Ocurrió en el edificio donde funciona la escuela Juan Crisóstomo Lafinur, en la calle Gorriti; desde el SAME informaron que se encuentra "lúcida"

Una nena de cinco años cayó esta mañana desde el tercer piso del edificio donde funciona el jardín de infantes al que asiste, en Palermo. Según informaron desde el SAME, está "lúcida" y el examen clínico no aportó registros de lesiones graves, pero le realizarán una serie de estudios para evaluar su situación en forma profunda.

El incidente ocurrió en la escuela N° 9 Juan Crisóstomo Lafinur, ubicado en la calle Gorriti al 5700. La nena cayó desde una altura de entre ocho y nueve metros, informó el titular del SAME, Alberto Crescenti, e impactó contra el asfalto, aunque no se descarta la posibilidad de que "algo haya amortiguado el impacto". Aún no trascendió la causa de la caída.

"La están tomografiando en forma completa. El examen clínico, exterior, no aportó registros de lesiones graves. Pero hay que ver las tomografías. La nena está lúcida", informó Crescenti en diálogo con la señal TN.

La nena cursa el nivel inicial y fue derivada al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, donde la someten a una serie de estudios en profundidad para evaluar su estado.

Noticia en desarrollo