba muy delicada. Me vine a la clínica y después decidí hacer la denuncia porque no puede ser que una operación de vesícula termine así".

El hombre indicó que en la Clínica no le dieron explicación de lo que ocurrió. En la causa interviene la UFI N°9 de Quilmes, a cargo de Claudia Vara.