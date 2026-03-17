Cierran una barrera clave en la ciudad desde este miércoles para construir un paso bajo nivel: cuánto durará la obra

En la noche de este miércoles 18 de marzo, a partir de las 23, se cerrará el cruce de la avenida Álvarez Thomas sobre las vías del ferrocarril Mitre, ramal J. L. Suárez, en el barrio de Villa Urquiza. La medida responde al avance de la obra del nuevo paso bajo nivel que se construye sobre esta avenida clave, entre Monroe y Pedro Rivera. El túnel beneficiará a más de 29.000 personas, mejorará la circulación de unos 18.000 vehículos diarios y estará habilitado al tránsito hacia mediados de 2027.

Como alternativa, desde la mañana del jueves 19 se habilitará un paso a nivel provisorio sobre la calle Miller, ubicado a unos 200 metros del cruce actual. Tendrá dos carriles de circulación, será mano única en sentido hacia la avenida General Paz y permanecerá operativo mientras se desarrollen los trabajos en Álvarez Thomas, con el objetivo de garantizar la conectividad entre ambos lados de la vía.

El desvío alternativo se hará en la calle Miller

La obra forma parte del plan que impulsa el Ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño para mejorar la seguridad vial y ordenar el tránsito en distintos puntos de la ciudad. En ese marco, Autopistas Urbanas (AUSA) lleva adelante la construcción de este nuevo paso bajo nivel.

Con el cierre del cruce, el tránsito que hoy circula por Álvarez Thomas –tanto liviano como pesado– deberá desviarse por las avenidas Olazábal y las calles Miller, Pedro Rivera y Galván. En tanto, los vehículos livianos también podrán optar por utilizar la avenida Monroe y cruzar las vías a través del paso bajo nivel Pacheco, inaugurado en 2013 y con una altura libre de 2,80 metros.

Además, para facilitar la circulación, la calle Pedro Rivera pasará a tener sentido único hacia Galván en el tramo comprendido entre Miller y esa arteria. También se prohibirá el estacionamiento en distintos sectores: Pedro Rivera, entre Miller y Galván; Cullen, entre Pacheco y Álvarez Thomas; y Álvarez Thomas, entre Pedro Rivera y Cullen, en la mano derecha en sentido hacia el sur.

Cómo será el túnel de Álvarez Thomas

El viaducto de la avenida Álvarez Thomas, entre Monroe y Pedro Rivera, tendrá una extensión total de 255 metros. La traza permitirá cruzar por debajo de las vías del ferrocarril Mitre, ramal J. L. Suárez, con dos carriles de circulación en sentido único hacia el norte, en dirección a la avenida General Paz. Por otra parte, la intervención abarcará una superficie aproximada de 10.600 metros cuadrados y se estima que beneficiará a más de 29.000 personas, además de mejorar la circulación de unos 18.000 vehículos diarios. Según AUSA, el nuevo paso bajo nivel estará habilitado al tránsito para mediados de 2027.

El objetivo principal es eliminar el cruce a nivel existente para agilizar el tránsito, al suprimir las demoras generadas por las barreras bajas. Esto no solo optimiza la fluidez vehicular, sino que también reduce el impacto ambiental. Asimismo, la obra permitirá eliminar el riesgo de accidentes con el tren, mejorando la seguridad vial tanto para conductores como para peatones, y contribuirá a aumentar la frecuencia del servicio ferroviario.

En la salida del túnel, una vez superada la calle Cullen, la calzada se ampliará hasta alcanzar cuatro carriles. De ese total, dos se desviarán hacia la derecha por Galván, mientras que los otros dos continuarán por la avenida Álvarez Thomas, lo que permitirá ordenar y canalizar mejor el flujo vehicular.

La salida será con acarriles hacia Galván y hacia Álvarez Thomas

Además, para facilitar la circulación peatonal, se construirán pasarelas bajo nivel a ambos lados de la calzada, equipadas con escaleras y rampas para garantizar el acceso de personas con movilidad reducida. Además, en los laterales del túnel se desarrollarán calles de convivencia destinadas al acceso de frentistas a viviendas y comercios. La obra se completará con una puesta en valor integral del entorno, que incluirá nuevas veredas, mobiliario urbano renovado y trabajos de forestación.

A la vez, en materia de seguridad, se instalarán cámaras de monitoreo y se reforzará la iluminación con tecnología LED, lo que permitirá mejorar la visibilidad y reducir el consumo energético. Por otro lado, el sistema hidráulico será completamente readecuado e incorporará una estación de bombeo con grupo electrógeno, que garantizará su funcionamiento incluso ante eventuales cortes de energía eléctrica.