Las primeras imágenes del choque entre dos autos y un colectivo en la autopista Panamericana se conocieron durante la tarde de este sábado. Las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas sobre la autopista registraron la secuencia del siniestro, en el que murieron tres personas y otras dos resultaron heridas. Los registros permitieron reconstruir cómo se produjo el accidente y los momentos previos a la explosión, que desencadenó un incendio de grandes dimensiones.

El episodio ocurrió poco después de las 5, sentido a la provincia de Buenos Aires, a la altura de la Avenida Márquez, en el kilómetro 21, dentro del partido de San Isidro. Allí, un Volkswagen modelo Vento impactó contra otros dos vehículos, entre ellos un colectivo que circulaba por la autopista.

Choque fatal en la Panamericana

Las grabaciones permitieron dilucidar que el conductor del Vento se desplazaba a una alta velocidad y realizaba distintas maniobras para avanzar entre los vehículos que transitaban por la zona. El auto circulaba por uno de los carriles centrales cuando, al intentar esquivar a otro rodado que tenía delante, realizó un brusco desplazamiento hacia la izquierda.

Sin embargo, perdió el control del vehículo y se desvió hacia el sector derecho de la calzada. En esa maniobra embistió a un Volkswagen Suran de color rojo. Las cámaras registraron el primer impacto y lo que aparentó ser el comienzo de un foco ígneo. La secuencia continuó apenas unos segundos después, cuando el Vento chocó contra el colectivo.

Así fue el choque en Panamericana entre dos autos y un colectivo

Fue entonces que se produjo una fuerte explosión, que dio origen a un incendio de grandes proporciones. Las imágenes mostraron cómo las llamas se expandieron sobre una buena parte de la traza y generaron una densa columna de humo en las inmediaciones. La magnitud del fuego también quedó reflejada por las cámaras, que permitieron observar el alcance de la detonación y sus consecuencias sobre los vehículos involucrados.

Tras el impacto, personal de emergencia y los operarios de Autopistas del Sol, la empresa concesionaria de la Panamericana, se trasladaron hasta el lugar para intervenir en el siniestro. En un primer momento, reportaron el hallazgo de una víctima fatal, pero alrededor de una hora más tarde se confirmó que el saldo ascendía a tres muertos.

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Las tres personas estaban en el interior del Volkswagen Vento, que fue consumido por las llamas, y sus cuerpos quedaron completamente calcinados, según pudo reconstruir este diario.

Alrededor de las 9, los autos y el colectivo involucrados fueron retirados y se liberó la calzada. Las autoridades solicitaron circular con precaución mientras se desarrollaban las tareas de rigor para determinar las causas del fatal accidente.